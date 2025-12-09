Žemės sklypai, vietos bendruomenė ir tikri sprendimai:pokalbis su NT brokeriu Tadu Blaževičiumi

Vievio ir Elektrėnų gyventojai jau kurį laiką pastebi aktyviai dirbantį nekilnojamojo turto brokerį Tadą Blaževičių. Vieni sako, kad jis pirmasis atsiliepia, kiti – kad geba rasti sprendimus net tada, kai situacija atrodo be išeities. Sutikome Tadą jo biure Vievyje ir pasikalbėjome apie vietos rinką, dažniausias savininkų klaidas ir tai, kaip jis žiūri į sudėtingesnius NT projektus.
Tadai, kaip pats prisistatytum žmogui, kuris tavęs visiškai nepažįsta?
Turbūt paprastai: esu atkaklus, atsakingas ir komunikabilus žmogus, kuris nuoširdžiai stengiasi padėti. Mano darbe dažnai iškyla netikėtų problemų, todėl gebėjimas greitai surasti sprendimą tapo kasdienybe. Ir man tai patinka – kiekviena situacija yra nauja užduotis.
Kokia NT sritis tau artimiausia?
Daugiausiai dirbu su žemės sklypais. Čia daug specifikos, daug niuansų, todėl dažnai ši sritis neatrodo lengviausia. Bet būtent tai ir traukia – man įdomu gilintis, aiškintis, padėti žmonėms suprasti, kiek jų sklypas iš tikrųjų vertas ir kaip jį geriausia parduoti.
Žinoma, tarpininkauju ir su gyvenamuoju būstu – tiek parduodant, tiek perkant ar nuomojant. Bet žemės sklypai yra mano tikroji specializacija.
Kodėl pasirinkai dirbti būtent Vievyje ir aplinkiniuose miesteliuose?
Paprasta – čia gyvenu. Čia mano šeima, mano namai ir mano biuras. Man gera dirbti aplinkoje, kurią puikiai pažįstu, kur kiekvienas kampas turi istoriją. Į mane kreipiasi vietiniai ir aplinkinių gyvenviečių žmonės, ir man tai patinka – jaučiu, kad galiu būti naudingas savo bendruomenei.
Kokias klaidas matai dažniausiai, kai žmonės bando patys parduoti savo turtą?
Tenka pripažinti – kartais savininkai mane tikrai maloniai nustebina. Tačiau dažniausia problema ta pati:
* netinkamas turto pateikimas,
* nepakankamas pasiruošimas pardavimui,
* ir netiksli rinkos kaina.
Kai žmogus nežino, kaip rinkoje atrodo panašūs objektai, jis arba pervertina savo turtą, arba parduoda per pigiai. Abu atvejai – prasti.
Kaip tu padedi tokiose situacijose?
Kiekvieną objektą pradėdamas vertinti darau analizę: kam jis labiausiai tiktų, kur būtų didžiausia nauda. Tuomet ieškau būdo, kaip gauti optimalią kainą, o jei matau platesnį potencialą – ieškau investuotojo.
Pavyzdžiui, šiuo metu ieškau investuotojo objektui Vievio centre, kurio antrą aukštą galima atnaujinti ir pritaikyti įvairiai veiklai. Tokiais atvejais mano darbas – parodyti savininkui, kokie variantai realiai įmanomi, ir surasti žmogų, kuris tą potencialą matytų.
Dažnai sakoma, kad brokeriai dirba tik dėl komisinio. Kuo tavo požiūris kitoks?
Negaliu kalbėti už kitus brokerius. Galiu kalbėti tik už save: aš stengiuosi nenuvilti žmonių. Pelno siekti yra normalu, bet man svarbiau, kad žmogus po visko galėtų pasakyti: „buvo verta kreiptis“. O jeigu dar vėliau mane rekomenduoja kitiems klientams, tai man būna didžiausias įvertinimas, labai malonu.
Visada ieškau kompromisų, visada stengiuosi užmegzti žmogišką ryšį. Ir nebijau imtis sudėtingų objektų – būtent jie dažnai duoda daugiausia vertės, jei žinai, kur žiūrėti.
Ką norėtum pasakyti Vievio ir Elektrėnų gyventojams, kurie svarsto parduoti ar vystyti savo nekilnojamąjį turtą?
Pirmiausia – pasikonsultuokite. Dažnai savininkai turi turtą, kurio vertė gali būti didesnė, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. Kartais pakanka kelių idėjų, ir situacija visai kita.
Jeigu žmogui reikia patarimo, analizės ar tiesiog nori nuspręsti, kas jam labiau apsimoka – parduoti, nuomoti ar vystyti – aš visada pasiruošęs padėti.
Kontaktai pasiteiravimui: NT brokeris Tadas Blaževičius
Tel.: +370 615 89345
El. paštas: tadas.blazevicius@capitalrealty.com
Biuras: Vilniaus g. 47, Vievis
