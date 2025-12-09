Atvirai kalbėti nelengva, bet prasminga

Atvirai kalbėti nelengva, bet prasminga

V. Juchnevičienė: „Kai rūpesčių našta pasidalini, ją nešti lengviau“.

 

Taip sako psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos am­basadorė Vilma Juchnevičienė. Ji yra iniciatyvos „Žvelk giliau“ Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto įgyvendinamo projekto, kurį koordinuoja psichikos sveikatos koordinatorius Gediminas Dalinkevičius, komandos narė. Projekto veiklos ­nu­­­sidriekė per visos šalies Trečio­jo amžiaus universitetus, tad Vilmą jau pažįsta ne tik Elektrėnuo­se ar Babtuose, bet ir Naujojoje Akmenėje ir Ventoje.
Psichikos sveikatos ambasadorė Vilma Juchnevičienė turi šios sa­vanorystės patirties, tad gali įtaigiai kalbėti ir apie šios veiklos prasmę. Atvirai ir jautriai Vilma dalijasi savo gyvenimo istorija – apie tai, ką ­reiškia gyventi šalia žmogaus, turinčio priklausomybę nuo alkoholio, ir kokius iššūkius tenka įveikti ne tik priklausomam asmeniui, bet ir artimiesiems. Nepaisant visų patirtų sunkumų, Vilma šiandien yra šalia žmogaus, kuris pradėjo sveikimo kelią. Todėl ji nuolat pabrėžia, kaip svarbu yra palaikymas, supratimas tiek priklausomam, tiek jo artimiesiems. Jaudina klausytojus ir Vilmos drąsa kalbėti apie tai. Dėl to susitikimai dažniausiai būna ne tik jautrūs, bet ir įkvepiantys. Svarbiausia ambasadorės Vilmos žinia, kaip gali padėti atvirumas, bendrystė ir pagalbos ieškojimas. Todėl po renginio ne vienas susitikimo dalyvis prieina individuliai kalbėtis su Vilma, dalinasi savo išgyvenimais

Apie patirtis ir savanorystę
Vilma Juchnevičienė psichikos sveikatos iniciatyvoje jau treji metai, tad smalsu daugiau sužinoti ir apie patirtis, ir apie savanorystę. Be įprastų savo įsipareigojimų ji savanoriauja Viešosios įstaigos „Šimtas zuikių“ edukaciniame projekte: dirba su ikimokyklinio amžiaus vaikais. Tai ne tik smagios pamokėlės, eksperimentai, darbeliai, vaikai nėra pasyvūs stebėtojai, bet patys kuria, konstruoja, išbando, eksperimentuo­ja. Taip pat ji turi įsipareigojimų ir organizacijai „Lietaus vaikai“, da­lyvauja jų veikloje.
Įvairiais keliais ambasadoriai į iniciatyvą įsijungia. Savita ir Vilmos psichikos sveikatos ambasadorės ­ke­lio pradžia. Kai jos vyras Eligijus­ įsijungė į pagalbos besivaduojantiems nuo priklausomybių žmonėms veiklas, Vilma pagalvojo, kad jos patirtis taip pat gali būti naudinga. ­„Neretai net nepagalvojame, kokie išgyvenimai lydi priklausomų žmonių artimuosius, nes daugiau dėmesio kliūva priklausomam. Supratau, kad turiu, ką pasakyti ir tiems, kas priklausomybių turi, ir jų artimiesiems“, – sako Vilma Juchnevičienė. Pažintis su psichikos sveikatos koordinatoriumi Gediminu Dalinkevičiumi ir jo projekto komanda gerokai praplėtė Vilmos susitikimų auditoriją.

Apie patirtis ir savanorystę kalba V. Juchnevičienė

Paklausta, ką jai asmeniškai ­reiškia būti psichikos sveikatos ambasadoriumi, Vilma atsako paprastai:­ „Kai tavo rūpesčių našta tokia di­delė, ją vos paneši, o kai pasidalini, ir našta sumažėja, ir nešti lengviau.“ Nors tuo pačiu pripažįsta, kad atvirai kalbėti apie skaudžius dalykus nėra lengva. „Ypač nelengva, kai žinai visuomenėje vyraujančias nuo­statas, kai turi pripažinti, kad gyvenai su girtuokliu, kad sprendei jo problemas užuot gyvenusi laimingą gyvenimą“, – dalinasi patyrimu Vilma. Tačiau supratimas, kad gali padėti, stiprina. „Tai ir yra atlygis, moralinis atlygis. Padėk nors ­vienam, ir jam lengviau, ir aplink bus šviesiau“, – apie ambasadorystės nau­dą sako Vilma Juchnevičienė.

