Vaikų vasaros stovykla „AŠ komandoje“, kupina sporto, draugystės ir nepamirštamų įspūdžių

2025 m. liepos 7–11 dienomis Pakalniškių kaime, Elektrėnų savivaldybėje įsikūrusioje „Alks­nių kalno sodyboje“, vyko vaikų vasaros sporto stovykla „AŠ komandoje“. Ją organizavo VšĮ „Arduta“, bendradarbiaudama su Elektrėnų savivaldybės sporto centru bei asociacija „Kietaviškių bendruomenė“. Stovyklos tikslas – skatinti vaikų fizinį aktyvumą, komandinį darbą ir sveiką gyvenseną per įvairias sporto veiklas ir kūrybines dirbtuves.


Aktyvios dienos gamtoje
Penkių dienų stovykla vyko nuostabios gamtos apsuptyje, kurioje vaikai galėjo mėgautis saule, grynu oru ir draugiška atmosfera. Kiekviena diena buvo užpildyta įvairiomis sporto veiklomis, kurias vedė svečias iš „Jaunalietuvių organizacijos“ – Andrius Masalskis. Vaikai turėjo galimybę išbandyti jėgas įvairiuose žaidimuose ir ­varžybose, tokiose kaip ripka, tinklinis, kvadratas, smiginis, krepšinis ir petankė. Šios veiklos ne tik skatino fizinį aktyvumą, bet ir padėjo ugdyti komandinį darbą, draugiškumą bei tarpusavio supratimą.


Kūrybinės dirbtuvės ir sveikos gyvensenos pamokos
Be sporto veiklų, stovyklautojai dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse ir pamokose, skirtose sveikai gyvensenai ir mitybai. Šie užsiėmimai leido vaikams sužinoti daugiau apie sveiką maistą, kasdienius mitybos įpročius ir jų poveikį sveikatai. Taip pat buvo skatinamas draugiškumas, bendravimas ir komandinis darbas, o vaikai mokėsi, kaip dirbti kartu ir palaikyti vieni kitus įvairiose situacijose.


Įspūdžiai ir nauji draugai
Vasaros stovykla „AŠ komandoje“ vaikams suteikė ne tik galimybę aktyviai leisti laiką, bet ir įgyti naujų draugų bei patirčių. Kiekvienas vaikas, grįžęs namo, parsinešė ne tik malonius prisiminimus, bet ir naujus įgūdžius bei žinias. Vadovų komanda rūpinosi, kad kiekviena stovyklos diena būtų kupina įspūdžių ir džiaugsmo, o vaikai jaustųsi saugiai ir laisvai.
Ši stovykla buvo puiki proga vaikams praleisti vasaros dienas aktyviai ir naudingai, o jos dalyviai jau nekantriai laukia kitų metų, kad galėtų vėl susirinkti ir dalyvauti naujose veiklose.

Inga Čižienė

