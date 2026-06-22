„Kryptis – profesijų pasaulyje“ Vievio J. Milančiaus pradinėje mokykloje

Gegužės mėnesį Vievio J. Milančiaus pradinėje mokykloje vyko pažintinė ir įtraukianti profesinio veiklinimo iniciatyva „Kryptis – profesijų pasaulyje“. Jos metu mokiniai susipažino su įvairiomis profesijomis, bendravo su specialistais ir iš arčiau pažino skirtingų darbų kasdienybę. Daug dėmesio sulaukė odontologo padėjėjo ir higienisto profesijų pristatymas, vykęs gegužės 15 dieną, kuriame dalyvavo 1–4 klasių mokiniai. Vaikai sužinojo, kaip rūpinamasi dantų sveikata, kokie įrankiai naudojami
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odontologijoje ir kodėl svarbu reguliariai lankytis pas dantų gydytoją. Trečiokai artimiau susipažino su psichologo profesija bei klausėsi visuomenės sveikatos specialistės pasakojimo apie sveiką gyvenseną ir pagalbą žmonėms. Antrokams buvo pristatyta bibliotekininko profesija. Ketvirtokai lankėsi UAB „Gemma“ Vievio slaugos namuose, kur susipažino su socialinės globos ir slaugos sritimis. Specialistai pristatė kineziterapeuto ir slaugytojo profesijas, o mokiniai ne tik dalyvavo edukacinėje veikloje, bet ir pradžiugino senelius savo pasirodymu! Ypatingą susidomėjimą sukėlė piloto profesijos pristatymas gegužės 22 dieną. Mokiniai sužinojo, kaip tampama pilotu, kokių savybių reikia šiai profesijai ir kaip atrodo piloto darbo diena. Gegužės 28–29 dienomis ketvirtokai lankėsi Vievio gimnazijoje. Vizito tikslas buvo supažindinti mokinius su gimnazijos aplinka ir padrąsinti juos žengti į penktą klasę. Šis profesijų pažinimo mėnuo mokiniams suteikė daug naujų žinių ir įspūdžių. Nuoširdžiai dėkojame mokiniams ir mokytojams už aktyvų dalyvavimą, UAB „Gemma“ ir Vievio gimnazijos kolektyvams už priėmimą bei visiems profesijų atstovams už įdomius pristatymus!
Karjeros specialistė Rasuolė Rakauskaitė