Intrigos, paslaptys ir kūryba: Vievio gimnazijoje nuaidėjo kino festivalis „Vievio gimnazijos detektyvai“

Intrigos, paslaptys ir kūryba: Vievio gimnazijoje nuaidėjo kino festivalis „Vievio gimnazijos detektyvai“

Gegužės 21 dieną Vievio gimnazija virto tikra detektyvų ir paslapčių scena – čia vyko ilgai lauktas kino festivalis „Vievio gimnazijos detektyvai“, subūręs 8–II gimnazinių klasių mokinius bei visą gimnazijos bendruomenę. Renginio metu mokiniai pristatė savo kurtus vaidybinius filmus, kuriuose netrūko paslapčių, in­trigų, netikėtų siužeto posū­kių ir aktualių jaunimo temų.
Festivalį vedė gimnazistai Matas Valys ir Rokas Andriulionis, o sveikinimo žodį tarė mokinių tarybos pirmininkas Adrian Pavlov. Jis dėkojo bendruomenei už įsitraukimą į naują iniciatyvą­ ir lin­kėjo visiems gerų emocijų bei įsimintinų akimirkų renginio me­tu.
Filmų peržiūras pradėjo 8A klasė, pristačiusi filmą „Prarasto laiko beieškant“. Jame pasakojama apie merginą, pernelyg įsitraukusią į laiką telefone ir pamažu prarandančią ryšį su aplinkiniais. Tik suvokusi, kiek svarbių akimirkų praleido, ji nusprendžia keistis ir atsigręžti į tikrą gyve­nimą. Filmas priminė, kad nuo­širdus bendravimas ir tikri ryšiai yra kur kas svarbesni nei gyvenimas virtualioje erdvėje.

Renginį vedė gimnazistai Rokas Andriulionis ir Matas Valys
Renginį vedė gimnazistai Rokas Andriulionis ir Matas Valys


8B klasės filmas „Kaltas telefonas?“ taip pat palietė technolo­gi­jų temą, tačiau žvelgė į ją iš detektyvinės perspektyvos. Pa­grindinis veikėjas mėgina išsiaiš­kinti, ar dėl visų moksleivių pro­blemų iš tiesų kaltas telefonas, o gal atsakomybė slypi pačių žmonių pasirinkimuose. Šios klasės filmas kvietė susimąstyti apie sąmoningą technologijų naudojimą.
8C klasės mokiniai pristatė filmą „Tarp eilučių…“, kuriame klasę supurto socialiniuose tinkluose pasklidusios melagienos apie auklėtoją. Klasės seniūnas kartu su „detektyvų“ komanda leidžiasi ieškoti kaltininko, tačiau tyrimas netikėtai pasisuka kita kryptimi – paaiškėja, kad melagienų autorius yra pats seniūnas. Filme netrūko ironijos, įtampos ir minties apie atsakomybę už savo veiksmus.

