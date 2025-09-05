Žebertonių bibliotekai – 75

Bibliotekos istorija
1950 m. Žebertonių kaime atidarytas klubas (skaitykla), kuriame 1950–1951 m. dirbo vedėja M. Brazauskienė. 1951 m. 111 egz. knygų ji perdavė J. Strasevičienei, kuri dirbo iki 1969 m. 1952 m. skaitykla perkelta į Abromiškių kaimą. Tuo metu knygų fondą sudarė 200 egz., buvo 11 skaitytojų. Nuo 1956 m. rugpjūčio 1 d. klubas (skaitykla) pavadintas biblioteka ir įsikūrė Abromiškių dvare, „Anykštų“ kolūkio centre. 1969–1996 m. bibliotekai vadovavo O. Kasperavičiūtė-Vaigauskienė. 1989 m. privatizavus Abromiškių dvarą, biblioteka iškelta į Ausieniškių kaimo kultūros namus. Nuo 1992 m. Abromiškių biblioteka veikė Žebertonių mokyklos pastate. Turimas knygų fondas papildytas buvusios devynmetės mokyklos knygomis. Nuo 1996 iki 2002 m. bibliotekai vadovavo lituanistė A. Vinciūnienė. 2000 m. gegužės mėnesį biblioteka tapo Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos filialu, o prieš tai priklausė Trakų r. savivaldybės viešajai bibliotekai. 2002–2006 m. joje dirbo A. Striaupienė, kurią pakeitė Irena Kubilinskienė. Bibliotekininkė ne tik išduoda knygas skaitytojams, bet ir rengia vaikų vaidinimus įvairiomis progomis, organizuoja renginius, veda edukacinius užsiėmimus, kuria filmus apie aktyvų bendruomenės gyvenimą.
2007 m. biblioteka perkelta į naujai suremontuotas, jaukias patalpas, pakeisti langai, durys.
2008 m. įdiegtas internetas pagal projektą „Viešųjų interneto prieigos taškų tinklo plėtra“ ir sukurtos penkios viešos interneto prieigos vietos, įsigytas daugiafunkcis įrenginys.
2011 m. biblioteka dalyvavo projekto „Bibliotekos pažangai“ konkurse „Skaitmeniniai bendruomenių pasakojimai“ ir laimėjo skaitmeninę filmavimo-fotografavimo įrangą, kuria sukurtas filmas „Tremtinio Alekso Sabonio prisiminimai“.
2013 m. Abromiškių filialas dalyvavo „Mano krašto gardėsis“ konkurse, kurį organizavo Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, ir užėmė prizinę vietą. Už receptą „Duona su natūraliu raugu“ biblioteka laimėjo „Šeimininkės“ prenumeratą 2014 m.
2016 m. pažymėtas 60-asis Abromiškių bibliotekos jubiliejus.
2019 m. kompiuterinio raštingumo kursuose „Prisijungusi Lietuva“ filialo vyresn. bibliotekininkė apmokė 30 gyventojų.
2022 m. Abromiškių bibliotekos pavadinimas pakeistas į Žebertonių.
2023 m. pradėjo veikti TBA paslauga skaitytojui. Biblioteka rūpinasi kurjerio paslauga ir siuntimo apmokėjimu.
2024 m. įrengtas kampelis vaikams.
Skaitytojams rengiamos išvykos, susitikimai su krašto šviesuoliais, poetais, vyksta renginiai, paminint Lietuvos valstybines, skelbiamų metų ir lietuvių liaudies tradicines šventes.
2025 m. rugpjūčio mėnesio 23 d. paminėtas 75-asis Žebertonių bibliotekos jubiliejus.
Šiais metais 75-ąjį jubiliejų švenčianti Žebertonių biblioteka veikia atnaujintame buvusiame Žebertonių mokyklos, dabar priklausančiam Elektrėnų savivaldybei, pastate, o beveik dvidešimtmetį jai vadovauja vyresnioji bibliotekininkė Irena Kubilinskienė.
