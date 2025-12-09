Žemės sklypai, vietos bendruomenė ir tikri sprendimai:pokalbis su NT brokeriu Tadu Blaževičiumi

Žemės sklypai, vietos bendruomenė ir tikri sprendimai:pokalbis su NT brokeriu Tadu Blaževičiumi

Vievio ir Elektrėnų gyventojai jau kurį laiką pastebi aktyviai dirbantį nekilnojamojo turto brokerį Tadą Blaževičių. Vieni sako, kad jis pirmasis atsiliepia, kiti – kad geba rasti sprendimus net tada, kai situacija atrodo be išei­ties. Sutikome Tadą jo biure Vievyje ir pasikalbėjome apie vietos ­rinką, dažniausias savininkų klaidas ir tai, kaip jis žiūri į sudėtingesnius NT projektus.

Tadai, kaip pats prisista­tytum žmogui, kuris tavęs visiškai nepažįsta?
Turbūt paprastai: esu atkaklus, atsakingas ir komunikabilus žmo­gus, kuris nuoširdžiai stengiasi­ padėti. Mano darbe dažnai iškyla netikėtų problemų, todėl gebėjimas greitai surasti sprendimą tapo kasdienybe. Ir man tai patinka – kiekviena ­situacija yra nauja užduotis.

Kokia NT sritis tau artimiausia?
Daugiausiai dirbu su žemės sklypais. Čia daug specifikos, daug niuansų, todėl dažnai ši sritis ne­atrodo lengviausia. Bet būtent tai ir traukia – man įdomu gilintis, aiš­kintis, padėti žmonėms suprasti, kiek jų sklypas iš tikrųjų vertas ir kaip jį geriausia parduoti.
Žinoma, tarpininkauju ir su ­gyvenamuoju būstu – tiek parduo­dant, tiek perkant ar nuomojant. Bet žemės sklypai yra mano tikroji ­specializacija.

Kodėl pasirinkai dirbti bū­tent Vievyje ir aplinkiniuose miesteliuose?
Paprasta – čia gyvenu. Čia mano šeima, mano namai ir mano biuras. Man gera dirbti aplinkoje, kurią puikiai pažįstu, kur kiekvienas kampas turi istoriją. Į mane kreipiasi vietiniai ir aplinkinių gyvenviečių žmonės, ir man tai patinka – jaučiu, kad galiu būti naudingas savo ­bendruomenei.

Kokias klaidas matai daž­niausiai, kai žmonės bando patys parduoti savo turtą?
Tenka pripažinti – kartais savininkai mane tikrai maloniai nu­stebina. Tačiau dažniausia problema ta pati:
*  netinkamas turto pateikimas,
*  nepakankamas pasiruošimas pardavimui,
*  ir netiksli rinkos kaina.

Kai žmogus nežino, kaip rinkoje atrodo panašūs objektai, jis arba ­pervertina savo turtą, arba parduoda per pigiai. Abu atvejai – prasti.

Kaip tu padedi tokiose situacijose?
Kiekvieną objektą pradėdamas vertinti darau analizę: kam jis labiausiai tiktų, kur būtų didžiausia nauda. Tuomet ieškau būdo, kaip gauti optimalią kainą, o jei matau platesnį potencialą – ieškau investuotojo.
Pavyzdžiui, šiuo metu ieškau ­investuotojo objektui Vievio centre, kurio antrą aukštą galima at­nau­jinti ir pritaikyti įvairiai veiklai. ­Tokiais atvejais mano darbas – parodyti savininkui, kokie variantai ­realiai įmanomi, ir surasti žmogų, ­kuris tą potencialą matytų.

Dažnai sakoma, kad brokeriai dirba tik dėl komisinio. Kuo tavo požiūris kitoks?
Negaliu kalbėti už kitus brokerius. Galiu kalbėti tik už save: aš stengiuosi nenuvilti žmonių. Pelno siekti yra normalu, bet man svarbiau, kad žmogus po visko galėtų pasa­kyti: „buvo verta kreiptis“. O jei­gu dar vėliau mane rekomenduoja kitiems klientams, tai man būna didžiausias įvertinimas, labai malonu.
Visada ieškau kompromisų, visada stengiuosi užmegzti žmogišką ryšį. Ir nebijau imtis sudėtingų objektų – būtent jie dažnai ­duoda daugiausia vertės, jei žinai, kur žiūrėti.

Ką norėtum pasakyti Vievio ir Elektrėnų gyventojams, kurie svarsto parduoti ar vystyti savo nekilnojamąjį turtą?
Pirmiausia – pasikonsultuokite. Dažnai savininkai turi turtą, kurio vertė gali būti didesnė, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. Kartais pakanka kelių idėjų, ir situacija visai kita.
Jeigu žmogui reikia patarimo, analizės ar tiesiog nori nuspręsti, kas jam labiau apsimoka – parduo­ti, ­nuomoti ar vystyti – aš visada pa­siruošęs padėti.

Kontaktai pasiteiravimui: NT brokeris Tadas Blaževičius
Tel.: +370 615 89345
El. paštas:  tadas.blazevicius@capitalrealty.com
Biuras: Vilniaus g. 47, Vievis

Užs. 25/58

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Žemės sklypai, vietos bendruomenė ir tikri sprendimai:pokalbis su NT brokeriu Tadu Blaževičiumi
Atvirai kalbėti nelengva, bet prasminga
EKŪ vadovė: siekiame gerinti paslaugas ir stiprinti gyventojų pasitikėjimą
Apie pinigus, turto mokesčius, vandenį sportininkams, planus ir kitus reikalus, svarbius kiekvienam

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Baltijos ledo ritulio lygoje „Energija“ iškovojo dar keturias pergales
HC „Amber“ rungtynių diena Elektrėnuose: pergalė ir pralaimėjimas
Pirma. Geriausia. Legendinė. „VELNIO NUOTAKA“
Muzikinė drama „Pilėnų legenda“

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44