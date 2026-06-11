Sėkmė „Ateities inžinerijos“ 9-ojo sezono renginyje

Sėkmė „Ateities inžinerijos“ 9-ojo sezono renginyje

Gegužės 21 d. Vilnius TECH universitete vyko „Ateities inžinerijos“ 9-ojo sezono uždarymo renginys, kuriame dalyvavo trys Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos komandos.

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Gimnazijai atstovavo projektai: „Palankios terpės oazė“ (Eglė Noelė Tarailaitė, Elizavieta Krugliakovaitė, Ugnė Šturo, Rėjus Vaitiekūnas, Vilius Stankevičius, Arnas Zacharevskis), „GČ-1 Pagalba kelyje“ (Germanas Čaras) ir „Enigma“ (Nedas Pliskauskas, Matas Lazar, Paulius Norkūnas). Mokiniams pasirengti padėjo technologijų moky­tojas ekspertas Henrikas Vaišvila ir ­fizikos mokytoja metodininkė Vida Minkevičienė.
Projektas „Palankios terpės oazė“ pelnė Žinių ekonomikos forumo specialųjį prizą ir iškovojo I vietą. Projektui „GČ-1 Pagalba kelyje“ skirtas „FL Technics“ specialusis prizas.

Mokytoja Vida Minkevičienė

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