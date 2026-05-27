Lietuvos jūrinio buriavimo 100 Grand Prix finalas ir RS Feva čempionatas Nidoje

Gegužės 8–9 dienomis Nidoje vyko RS Feva Lietuvos čempionatas, o gegužės 10 d. – „Lietuvos jūrinio buriavimo 100 Grand Prix“ finalas. Regatas organizavo Lietuvos RS Sailing jachtų asociacija kartu su Nacionaline buriavimo akademija. Prie renginio prisidėjo Neringos sporto mokykla, Elektrėnų buriuotojų klubas „Poseidonas“, „Gero Vėjo“ klubas bei Elektrėnų savivaldybės sporto centras.
Čempionatas jauniesiems buriuotojams tapo ne tik kova dėl nacionalinių titulų, bet ir svarbia jaunimo ugdymo dalimi – čia sportininkai pirmą kartą plačiau išbandė sprinto formatą. Tai trumpos, 15–20 minučių trunkančios lenktynės nedidelėje distancijoje prieš vėją ir pavėjui. Tokiose lenktynėse itin svarbūs tikslūs startai, greiti manevrai ir gebėjimas akimirksniu priimti taktinius sprendimus. Ugdoma buriuotojų reakcija, manevrų tikslumas, komandinis suderinamumas. Treneriai gali stebėti sportininkų veiksmus distancijoje, analizuoti ir koreguoti klaidas, techninius bei taktinius sprendimus.
Tuo pat metu Kuršių mariose vyko 420/470 meistriškumo tobulinimo stovykla (MTS) bei projekto „420 Olimpinio proveržio link“ treniruotės. Jas vykdė Lietuvos 470 jachtų asociacija, Lietuvos RS Sailing jachtų asociacija ir Nacionalinė buriavimo akademija. Buriuotojai treniravosi realiose sprinto ir „Lietuvos jūrinio buriavimo 100 Grand Prix“ formato lenktynėse kartu su RS Feva buriuotojais.
Džiugu, kad RS Feva klasė Lietuvoje ir toliau demonstruoja augantį potencialą. Kyla įgulų meistriškumas, todėl konkurencija tampa vis intensyvesnė. Ši klasė jau tapo labai svarbia jaunųjų buriuotojų ugdymo grandimi.
„Lietuvos jūrinio buriavimo 100 Grand Prix“ finale sportininkai varžėsi pusfinalių ir finalo principu.
RS Feva Lietuvos čempionato prizininkai
Bendroji įskaita
1 vieta – Mykolas Leipus ir Vilius Cancingeris (7 baudos taškai, 5 laimėti plaukimai iš 7);
2 vieta – Vakaris Banys ir Laurilė Litvinaitytė;
3 vieta – Jonatas Stirbys ir Simonas Raupys.
Vaikinų įskaita
1 vieta – Mykolas Leipus ir Vilius Cancingeris;
2 vieta – Jonatas Stirbys ir Simonas Raupys;
3 vieta – Joris Laukaitis ir Lukas Gaižauskas.
Merginų įskaita
Rimgailė Kregždytė ir Rugilė Bedalytė.
U-14 įskaita
Jonatas Stirbys ir Simonas Raupys.
Mixed Crew įskaita
Vakaris Banys ir Laurilė Litvinaitytė.
Sportininkų atstovaujami klubai ir treneriai
Mykolas Leipus – ESSC, klubas „Poseidonas“ ir NBA, treneris Darius Gerasimavičius;
Vilius Cancingeris – „Gero Vėjo“ klubas, treneris Saulius Veselauskas;
Vakaris Banys – ESSC, klubas „Poseidonas“ ir NBA, treneris Darius Gerasimavičius;
Laurilė Litvinaitytė – „Gero Vėjo“ klubas, treneris Saulius Veselauskas;
Jonatas Stirbys ir Simonas Raupys – Neringos sporto mokykla, treneriai Zigmas Raudys ir Darius Gerasimavičius;
Joris Laukaitis – „Gero Vėjo“ klubas, treneris Saulius Veselauskas;
Lukas Gaižauskas – ESSC, klubas „Poseidonas“ ir NBA, treneris Darius Gerasimavičius.
Lietuvos jūrinio buriavimo 100 Grand Prix finalas
Lietuvos jūrinio buriavimo 100 Grand Prix laimėjo ir piniginį šimto eurų prizą pasidalino Mykolo Leipaus ir Viliau Cancingerio įgula.
Atmosfera ir rezultatai Nidoje nepaliko abejingų.
Vilius Cancingeris po finišo teigė: „Sprinto formatas labai intensyvus – kiekviena klaida gali lemti prarastą poziciją. Labai svarbūs tikslūs įgulos manevrai ir burių darbas“.
Lietuvos RS Sailing asociacijos prezidentas Tomas Valentinaitis patvirtino neabejotiną sprinto formato naudą jaunimo ugdymui: „Daugiau praktikos ir realios patirties per trumpą laiką. Tai efektyvus būdas panaudoti turimus resursus, kuriant vertę sportininkams ir klubams“.
Treneris Saulius Veselauskas akcentavo tokio formato naudą tiek buriuotojams, tiek treneriams, nes suteikia galimybę efektyviai stebėti, operatyviai teikti pastabas ir koreguoti klaidas.
Rinktinės treneris Darius Gerasimavičius apie sprinto formato reikšmę jaunimui sakė: „Šiame formate petys į petį gali lenktyniauti tiek pirmus žingsnius žengiantis buriuotojas, tiek olimpinių svajonių siekiantys sportininkai. Tai formatas, kuris ugdo drąsą, reakciją ir pasitikėjimą savimi“.
Organizatoriai tikisi, kad sprinto ir „Grand Prix“ sistema taps tradicine Lietuvos jaunimo buriuotojų ugdymo grandimi, padedančia ruoštis ambicingiems ateities startams.
Darius Gerasimavičius