Susipažinkite su Žebertonių bibliotekos vyresniąja bibliotekininke
Aš (Irena Kubilinskienė) esu gimusi Migučionių k. Elektrėnų seniūnijoje, baigusi Žemės ūkio buhalterinės apskaitos technikumą, kur įgijau aukštesnįjį buhalterinį išsilavinimą. Pagal specialybę 14 metų dirbau AB „Vievio malūnas“ buhalterijoje, bet po įmonės bankroto teko ieškotis darbo kitur. Kurį laiką dirbau AB „Lietuvos paštas“ Elektrėnų skyriuje paštininke, aptarnavau Žebertonių, Abromiškių, Migučionių kaimus. Dirbdama pašte susibičiuliavau su būsimais skaitytojais, ypač su neįgaliaisiais, kuriems kaip duona buvo reikalingas skaitymas. AB „Lietuvos pašte“ dirbau ne pilnu etatu, todėl vis dar ieškojau papildomo darbo. Tuo metu (2006 m.) Žebertonių kaime esančioje Abromiškių bibliotekoje dirbusi bibliotekos vedėja Asta Striaupienė buvo pakviesta dirbti į Elektrėnų savivaldybės viešąją biblioteką, atsiradus laisvam etatui. Tais pačiais metais Žebertonių (tada Abromiškių) bibliotekoje ir pradėjau dirbti.
Bibliotekininkas – ne tik žmogus, išduodantis knygas
Dirbant bibliotekoje „suaugama“ su knygomis ir skaitytojais, nes jie tampa kaip didelė šeima. Bibliotekos lankytojai, kaip ir visame kaime žmonės, yra nuoširdūs ir atviri, vienas kitą pažįsta, dalinasi bėdomis. Pasirinkau šį darbą, nes patinka bendrauti su žmonėmis ir skaityti knygas. Laisvalaikį praleidžiu su savo šeima, o jei lieka ramesnė valandėlė, skaitau knygą, bet šiam pomėgiui dažniausiai vis pritrūksta laiko. Skaitau ir suaugusiems, ir jaunimui, ir vaikams skirtas knygas, nes tuomet jomis galiu labiau sudominti skaitytoją. Mano mėgstamiausi žanrai – autobiografinės, psichologinės knygos. Darbas patinka ir todėl, kad jis yra įvairus, reikia pačiai suplanuoti kokius darbus, be vedamos apskaitos, galiu papildomai padaryti. Dažniausiai idėjų būna daug, tik laiko pritrūksta.
Pradėjusi dirbti, norėdama sudominti ir pritraukti kuo daugiau jaunesnio amžiaus skaitytojų, organizavau inscenizacijas-vaidinimus, kurie įvairiomis progomis pradžiugindavo žiūrovus. Taip atsirado vis didesnis renginių dalyvių srautas.
Šiuo laikmečiu bibliotekininkas turi žengti kartu su sparčiai besikeičiančiomis informacinėmis technologijomis, nuolat tobulintis kursuose, dalyvauti seminaruose. Dirbant bibliotekoje nepakanka išmanyti tik darbo specifikos, susijusios su knygomis, kadangi dažnai čia apsilankiusiems reikia pagalbos, pavyzdžiui, užsiregistruoti darbo biržoje, susirasti darbą, deklaruoti pajamas… Nors bibliotekininkas paprastai yra knygų žinovas ir gerbėjas, tačiau, visų pirma, jis turi būti komunikabilus, smalsus, tolerantiškas, išmanyti žmogaus psichologiją.
Šiame technologijų amžiuje skiriasi net pati knyga: vienos lapus gali versti, o elektroninės knygos yra skaitomos kompiuterio ekrane, elektroninėje skaityklėje, dar kitos yra garsinės (ELVIS), skirtos žmonėms su regos negalia. Jomis galima naudotis pristačius pažymas iš gydytojo. Skaitytojas, perskaitęs popierinę, elektroninę arba garsinę knygą, gauna tą pačią informaciją. Vienu ir kitu atveju žmogus tobulėja. Kartai, užaugusiai informacinių technologijų laiku, skaitymas bei informacijos gavimas yra paprastesnis internetinėse erdvėse, o vyresniam žmogui paprasčiau skaityti žurnalą ar laikraštį. Bibliotekoje ir vyresnė, ir jaunoji karta gali rasti sau tinkamą skaitymo būdą ar mėgstamų veiklų.
