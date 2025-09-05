Tradicinės paplūdimio tinklinio varžybos – nuotaikingai ir sėkmingai įvykusios!

Tradicinės paplūdimio tinklinio varžybos – nuotaikingai ir sėkmingai įvykusios!

Šių metų varžybos sulaukė ­gausaus dalyvių būrio, o net vėsesnis oras nesutrukdė puikiai nuotaikai. Aikštelėje netrūko azarto, atkaklių kovų ir nuoširdžių šypsenų – akivaizdu, kad sportas tikrai vienija žmones.
Kiekviena komanda demonstravo gerą pasirengimą, komandinius įgūdžius ir užsidegimą. Dalyviai ne tik siekė pergalių, bet ir džiaugėsi bendruomeniška atmosfera bei aktyvia laisvalaikio forma. Varžybos priminė, kad sportas – ne tik azartas, bet ir sveikata, judėjimas bei gera nuotaika.
Po ilgų ir atkaklių kovų komandos pasiskirstė ant pergalės laiptelių taip:
I vieta – „Jaunimo komanda“
Roman Slobožan, Justina Slobožanienė, Egidijus Šimkevičius.
II vieta – „Guoliai“
Harutyun Kurdyan, Kristupas Baltrušaitis, Kamilė Kazakevičiūtė.
III vieta – „Kietkalnis“
Dominykas Pranckietis, Donatas Janušauskas, Aurimas Jankauskas, Aurita Jusevičiūtė.
Nuoširdžiai dėkojame vyriausiajam teisėjui Juozui Gudeliūnui bei visiems dalyviams už puikią atmosferą, gražų žaidimą ir vienijantį bendruomeniškumą.
Tokios varžybos – puiki proga aktyviai praleisti laiką, susitikti su draugais, pasisemti energijos ir priminti sau, kad judėjimas – tai sveikata ir džiaugsmas. Laukiame visų kitais metais!

Rūta Vaičekonytė-Chveduk

