Semeliškės švenčia: 750 metų istorijos, kurią kuria žmonės

Semeliškės švenčia: 750 metų istorijos, kurią kuria žmonės

Kareiviška koše visus norinčius pamaitino dėdė Grikis iš Aukštadvario

 

Virginija Jacinavičiūtė

Semeliškės gegužės 23 dieną iškilmingai paminėjo garbingą 750 metų jubiliejų. Šventė vyko po atviru dangumi, trikampėje miestelio aikštėje, kur susirinko gausus būrys semeliškiečių ir svečių. Šventei prasidėjus danguje praskriejo naikintuvai, kurie primininė apie šiandienos neramumus ir laikmečio iššūkius, kai dėl pastaruoju metu Lietu­vos sieną kertančių dronų šalyje buvo paskelbtas oro pavojus. Šventei tęsiantis virš Semeliškių praskrido ir du oro balionai, tarsi simboliškai primindami, kad, nepaisant grėsmių ir nerimo, gyvenimas tęsiasi – žmonės renkasi draugėn, švenčia, puoselėja savo tradicijas ir džiaugiasi buvimu kartu. Būtent tokia nuotaika vyravo visos šventės metu.

Semeliškių 750-ies metų sukakčiai skirtą suolelį atidengė seniūnė Loreta Karalevičienė ir meras Gediminas Ratkevičius
Semeliškių 750-ies metų sukakčiai skirtą suolelį atidengė seniūnė Loreta Karalevičienė ir meras Gediminas Ratkevičius


Renginio vedėja, renginių organizatorė Silvija Bielskienė priminė, kad Semeliškės yra 14-as pagal senumą Lietuvos miestelis. Miestelio jubiliejai kas penkerius metus minimi nuo 2001-ųjų, tad šiemet šventė surengta jau šeštą kartą. Buvo prisimintas ir prieš dešimtmetį, minint 740 metų su­kaktį, toje pačioje aikštėje paliktas testamentas ateities kartoms:
„Mes žemiau pasirašiusieji, paliekame Jums žydintį sodą, išdidų monumentą, skrajojančius gandrus ir jų lizdus, išvaikščiotus takus, seniausią miestelio gatvę, varpą, skaidriausią Strėvą, tiltus, upelius, bažnyčią, žymių žmonių kapus, sodybas ir gėlynus. Tausokit tai, globokit, saugokit ir būkite verti istorijos didingos.“
Šiemet prie šių žodžių buvo pridėta ir nauja simbolinė dovana ateities kartoms – miestelio suoliukas, kurio atidengimo ceremonijos liudininkais tapo visi susirinkusieji.
Suoliuką iškilmingai atidengė Semeliškių seniūnė Loreta Kara­levičienė ir Elektrėnų savi­valdybės meras Gediminas Ratkevičius. Ceremonijos metu skambėjo Seme­liškių himnas, kurio žodžius sukūrė semeliškietė Irena Černiauskienė, muziką – S. Bielskienė, o himną atliko Semeliškių vokalinis an­samblis „Svaja“.

Semeliškių vokalinis ansamblis „Svaja“
Semeliškių vokalinis ansamblis „Svaja“


Pirmiausia miestelio gyventojus ir svečius pasveikino seniūnė Loreta Karalevičienė, kuri kalbėjo, kad 750 metų – ne tik skaičius. Tai laikas, kuris kartais kalba tyliai per senąjį akmeninį grindinį, kartais garsiai – senojo varpo dūžiais… „Šiandien švenčiame ne tik praeitį, iš kurios semiame stiprybę, švenčiame gyvąsias Semeliškes, kuriose gyvena dvasia, kūryba ir pagarba savo praeičiai“, – kalbėjo seniūnė, primindama, kad Mažoji Lietuvos kultūros sostinė – garbingas titulas Semeliškėms, bet dar garbingesnė yra kiekvieno žmogaus meilė šiam miesteliui.
Sveikindamas bendruomenę meras G. Ratkevičius akcentavo, kad Semeliškės savo amžiumi yra vyresnės ir už sostinę Vilnių, ir už buvusią Lietuvos Didžiosios­ Kunigaikštystės sostinę Trakus, todėl šis jubiliejus – itin reikšmingas. Meras taip pat pasveikino seniūnę Loretą Karalevičienę ­gimtadienio proga ir įteikė dovaną – pušelę, kuri bus pasodinta šalia naujojo suoliuko.
Susirinkusiuosius sveikino ir Seimo narys, Kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas. Jis kalbėjo apie krašto istorinę svarbą, žmonių ryšį su savo žeme bei tradicijų išsaugojimą:
„Įdomu būtų pažvelgti prieš 750 metų į pirmąjį semeliškietį, pa­matyti, kaip jis atrodė, kuo vertėsi. Tai dėkingas kraštas – gražus, derlingas, o svarbiausia, tikiu, kad čia gyvena žmonių, gyvenusių ­šiose vietose prieš 750 metų, palikuo­nys. Kraštas – tai ne tik bažnyčia ar gamta, bet pirmiausia žmonės. Šį garbingą jubiliejų švenčiame todėl, kad jūs nepalikote savo ­krašto, ­gyvenate čia, perduodate tradicijas ir saugote kultūrinį identitetą. Semeliškės tai daro sėkmingai.“
K. Vilkauskas miesteliui padovanojo rododendrą ir linkėjo taikaus dangaus.
Šiltus sveikinimus perdavė ir Seimo narė Edita Rudelienė. Ji pabrėžė, kad 750 metų – tai ne tik skaičius, bet ir šimtmečiai žmonių likimų, darbų, kūrybos, tradicijų bei istorijos. Seimo narė linkėjo ir toliau puoselėti savo miestelį, saugoti bendruomeniškumą bei augti ir klestėti. Taip pat ji įteikė dovanas žmonėms, ypač prisidėjusiems prie šventės organizavimo – seniūnei L. Karalevičienei ir renginių organizatorei S. Bielskienei.

