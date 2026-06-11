Sėkmė „Ateities inžinerijos“ 9-ojo sezono renginyje

Gegužės 21 d. Vilnius TECH universitete vyko „Ateities inžinerijos“ 9-ojo sezono uždarymo renginys, kuriame dalyvavo trys Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos komandos.
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Gimnazijai atstovavo projektai: „Palankios terpės oazė“ (Eglė Noelė Tarailaitė, Elizavieta Krugliakovaitė, Ugnė Šturo, Rėjus Vaitiekūnas, Vilius Stankevičius, Arnas Zacharevskis), „GČ-1 Pagalba kelyje“ (Germanas Čaras) ir „Enigma“ (Nedas Pliskauskas, Matas Lazar, Paulius Norkūnas). Mokiniams pasirengti padėjo technologijų mokytojas ekspertas Henrikas Vaišvila ir fizikos mokytoja metodininkė Vida Minkevičienė.
Projektas „Palankios terpės oazė“ pelnė Žinių ekonomikos forumo specialųjį prizą ir iškovojo I vietą. Projektui „GČ-1 Pagalba kelyje“ skirtas „FL Technics“ specialusis prizas.
Mokytoja Vida Minkevičienė