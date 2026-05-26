Goda Ratkevičiūtė
Gegužės 14 dieną Garliavoje organizuotos Lietuvos sportinių šokių federacijos reitingo varžybos „Efekto taurė“. Gilias tradicijas turintis renginys buvo sėkmingas Elektrėnų „Reveranso“ šokėjams. Jaunių antroje grupėje įveikusi atrankinius turus į finalą pateko ir trečią vietą užėmė Goda Ratkevičiūtė. Jaunimo grupėje, klasikinių šokių programoje, sidabrines taures laimėjo Maksimas Suslavičius ir Eva Trakimaitė. Maksimas ir Eva po šių varžybų surinko kvalifikacinius taškus ir perėjo į aukštesnę kvalifikacinę grupę. Aukščiausioje šių varžybų kategorijoje trečia vieta Lotynų Amerikos šokių programoje skirta Rokui Karteniui ir Evitai Koženiauskaitei.
Reveranso inf.