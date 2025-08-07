Šūdinas reikalas

Žodis „šūdinas“ nėra nevartotinas keiksmažodis, nes Lietuvių kalbos žodyne jis aiškinamas kaip būdvardis, reiškiantis, jog kažkas yra suteptas išmatomis, mėšlinas, prastas, netikęs ir t.t. Žodį aiškinu todėl, kad Semeliškėse, prie autobusų stotelės, ant Strėvos upės kranto, stovi tikrų tikriausias sovietinis reliktas – lauko išvietė. Semeliškėse ji, gal net nuo sovietmečio pabaigos, nėra mačiusi jokių valymo ženklų. Išvietė, tai ne koks sovietmečiu pastatytas Salomėjos Nėries paminklas – niekas nesirūpina nei jo nugriovimu, nei antisanitarinių sąlygų pašalinimu. Bet ta „būdelė“ vis dar žmogui, prispyrus reikalui, pasitarnauja. Tai matoma dėl augančios išmatų krūvos. Tas sovietinis reliktas atlaikė gausiai lankomus šv. Roko atlaidus,
festivalius nuo Lauryno iki Roko, kino filmų filmavimus ir gal būtų atstovėjusi per Mažosios kultūros sostinės metus, kuo Semeliškės didžiuosis 2026 metais, jei į jį gamtinių reikalų atlikti atsitiktinai nebūtų užsukusi vokiečių delegacija. Tą delegaciją lydėjo ir gėdą prieš svečius apturėjo lietuvaitė Regina. Vokiečiams, užėjus į išvietę, praėjo gamtinių reikalų poreikis, nes jį pakeitė juokas ir noras viską įamžinti nuotraukose. Reginai visa ta situacija nepasirodė juokinga, todėl ji apie padėtį išvietėje informavo seniūniją. Moteris, į skambutį atsiliepusiai seniūnijos specialistei, papasakojo nuotykius, prašydama išvietę sutvarkyti. Kadangi tuo metu seniūnė atostogavo, o specialistė Reginai nieko negalėjo paaiškinti, todėl vokiečius lydėjusi moteris kreipėsi į redakciją. Mes išsiaiškinome, kad tas reliktas Semeliškėse, prie valstybinio kelio ir autobusų stotelės, priklauso Valstybinius kelius, autobusų stoteles ir pakeles prižiūrinčiai organizacijai AB „Kelių priežiūra“. Redakcija pirmiausia ten ir kreipėsi. Anksčiau nei sulaukėme atsakymo iš objektą prižiūrinčios organizacijos, gavome nuotrauką, kurioje išvietės durys jau buvo užkaltos. Pasirodo, kad tas duris užkalė seniūnija. AB „Kelių priežiūros“ Komunikacijos skyrius atsiuntė tokį atsakymą: „Dėkojame gyventojams už pilietiškumą ir pateiktus klausimus. Informuojame, kad AB „Kelių priežiūra“ specialistai šią situaciją yra aptarę su vietos savivaldybe – minėtas statinys, esantis prie Strėvos upės, netoli stotelės Semeliškėse, jau buvo kelininkų apžiūrėtas bei įvertintas. Nors tiksli šio statinio kilmė nėra aiški – tai akivaizdžiai senas, netinkamas naudojimui objektas. Dėl šios priežasties, bendru atsakingų institucijų sutarimu, priimtas sprendimas jį artimiausiu metu šalinti. Šalinimo darbus atliks AB „Kelių priežiūra“. Tikimės, kad tai prisidės prie tvarkingos aplinkos užtikrinimo Semeliškėse, ypač artėjant svarbiems kultūriniams renginiams. Primename, kad apie pavojingas pažaidas, kitas kliūtis valstybinės reikšmės keliuose vairuotojai ir gyventojai kviečiami pranešti trumpuoju tel. nr. 1871 (trumpojo tel. nr. kaina Telia, Tele2 tinkluose – 0,12 Eur/min., Bitė – 0,15 Eur/min.) arba +370 5 232 9600 (kaina pagal mob. operatoriaus planą). Gyventojų patogumui AB „Kelių priežiūra“ taip pat suteikia galimybę nemokamai užpildyti pranešimo formą internetinėje svetainėje www.keliuprieziura.lt arba minėtas kliūtis pažymėti navigacinėje programėlėje „Waze“, o pateikta informacija pateks į kelininkų informacinę sistemą“.
Gavę laišką, norėdami paklausti, ar vietoj tos išvietės bus pastatytas biotualetas, skambinome jau iš atostogų grįžusiai Semeliškių seniūnei Loretai Karalevičienei. Ji redakcijai paaiškino, kad duris išvietėje užkalė ne Kelių tarnyba, o seniūnija. Tai esą padarę ne pirmą kartą, bet užkaltos durys vis išlaužiamos. Autobusų stotelė ir aplinka aplink ją priklauso Kelių tarnybai, į kurią seniūnė esą ne kartą kreipėsi, prašydama tą išvietę nukelti. Deja, susirašinėjimai buvę, bet darbų atliktų nebuvo. Seniūnija ne tik negali svetimo turto nugriauti, bet ir neturi galimybių. Išvietės sienos yra betoninės, todėl norint reliktą nugriauti, reikėtų keltuvo, kurio seniūnija neturi. Seniūnė sako, kad Semeliškių mietelyje stovi trys švarūs, seniūnijos iniciatyva pastatyti biotualetai – miestelio centre prie turgelio (šalia mokyklos ir stačiatikių cerkvės), prie Semeliškių šv. Lauryno bažnyčios ir prie posūkio į miestelio kapines. Dar du biotualetai paplūdimiuose pastatomi vasaros sezono metu. Renginių metu biotualetų pastatoma papildomai, todėl semeliškiečiai ir renginių svečiai į tą apleistą išvietę nevaikšto.
Su kuo Kelių tarnyba išvietės nugriovimą derino savivaldybėje, kaip pranešime rašo Komunikacijos skyrius, nei Administracijos direktorė, nei Ūkio skyriaus atstovai sakė nieko negirdėję. Bet Administracijos direktorė Jekaterina Goličenko pažadėjo išsiaiškinti. Tad belieka tikėti, kad laikraščiui „Elektrėnų kronika“ tą „šūdiną“ reikalą pajudinus, vietoj išvietės, bus pastatytas švarus biotualetas.
Red.inf.