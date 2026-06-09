Kėdainiai open 2026

Kėdainiai open 2026

Eva Trakimaitė ir Maksimas Suslavičius

 

Kėdainių sporto centre gegužės 23 dieną vyko kvalifikacinės sportinių šo­kių varžybos „Kėdainiai open“. Solo pradedančiųjų kategorijoje „Reveranso“ šokėja Luknė Lengvinaitė užėmė pirmą vietą. Dvi trečiąsias vietas, Lotynų Amerikos šokių bei klasikinių šokių programose, iškovojo Maksimas Sus­lavičius ir Eva Trakimaitė, o pagrindinėje varžybų kategorijoje Rokas Kartenis ir Evita Koženiauskaitė įveikė visus varžovus Lotynų Amerikos bei klasikinių šokių programose ir du kartus lipo ant aukščiausio nugalėtojų pakylos laiptelio.

Reveranso inf.

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