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Gimnazijos pirmokų eilę pra­dėjo IA klasė, pristatydama filmą tema „Paslaptis už uždarų durų“. Tai detektyvinė istorija, kurioje mokiniai, sekdami paslaptingomis užuominomis, bando išsiaiškinti, kas slepiasi už užrakintos klasės durų. Radę raktą ir atrakinę paslaptingąjį kabinetą mokiniai praveria duris į… vasaros atostogas, kurių taip trūksta kiekvienam šiandienos mokiniui.
IB klasė žiūrovams pristatė filmą „Veidai ir kaukės“. Filmo pagrindinė veikėja – Gaja, paauglė, bandanti atrasti save nuolat besikeičiančių draugysčių ir dramų sūkuryje. Filme netrūksta konfliktų, apkalbų, romantinių nesusipratimų ir humoro, tačiau galiausiai pagrindinė veikėja supranta, kad didžiausia vertybė yra nuoširdi draugystė.
IC klasės filmas „Ant slenks­čio“ pasakoja apie mokinę, kuri, mokytojos paprašyta, pradeda sekti bendraklasę, įtariamą nu­sirašinėjimu. Kuo giliau veikėjai leidžiasi į tyrimą, tuo labiau ima aiškėti, kad ne viskas yra taip, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Įtempta istorija atskleidžia pasitikėjimo, sąžiningumo ir tiesos paieškų temas.
II gimnazinių klasių pasirodymus pradėjo IIA klasė su filmu „Veiksmas ar abejingumas?“. Jame vaizduojama situacija, kai vienas mokinys niokoja mokyklos aplinką, o aplinkiniai turi apsispręsti – tylėti ar veikti. Filmas parodė dvi skirtingas pasekmes ir priminė, kad net maži veiksmai gali pakeisti bendruomenę.
Tęsdama atsakomybės problematiką, IIB klasė pristatė filmą tema „Maža problema – rimtos pasekmės“. Viena mokinių išdaiga – dvokianti bomba – netikėtai tampa nauju „trendu“, kuris grei­tai išplinta po kitas mokyklas ir pra­deda kelti nemalonumų. Šios problemos ištakas ir kaltininkus mėgina išaiškinti detektyvės, tačiau jų ty­rimas pasisuka netikėta linkme…
Festivalį užbaigė IIC klasė, pristačiusi filmą „Mes prieš juos“. Filme pasakojama apie konfliktą klasėje po to, kai dalis mokinių slapta gauna kontrolinio darbo atsakymus ir jais nepasidalija su kitais. Įsiplieskus nesantaikai, į pagalbą pasitelkiami detektyvai, tačiau galiausiai paaiškėja, kad svarbiausias sprendimas slypi ne kaltųjų paieškose, o gebėjime su­sitaikyti ir išsaugoti draugystę.
Mokinių darbus vertino komisija, kurią sudarė mokytojos Vilija Špiliauskaitė ir Miglė Debesytė-Narbutienė, karjeros specialistė Ieva Jarašienė bei kultūros veikėjas ir politikas Robertas Šarknickas. Filmai buvo vertinami pagal temos atskleidimą, vaidybą, kūrybiškumą, scenarijų, režisūrą ir montažą.

Visų klasių filmus vertino komisija (iš kairės į dešinę): Robertas Šarknickas, Ieva Jarašienė, Miglė Debesytė-Narbutienė ir Vilija Špiliauskaitė
Visų klasių filmus vertino komisija (iš kairės į dešinę): Robertas Šarknickas, Ieva Jarašienė, Miglė Debesytė-Narbutienė ir Vilija Špiliauskaitė


Kol komisija skaičiavo rezultatus, scenoje pasirodė gimnazijos šokėjų kolektyvas, o renginio dalyviai su ve­dėjais dalijosi filmavimo užkulisiais ir kūrybinėmis patirtimis.
Komisija klasėms skyrė šias nominacijas: 8A klasei atiteko nominacija „Vizualiausias filmas“, 8B klasei – „Geriausias montažas“, 8C klasei – „Geriausias operatoriaus darbas“, IA klasei – „Žiūrovų simpatija“, IB klasei – „Netikėčiausias siužeto posūkis“, IC klasei – „Geriausia režisūra“, IIA klasei – „Įtai­giausia istorija“, IIB klasei – „Geriausias scenarijus“, o IIC klasei – „Stipriausia detektyvinė intriga“.
Pagrindiniai festivalio apdovanojimai atiteko trims klasėms: trečiąją vietą laimėjo IIA klasė su filmu „Veiksmas ar abejingumas?“, antrąją – 8A klasė („Prarasto laiko beieškant“), o pirmosios vietos nugalėtojais tapo IIC klasės mokiniai su filmu „Mes prieš juos“.
Renginyje netrūko kū­ry­biškumo, emocijų ir nuoširdaus bendruomeniškumo. Kino festivalis tapo ne tik vienu ryškiausių artėjančios mokslo metų pabaigos­ akcentų, bet ir puikiu įrodymu, kiek daug jaunų žmonių gali pa­sakyti per kiną.
Renginio esmę taikliai apibendrino komisijos narys Robertas Šarknickas, socialiniuose tinkluose rašęs: „Tokie renginiai įkvepia, nes juose atsiskleidžia jaunų žmonių kūrybiškumas, drąsa kalbėti svarbiomis temomis ir gebėjimas per kiną perteikti emocijas bei idėjas.“
Vievio gimnazijos mokinių taryba dėkoja visoms dalyvavusioms­ klasėms, komisijos nariams ir savanoriams, prisidėjusiems prie renginio organizavimo, bei tikisi, kad ir kitais mokslo metais gimnazijos bendruomenę vienys nauji kūrybiški renginiai. Visus mokinių sukurtus filmus galima rasti Vievio gimnazijos mokinių tarybos socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.

Vievio gimnazijos mokinių tarybos pirmininkas Adrian PAVLOV

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