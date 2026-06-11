Vilniuje prasideda konferencija EBIT: atvyksta pasaulinio lygio pranešėjai ir Lietuvos lyderiai

2026 birželio 11 d.
Šiandien Vilniuje prasideda dvi dienas truksianti didžiausia šalyje vadovų konferencija EBIT, kuri suburs daugiau nei tūkstantį verslo ir viešojo sektoriaus vadovų. Į renginį atvyksta ir buvęs Lenkijos Respublikos prezidentas Andrzejus Duda, kurį EBIT scenoje kalbins „Delfi“ vyr. redaktorė Rasa Lukaitytė-Vnarauskienė. Konferencijoje taip pat bus pristatytas tarptautinės ekspertų komandos parengtas visuotinės gynybos tyrimas.
Tarptautinio lygio pranešėjai
Pasak EBIT organizatorių, šių metų konferencija išsiskiria itin plačia programa, kurioje susipina lyderystės, organizacijų atsparumo, geopolitikos, ekonomikos, investavimo, švietimo, kultūros ir visuomenės ateities temos.
Konferencijoje pasirodys pasaulinio lygio pranešėjai, tarp kurių – buvęs „Ingka Group“ generalinis direktorius ir valdybos narys Jesperas Brodinas, neuromokslininkė ir neurolyderystės pradininkė Friederike Fabritius, elgesio mokslo vizionierius ir „Ogilvy UK“ kūrybos vadovas Rory Sutherlandas bei buvęs Lenkijos Respublikos prezidentas Andrzejus Duda. EBIT scenoje renginio dalyviai taip pat išvys gausų būrį Lietuvos verslo, mokslo, kultūros bei viešojo sektoriaus atstovų.
Bus pristatytas Lietuvai ypač svarbus tyrimas
Vienu svarbiausių konferencijos akcentų taps visuotinės gynybos tyrimo pristatymas. Tarptautinė ekspertų komanda išanalizavo Suomijos, Šveicarijos, Izraelio ir Pietų Korėjos visuotinės gynybos modelius ir konferencijoje pristatys tyrimo išvadomis paremtus konkrečius siūlymus Lietuvai.
Tyrimą inicijavo organizacija „Stiprūs kartu“, ieškanti būdų, kaip sustiprinti valstybės atsparumą. Atliktą darbą, išvadas bei siūlymus pristatys buvęs Suomijos kariuomenės vadas atsargos generolas Timo Kivinenas, buvęs Pietų Korėjos Specialiųjų operacijų pajėgų vadas atsargos generolas leitenantas In-Bum Chunas, buvęs Izraelio Šiaurinio korpuso vadas atsargos generolas majoras Saaras Tzuras ir žurnalistas Edmundas Jakilaitis. Po pristatymo vyks diskusija apie praktinį išvadų pritaikymą Lietuvos saugumo politikoje.
Apžvelgs platų temų spektrą
Didelis dėmesys konferencijoje šiemet skiriamas pilietiškumo, kultūrinės tapatybės ir vertybių temoms. Pranešimus skaitys muzikantas ir visuomenininkas Saulius Urbonavičius-Samas, rašytojas, muzikantas Vytautas V. Landsbergis, režisierius Karolis Kaupinis, „Brolis Timber“ vadovė Ingrida Vizbaraitė, žurnalistas Rimas Šapauskas diskutuos su Kauno arkivyskupu metropolitu Kęstučiu Kėvalu.
Technologijų ir duomenų tema bus gvildenama TEGOS partnerio Mindaugo Civilkos pranešime, ekonomikos ir investavimo klausimus nagrinės „Orion Securities“ investavimo vadovas Marius Dubnikovas, o investavimo galimybėms nestabilios pasaulio ekonomikos sąlygomis skirtoje diskusijoje dalyvaus Viktorija Orkinė, Tomas Krakauskas, Asta Jovaišienė ir Domas Dargis. Ekonomikos perspektyvas aptars ekonomistai Žygimantas Mauricas ir Nerijus Mačiulis diskusijoje „Verslas klausia – ekonomika atsako“.
Mokslinę perspektyvą konferencijoje pristatys fizikas ir geomokslų specialistas dr. Darius Čeburnis, kviesiantis pažvelgti į klimato kaitos procesus per augančios ekonomikos prizmę. Pokyčių valdymo temą nagrinės Lina Mieliauskienė, kalbėsianti apie sprendimų inerciją organizacijose ir priežastis, kodėl žinojimas ne visada virsta veiksmais. Lietuvos nacionalinio muziejaus generalinė direktorė Rūta Kačkutė analizuos Lietuvos kultūrinę komunikaciją ir šalies gebėjimą pasakoti savo istoriją pasauliui.
Geopolitikos temai skirtose diskusijose bus aptariami sparčiai besikeičiantys tarptautiniai santykiai, Europos saugumo architektūros pokyčiai ir jų reikšmė Lietuvai. Savo įžvalgomis dalysis diplomatas Vygaudas Ušackas, Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, VU TSPMI vadovė Margarita Šešelgytė ir AB „Kauno grūdai“ vadovas Andrius Pranckevičius. Švietimo ateities klausimus nagrinės verslo, filantropijos ir savivaldos atstovai, ieškantys būdų, kaip švietimą paversti nacionaliniu prioritetu.
Daug dėmesio bus skiriama ir demografinei situacijai Lietuvoje. EBIT vyks ir „Delfi“ iniciatyvos „Saugu“ forumas, kurio tema šįkart – „Kiek žmonių reikia Lietuvai?“.
EBIT organizatoriai pabrėžia, kad konferencija yra ne tik pranešimų ciklas, bet ir erdvė susitikti bendraminčiams, keistis idėjomis bei ieškoti sprendimų reaguojant į svarbiausius Lietuvai ir pasauliui tenkančius iššūkius. Todėl šių metų programa kvies dalyvius ne tik klausytis, bet ir aktyviai įsitraukti į diskusijas apie verslo, valstybės ir visuomenės ateitį.
EBIT – tai vienintelė aukščiausio lygio vadovų konferencija, kurioje susitikę šalies verslo lyderiai gauna progą ne tik išgirsti kokybišką turinį iš pasaulio bei Lietuvos profesionalų, bet ir bendrauti bei dalytis patirtimi. Šių metų konferencijos didieji partneriai – žaliųjų energijos sprendimų bendrovė „Enefit“ ir advokatų profesinė bendrija TEGOS. Didysis informacinis partneris – TV3. Daugiau informacijos apie renginį rasite čia: https://www.vadovukonferencija.lt
EBIT – tai vienintelė aukščiausio lygio vadovų konferencija, kurioje susitikę šalies verslo lyderiai gauna progą ne tik išgirsti kokybišką turinį iš pasaulio bei Lietuvos profesionalų, bet ir bendrauti bei dalytis patirtimi. EBIT konferenciją organizuoja „Delfi“. Šių metų konferencijos didieji partneriai – žaliųjų energijos sprendimų bendrovė „Enefit“ ir advokatų profesinė bendrija TEGOS. Didysis informacinis partneris – TV3. Daugiau informacijos apie renginį rasite čia: https://www.vadovukonferencija.lt