Elektrėniškiai tarptautiniame mokslo festivalyje „Science on Stage 2026“

„Science on Stage“ – tai didžiausias Europoje STEM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos) mokytojų festivalis, kuriame pedagogai iš įvairių šalių dalijasi inovatyviomis mokymo idėjomis, eksperimentais ir gerąja praktika. Tai nėra tradicinė konferencija, kurioje dominuoja pranešėjai ir auditorija. Čia visi dalyviai yra kūrėjai, o mokytojų parengti stendai primena gyvą, nuolat kintančią laboratoriją. Festivalis vyksta kas dvejus metus ir skatina tarptautinį bendradarbiavimą bei kokybišką gamtos mokslų ugdymą mokyklose. Jis tapo vienu ryškiausių metų edukacinių renginių Baltijos regione. Renginį organizavo Science on Stage Europe, LINEŠA, Science on Stage Lietuva, Klaipėdos universitetas bei Klaipėdos STEAM centras. Pagrindinis ilgalaikis renginio rėmėjas yra Gesamtmetall – Vokietijos metalo ir elektrotechnikos pramonės darbdavių federacija. Ji yra pagrindinė „Science on Stage Europe“ veiklų ir festivalių rėmėja.
Tarptautinis 14-asis mokslo festivalis Science on Stage 2026 šiemet pirmą kartą vyko Klaipėdoje. Į pajūrį suvažiavo šimtai gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos (STEM) mokytojų iš daugiau nei 30 Europos šalių nuo Kanados iki Kazachstano, o pagrindinis festivalio šūkis – „Mokytojas – mokytojui“ – puikiai atspindėjo renginio dvasią: dalijimąsi patirtimi, bendrystę ir profesinį solidarumą. Festivalį atidarė Prezidentas Gitanas Nausėda su pirmąja ponia, sveikino Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
Klaipėdoje pristatyti projektai apėmė biologijos tyrimus, integruojančius dirbtinį intelektą ir duomenų analizę, robotikos ir inžinerijos užduotis, pritaikytas įvairaus amžiaus mokiniams, tvarių technologijų projektus, orientuotus į klimato kaitos supratimą, tarpdisciplininius STEAM sprendimus, jungiančius meną ir mokslą, interaktyvius fizikos eksperimentus, kuriuos galima atlikti panaudojant paprastas priemones. Festivalio dalyviai ne tik demonstravo savo idėjas, bet ir mokė vieni kitus – vedė mini dirbtuves, dalijosi metodinėmis medžiagomis, aptarė bendrus tarptautinius projektus.
Klaipėda šiam renginiui suteikė ypatingą atmosferą. Uosto miestui būdingas atvirumas ir tarptautiškumas puikiai derėjo su festivalio misija. Renginiai vyko miesto kultūros erdvėse, Klaipėdos universiteto laboratorijose, lauko lokacijose, kur buvo demonstruojami didesni, ekstremalūs eksperimentai.
Dalyviai pabrėžė, kad Klaipėda tapo ne tik festivalio vieta, bet ir įkvėpimo šaltiniu – nuo jūrinių technologijų iki aplinkosaugos temų, kurios natūraliai įsiliejo į pristatytus projektus. Festivalio šūkis „Mokytojas – mokytojui“ nebuvo tik graži frazė. Jis atsispindėjo kiekviename renginio žingsnyje: mokytojai patys vertino vieni kitų projektus, diskutavo neformaliai ir eksperimentuodami.
Nacionalinis konkursas Science on Stage Lithuania 2025 vyko Vilniuje 2025 m. spalio 31d. Jame buvo išrinkti projektai, kurie atstovavo Lietuvai Science on Stage Europe 2026 Klaipėdoje. Daug dėmesio sulaukė tvarumo tematiką integruojantys projektai, eksperimentai, kuriuos galima atlikti be brangios įrangos. Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos projektas „Vertikalios ašies vėjo jėgainė“, kurį pristatė technologijų mokytojas ekspertas Henrikas Vaišvila ir fizikos mokytoja metodininkė Vida Minkevičienė, taip pat buvo atrinktas atstovauti Lietuvai šiame tarptautiniame festivalyje. Mokytojai užmezgė daug tarptautinių ryšių su Švedijos, Vokietijos, Italijos, Rumunijos, Didžiosios Britanijos, Kazachstano ir kt. šalių STEAM mokytojais, dalinosi gerąja patirtimi, grįžo įkvėpti naujiems projektams.
Science on Stage 2026 Klaipėdoje tapo švente, kurioje mokslas susitiko su kūrybiškumu ir Mokytojai – su Mokytojais. Tai buvo įrodymas, kad švietimo ateitis priklauso nuo bendradarbiavimo, dalijimosi ir nuolatinio smalsumo. Šūkis „Mokytojas – mokytojui“ šiemet skambėjo kaip pažadas, kad geriausios idėjos gimsta tada, kai pedagogai vieni kitus įkvepia.
Vida Minkevičienė,
fizikos mokytoja metodininkė