Biblioteka – kultūros židinys kaimiškose vietovėse
Poreikis kaimiškose vietovėse susiburti ir pabendrauti gyvai yra dar aktualus. Žmogui, gyvenančiam Žebertonių bibliotekos apylinkėse, yra noras ateiti į artimiausią, vienintelę viešą įstaigą – biblioteką, kurioje gali paskaityti spaudą, paimti knygą, dalyvauti renginiuose. Su bendruomenės pirmininke Rasuole Mistrulli ir Žebertonių seniūnaite Rasa Krukoniene nuolat bendradarbiaujame ir organizuojame bendrus renginius. Žebertonių bendruomenės pirmininkės Ra-suolės Mistrulli dėka (rašančiai ir laimėjusiai ne vieną projektą) bibliotekos pastatas renovuotas 2011 m. – įvestos komunikacijos. Prabėgus 14 metų pastatui vėl reikalinga renovacija. Šiuo metu už pastato priežiūrą yra atsakinga Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka. Aplinka išgražėjo, nesenai suremontuota pirmo aukšto salė tapo jauki. Anksčiau prie bibliotekos aplinkos priežiūros, bendruomenės inciatyva, prisidėdavo Bartkų, Malakauskų šeimos. Jų iniciatyva Abromiškių bibliotekos 60 metų sukakties proga kieme pasodinta sidabrinė eglutė, kurią mažieji skaitytojai pažadėjo puošti per kiekvienas šv. Kalėdas. Renginiuose aktyviai savanoriavo vietos gyventojai: Vytas Bražinskas, Saulė ir Kęstas Gustai, Aušra Aliubavičienė, Aldona Rainienė, Danguolė Petkevičienė, Gražina Geležienė, Norgailė Žilinskaitė-Gaidukienė, Juozas Jaška, Mindaugas Česonis, Tautvydas Matkevičius. Vėliau prisidėjo Benas Cikanavičius, Greta Kamandulytė-Česonienė, Rasuolė Geležiūtė-Švenčionienė, Jūratė Geležiūtė-Šarauskienė, Toma Kubilinskaitė-Paškevičienė, Rimgailė Pliopaitė-Adamkovičienė, Kajus Šimanskis, Austėja Bartkutė, Ignas Bagdanavičius, Paulina Jaškaitė, Mantas Matkevičius, Kamilė Petkevičiūtė, Nevilė Malakauskaitė, Nojus Malakauskas ir kt… Tarpininkaujant, tuo metu ėjusiai Žebertonių seniūnaitės pareigas, Jurgitai Malakauskienei, kvietėme į bibliotekos šventes pamuzikuoti Elektrėnų meno mokyklos mokytojus su ugdytiniais. Glaudžiai bendradarbiauta ir su buvusia Žebertonių seniūnaite Gražina Martinaitiene, kuri ne tik puikiai vesdavo „Duonos edukacijas“, bet yra daug prisidėjusi prie įvairių renginių.
Šventinis renginys, subūręs bendruomenę
Žebertonių biblioteka ką tik atšventė 75-ąjį jubiliejų. Naujai suremontuota salė buvo pilnutėlė dalyvių. Į šventę pakviesti visi aktyviausi skaitytojai, bibliotekos savanoriai. Jiems buvo įteiktos padėkos už aktyvų dalyvavimą bibliotekos gyvenime, nuoširdų įsitraukimą į organizuojamas veiklas. Atrinkti ir pasveikinti 2025 metų aktyviausi ilgamečiai skaitytojai, kurie ne tik perskaitė gausybę knygų, bet ir dalijosi jų rekomendacijomis: Stasė Akulevičiūtė, Albina Gedvilienė, Kazimiera Stočkūnienė.
Pasveikinti biblioteką jubiliejaus proga atvyko Elektrėnų savivaldybės meras G. Ratkevičius, tarybos narys R. Baravykas, Elektrėnų SVB direktorius, teritorinių bibliotekų skyriaus vedėja, kolegės iš Pylimų ir Pakalniškių bibliotekų, Žebertonių bendruomenės pirmininkė ir seniū-naitė. Renginio metu susirinkusius džiugino Pastrėvio ansamblis „Varnalėša“. Taip pat šventės dalyviai žiūrėjo filmą „Žebertonių bibliotekos istorija“ bei dalyvavo „Duonos edukacijoje“.
Visiems, prisidėjusiems prie įvairios bibliotekos veiklos, nuoširdžiai dėkoju, o skaitytojams linkiu skaitymo džiaugsmo, supratimo, santarvės, jaukios šilumos namuose.
Elektrėnų SVB, Žebertonių bibliotekos
Vyresnioji bibliotekininkė
Irena Kubilinskienė