Vilniuje prasideda svarbiausias pasaulinis faktų tikrintojų renginys „GlobalFact“

2026 m. birželio 17 d.
Trečiadienio rytą Vilnių užplūdo svečiai iš viso pasaulio – sostinėje prasidėjo 3 dienas truksianti faktų tikrintojų konferencija „GlobalFact 2026”. Šiemet prestižinį ir visame pasaulyje žinomą renginį Tarptautinis faktų tikrinimo tinklas (IFCN) organizuoja kartu su „Delfi“. Birželio 17-19 dienomis faktų tikrintojai iš viso pasaulio skaitys pranešimus, dalyvaus diskusijose, rengs praktines dirbtuves.
Vienija kova su dezinformacija
Darbinės sesijos specialiai konstruotos taip, kad jose susitiktų faktų tikrintojai ir kitų sričių atstovai, pavyzdžiui, komunikacijos specialistai su įvairiose Europos Sąjungos institucijose dirbančiais valstybės tarnautojais ir pan.
„Tokiu būdu į visas temas žvelgiame ne tik iš faktų tikrintojų bendruomenės perspektyvos, bet ir kuriame dialogą tarp skirtingų sričių atstovų, kuriuos vienija tas pats kovos su dezinformacija tikslas“, – sako Aistė Meidutė, „Delfi“ „Melo detektoriaus“ redaktorė.
Trečiadienį konferencijos svečių laukia ne tik intensyvi programa, bet ir išskirtiniai dalyviai: trijų dienų renginį atidarys Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, Užsienio reikalų viceministras Vidmantas Verbickas. Toliau programoje numatytos diskusijos apie visuomenės atsparumą dezinformacijai, faktų tikrintojų darbo problematiką, medijų visame pasaulyje darbo ritmą, kai kasdienybę po truputį ima keisti dirbtinis intelektas, kokią įtaką jis turi atpažįstant melagienas ir dar dar daug kitų temų, susijusių su kognityviniu ir informaciniu saugumu.
Išsamią programą galima rasti čia: https://register.globalfactconference.org/event/99f4e255-2408-46a8-b26c-95a3871b81a1/schedule
Teisė organizuoti renginį – tarptautinis prestižas
Skaičiuojama, kad į konferenciją atvykti planuoja 500 dalyvių iš 80 šalių. Dėl teisės organizuoti konferenciją „GlobalFact“ varžėsi žiniasklaidos organizacijos visame pasaulyje – ji patikėta tiems, kurie įrodė savo sukauptą patirtį tiek patiems tikrinant faktus, tiek organizuojant didelio mastelio renginius. „Delfi“ turi ilgametę patirtį kovojant su dezinformacija – jos vystomas „Melo detektorius“ ne tik padeda perprasti internete sklindančius melus interneto vartotojams Lietuvoje, bet ir nuolat dalyvauja įvairiose tarptautinėse iniciatyvose, išbando naujausius informacijos tikrinimo technologinius įrankius, dalinasi patirtimi su kolegomis visame pasaulyje.
„Vilniui garbė priimti pasaulio faktų tikrintojus ir žurnalistus, kurių darbas padeda visuomenei gauti patikimą, kokybišką informaciją. Savo veikla jie svariai prisideda prie stiprios demokratijos ir informuotos visuomenės kūrimo, todėl Vilnius džiaugiasi galėdamas tapti erdve šiam tarptautiniam dialogui“, – sako Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Jau žinoma, kad į konferenciją kaip pranešėjai atvyks faktų tikrintojų bendruomenėje gerai žinomi ekspertai – Peteris Erdelyi, Tvarios žiniasklaidos centro Budapešte įkūrėjas, dėstantis skaitmeninės žiniasklaidos paskaitas įvairiuose universitetuose, tarp jų – Oksfordo universitete, taip pat „Reuters“ institute, Nina Jankovich, buvusi JAV Vidaus saugumo departamento Dezinformacijos valdymo tarybos vykdomoji direktorė, dėl šmeižto į teismą padavusi „Fox News“, tyrimų žurnalistė, „NBC News“ autorė ir faktų tikrintojų trenerė Jane Lytvynenko, kuri ves praktines dirbtuves faktų tikrintojams. Pranešėjų ir ekspertų sąrašas nuolat pildomas.
Tarp aptariamų temų bus sugebėjimas atsispirti priešiškų šalių platinamai dezinformacijai, kova su sofistikuotomis botų fermomis, būdai, kaip anksti pastebėti pradedamą skleisti melą, analizė ne tik to, kas pasakoma, bet ir kaip tai daroma, (ne)pasitikėjimo žiniasklaida apžvalga ir daug kitų.
Birželio 18 d. konferencijoje „GlobalFact“ taip pat vyks LRT organizuojamas Tarptautinis tiriamosios žurnalistikos festivalis, kurį ji rengia bendradarbiaudama su Lietuvos žurnalistikos centru (LŽC).
Svarbiausias metinis renginys faktų tikrintojams
„GlobalFact 2026“ – jau 13-as kasmetinis faktų tikrintojų iš viso pasaulio suvažiavimas, kaskart vykstantis kitoje šalyje. „GlobalFact“ – didžiausia ir įtakingiausia pasaulyje kasmetinė profesionalių faktų tikrintojų konferencija, kurią organizuoja „Poynter“ instituto įkurtas Tarptautinis faktų tikrinimo tinklas (IFCN) kartu su priimančios šalies partneriais.
Šis tarptautinis renginys kasmet suburia žurnalistus, akademikus ir technologijų ekspertus iš viso pasaulio aptarti kovos su dezinformacija strategijas, dalintis pažangiausiais informacijos patikros metodais bei stiprinti bendradarbiavimą kovos su dezinformacija ir kitomis informacinėmis grėsmėmis kontekste.
Prie šio renginio organizavimo Lietuvoje kaip rėmėjai prisideda: Krašto apsaugos ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Vilniaus savivaldybė, „NordVPN“, „Go Vilnius“, „TikTok“.
Nuotraukos – Jovydas Elinskas/Delfi