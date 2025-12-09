Elektrėnų arenai reikia ne tik stogo dažymo

Virginija Jacinavičiūtė

Elektrėnų ledo arena – vienas įspūdingiausių šalies statinių, išsiskiriantis unikalios formos stogo konstrukcija. Tačiau akį rėžia patamsėję stogo plotai, kurie arenos tikrai nepuošia. Arenos valdytojas Valdas Škadauskas atkrei­pia dėmesį, kad stogas – ne vienintelė pastato problema. O meras Gediminas Ratkevičius teigia, kad kol nebus surasta ilgaamžė alternatyva, savivaldybė ir toliau turės imtis periodinio stogo dažymo.

Stogo būklė: ne tik estetinis, bet ir techninis iššūkis
Areną nuo 2017 m. valdančios VšĮ „Ledo arena“ direktorius Valdas Škadauskas teigia, kad stogo problema yra gerokai rimtesnė nei tik nepatraukli išvaizda. Jo teigimu, dangoje atsiranda skylės, pro kurias vanduo patenka į vidaus patalpas – kartais net ant ledo. Tai ypač išryškėja po smarkių liūčių. Pasak direktoriaus, stogas jau buvo dažytas kelis kartus, tačiau dažymo efektas išsilaiko vos kelerius metus, o pati technologija, tikėtina, nebuvo optimali. Todėl reikalingas ne laikinas dažymas, bet ilgaamžis ir techniškai patikimas sprendimas.

Nuomos sutartis artėja prie pabaigos: planai priklausys nuo savivaldybės
VšĮ „Ledo arena“ patalpas nuo­moja iš Elektrėnų savivaldybės, o sutartis galioja iki 2027 m. Valdas Škadauskas pripažįsta, kad arenai, bėgant metams, atsiranda vis daugiau techninių iššūkių – sensta įranga, dažniau reikia remonto. Dalis darbų atliekama savo jėgomis, tačiau kompresorinės ir kitų techninių zonų atnaujinimui būtinos didesnės investicijos.
Ar nuomos sutartis bus pratęsta, ­priklausys nuo susitarimo su savivaldybe. Direktorius sako, kad VšĮ „Ledo arena“ veikla nėra pelninga, bet darbas teikią džiaugsmą, veikla tarsi hobis, nes čia auga ledo ritulininkai, įkurta D. Kasparaičio ledo ritulio mokykla, veikia klubas „Energija“…V. Škadausko nuomone, jei valdymo imtųsi su sportu nesusiję asmenys ar įmonės, arenos atei­tis galėtų būti ne tokia aiški.

Savivaldybės pozicija: stogas bus dažomas, kol atsiras geresnis sprendimas
Elektrėnų meras Gediminas Ratkevičius pabrėžia, kad būtina nuolatinė arenos stogo priežiūra. Pasak jo, šiaurinė stogo pusė mažiau gauna saulės, todėl labiau linkusi kerpėti ir kaupti nešvarumus. Stogas po renovacijos buvo dažytas du kartus – pirmą kartą po rekonstrukcijos, vėliau po dešimties metų. Vieno dažymo kaina siekia apie 120 tūkst. eurų.
Kol nebus parinkta ilgaamžė alternatyva, savivaldybė planuoja tęsti periodinį dažymą. Meras taip pat primena, kad ledo arena – vienas labiausiai finansuotų objektų Elektrėnuose ir miesto simbolis, todėl investicijos į jos vidaus ir išorės atnaujinimą bus tęsiamos. Artimiausiu metu numatoma gerokai pagerinti arenos aplinką.

