Kėdainiai open 2026

Eva Trakimaitė ir Maksimas Suslavičius
Kėdainių sporto centre gegužės 23 dieną vyko kvalifikacinės sportinių šokių varžybos „Kėdainiai open“. Solo pradedančiųjų kategorijoje „Reveranso“ šokėja Luknė Lengvinaitė užėmė pirmą vietą. Dvi trečiąsias vietas, Lotynų Amerikos šokių bei klasikinių šokių programose, iškovojo Maksimas Suslavičius ir Eva Trakimaitė, o pagrindinėje varžybų kategorijoje Rokas Kartenis ir Evita Koženiauskaitė įveikė visus varžovus Lotynų Amerikos bei klasikinių šokių programose ir du kartus lipo ant aukščiausio nugalėtojų pakylos laiptelio.
Reveranso inf.