Apie baimes ir drąsą kalbėti
Stereotipai, gandai ir reakcijų, vertinimų, apkalbų baimė dažniausiai trukdo žmonėms atvirai kalbėti apie išgyvenimus. Su panašiomis abejonėmis tvarkėsi ir Vilma, jai padėjo ambasadorių mokymai, kitų patirtis, susitikimų dalyvių teigiamos reakcijos. Vaikai Vilmos viešą kalbėjimą palaiko, tačiau Vilmos mama nesuprato. „Kaip gali visiems pasakoti apie savo namų negerumus, ką žmonės pasakys, gėda“, – vis perkalbinėdavo dukrą mama.
Vis dar daugybė žmonių nesiryžta atvirai kalbėti ne tik apie problemas, sunkumus, bet ir emocinę savijautą, nes bijo vieni kitų vertini­mų, todėl ir pagalbos prašyti vengia.
Atvirai kalbėti auditorijoje, kur daug pažįstamų, ir Vilmai anksčiau būdavo nejauku, bet jau įprato. Dabar labiau trukdo ilgesnės pertraukos tarp susitikimų. „Nors tema ta pati, bet, pamačiusi prieš save daug žmonių, sunerimstu. Sutikusi palaikantį žvilgsnį, stiprėju, – sako Vilma. O kai po renginio žmonės prieina, klausia, dalinasi savo išgyvenimais, savo istorijomis, tai liudija ambasadorystės prasmę.“
Kaip uždegti sunkių išgyvenimų užgesintą viltį? Tai viena iš temų, kuriomis susitikimuose dalinasi­ ambasadorė. Viltis yra būtina jė­ga, leidžianti žmogui įveikti arba įvaldyti kritinę, ribinę situaciją, pakilti iš jos ir vėl eiti į priekį. Kalba ji ir apie tarpusavio santykių įtrūkius gyvenant su priklausomybe sergančiu žmogumi, apie sunkias pagalbos paieškas ir apie buvimą šalia jau gyjančio žmogaus. „Tai gali būti apie kiekvieną iš mūsų ar mūsų šeimos narį, draugą, bendradarbį, kaimyną. Tad verta išdrįsti kalbėtis apie skaudžias patirtis, nes taip gali pagelbėti tiems, kuriems paramos prireikia,“ – tikina ambasadorė Vilma.
Įkvėpimo žinutė, kuri jai suteikia stiprybės yra ta, kuri ant „Žvelk giliau“ projekto palapinės parašyta: „Padėdamas kitam, padedi sau“.

Lilija Smalakienė

Psichikos sveikatos ambasadorius – tai žmogus, kuris viešai dalijasi patirtimi apie psichikos sveikatos sunkumus savo arba artimųjų gyvenime. Projekto „Žvelk giliau“ ambasadorių iniciatyvos tikslas – ­didinti visuomenės narių žinias, ­keisti nuostatas, susijusias su psichikos sveikata, skatinti tolerantišką elgesį psichikos sveikatos sunkumų ar sutrikimų patiriančių asmenų ar jų artimųjų atžvilgiu.

Daugiau apie projektą: https://zvelkgiliau.lt/
Projekto organizatorius: Higienos instituto Psichikos sveikatos centras
Projektą finansuoja: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Užs. 25/60

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Atvirai kalbėti nelengva, bet prasminga
EKŪ vadovė: siekiame gerinti paslaugas ir stiprinti gyventojų pasitikėjimą
Apie pinigus, turto mokesčius, vandenį sportininkams, planus ir kitus reikalus, svarbius kiekvienam
Komandinės veiklos nauda: kaip sportas lavina strateginį mąstymą

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Baltijos ledo ritulio lygoje „Energija“ iškovojo dar keturias pergales
HC „Amber“ rungtynių diena Elektrėnuose: pergalė ir pralaimėjimas
Pirma. Geriausia. Legendinė. „VELNIO NUOTAKA“
Muzikinė drama „Pilėnų legenda“

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44