Semeliškiečius sveikino seniūnai
Semeliškiečius sveikino seniūnai


Jubiliejų švenčiančius semeliškiečius sveikino ir seniūnų komanda. Kazokiškių seniūnas Arvydas Vyšniauskas perskaitė savo sukurtą eilėraštį apie Semeliškių kraštą, parašytą tuomet, kai miestelis buvo paskelbtas Mažąja Lietuvos kultūros sostine. Seniūnai miesteliui padovanojo eglutę bei atminimo lentelę su užrašu: „750 metų jubiliejaus proga Semeliškių miesteliui linki klestėjimo ir ­augimo“.

Puikią nuotaiką dovanojo lopšelio-darželio „Gandriukas“ auklėtiniai
Puikią nuotaiką dovanojo lopšelio-darželio „Gandriukas“ auklėtiniai


Sveikinimo žodžius tarė ir Se­meliškių gimnazijos direktorė Asta Dzikevičienė. Ji pažymėjo, kad ši sukaktis liudija turtingą miestelio istoriją, iš kartos į kartą perduodamas vertybes bei stiprią bendruomenės dvasią. Direktorė linkėjo, kad bendruomenės vienybė ir toliau būtų stiprybės šaltinis, o kiekviena nauja karta prisidėtų prie miestelio augimo ir istorijos kūrimo. Gimnazijos bendruomenė miesteliui padovanojo rododendrą, kuris papuoš parkelį prie suoliuko.

Muzikinis Semeliškių gimnazijos mokinių sveikinimas
Muzikinis Semeliškių gimnazijos mokinių sveikinimas


Kadangi Semeliškės yra paskelbtos Mažąja Lietuvos kultūros sostine, miestelis turi ambasadorius, garsinančius šį kraštą Lietu­voje ir pasaulyje. Viena jų – iš Kipro atvykusi Nijolė Lesinskienė, or­ganizuojanti keliones po Kipro salą. Ji pasakojo, kad nors jau dvidešimt metų gyvena Kipre, kasmet grįžta į Semeliškes susitikti su draugais ir dalyvauti festivalyje „Nuo Lauryno iki Roko“. Nijolė džiaugėsi galėdama pasauliui pristatyti savo kraštą, jo kultūrą ir ­tradicijas. Ji taip pat pristatė naują idėją – birželio 6 dieną Semeliškė­se organizuoti Pirčių dieną, į kurią atvyks profesionalūs pirtininkai iš visos Lietuvos.
Šventinį koncertą pradėjo Semeliškių ugdymo įstaigų at­stovai. Darželio „Gandriukas“ vaikai atliko dainą „Katinas Kukulis“, o Semeliškių gimnazijos choras dovanojo dainą „Truputį laimės“. Vėliau koncertavo ansamblis ­„Svaja“ ir duetas „PaSiJa“.
Seniūnijos ir Semeliškių ben­druomenių dovana šventės dalyviams tapo karštas maistas – kareiviškame katile virta grikių košė. Pasistiprinę šventės dalyviai energingai linksminosi koncerte, kuriame pasirodė grupės „Lietuvaičiai“ ir „16 Hz“. Tuo metu vaikais rūpinosi animatorius, kad tėvai galėtų ramiai mėgautis koncertine programa.

Publika šėlo vakaro koncerte
Publika šėlo vakaro koncerte


Renginyje buvo padėkota visiems prisidėjusiems prie šventės organizavimo ir įgyvendinimo: Antanui Buividavičiui, garso operatoriui Tomui Taruliui, parduotuvei „Aibė“, Elektrėnų komunaliniam ūkiui, koncertavusiems vaikams ir juos ruošusioms auklėtojoms, VšĮ „Elektros pasaulis“ vadovui Valdui Dzikevičiui bei pagrindiniam šventės rėmėjui – Elektrėnų savivaldybės administracijai.
Visiems įteiktos atminimo dovanėles su „Semeliškėms 750 metų“ simbolika.

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