Ar žinote savo teises? Ką kiekvienas daugiabučio gyventojas turėtų žinoti apie savo namą ir jo valdymą.

Remigijus VITKUS,
UAB „Centina Servis Kaunas“ vadovas
Dažnai net nesusimąstome, kad mes patys, o ne kas kitas, esame tikrieji savo daugiabučio šeimininkai. Rinktis, kas prižiūrės jūsų namą ir kiek už tai mokėsite, yra jūsų teisė, įtvirtinta įstatymu. Gaila, bet dažniausiai apie tai sužinome tik tada, kai bėdos jau lipa per kraštus.
Pastarąjį kartą Elektrėnuose, Šarkinės gatvės kieme, kartu su jumis kepėme bulvinius blynus ir šnekučiavomės apie kasdienius daugiabučių rūpesčius. Iš tų pokalbių tapo aišku viena – daugelis kaimynų tiesiog nežino, kad gali patys spręsti namo reikalus. Todėl noriu paprastai priminti tai, ką numato galiojančios teisės normos.
1. Namas yra jūsų, o administratorius – paslaugų teikėjas
Pats svarbiausias dalykas, kurį reikia atsiminti: daugiabutis priklauso butų savininkams. Administratorius tėra jūsų pasamdytas darbuotojas, o ne viršininkas. Civilinis kodeksas (4.84–4.85 straipsniai) aiškiai nustato, kad būtent butų savininkai sprendžia, kas tvarkys jų namą. Jei esama priežiūra netenkina, gyventojai turi teisę inicijuoti administratoriaus keitimą, laikydamiesi teisės aktuose nustatytos tvarkos. Tam reikia sušaukti kaimynų susirinkimą ir prabalsuoti.
2. Kaip pakeisti administratorių? Pagrindiniai žingsniai
Procedūrą organizuoja savivaldybė, todėl patiems gyventojams daug popierizmo tvarkyti nereikės.
Iniciatyva. Ne mažiau kaip 1/4 (25 %) namo butų savininkų raštu kreipiasi į Elektrėnų savivaldybės administraciją su prašymu organizuoti administratoriaus pakeitimą. Prašyme nurodomi pasirašiusiųjų vardai, pavardės ir parašai.
Balsavimas. Savivaldybė pagal nustatytą tvarką organizuoja balsavimą raštu arba šaukia butų savininkų susirinkimą. Kad sprendimas galiotų, už jį turi balsuoti daugiau kaip 50 % visų namo butų savininkų (ne tik dalyvavusių balsavime) – tai svarbus akcentas, kurį patvirtino ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.
Dokumentų perdavimas. Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu paskiria naują administratorių. Buvęs administratorius privalo perduoti visą su namu susijusią dokumentaciją – bendrojo naudojimo objektų aprašą, kaupiamųjų lėšų likutį, sutartis, ataskaitas.
Nauja pradžia. Naujasis administratorius darbus paprastai perima per kelias savaites.
„Nors popierizmas gali atrodyti gąsdinančiai, naujasis namo prižiūrėtojas visada suinteresuotas padėti viską sutvarkyti, tad gyventojams patiems vargti nereikės“, – sako R. Vitkus.
3. Už ką mokate ir ką turite teisę žinoti?
Kas mėnesį gaunate sąskaitas, bet ar visada aišku, už ką mokate? Jūs turite teisę žinoti, kur išleidžiamas kiekvienas jūsų euras. Namo prižiūrėtojas privalo aiškiai parodyti:
* Ką per metus padarė ir kiek tai kainavo.
* Kiek pinigų sutaupyta namo remontui ar renovacijai ir kur jie buvo išleisti.
* Kokie meistrai buvo samdyti ir kiek jiems sumokėta.
* Ką planuojama tvarkyti ar remontuoti ateityje.
Jei tokių žinių negaunate arba viskas parašyta neaiškiai – verta pasidomėti ir pasitikslinti.
4. Mitas, kad keisti prižiūrėtoją yra sunku ir brangu
Žmonės dažnai bijo, kad pakeisti administratorių bus per sunku arba bus tik blogiau. Bet pagalvokite: jei prastai veikia internetas ar telefonas, juk pakeičiate tiekėją, tiesa? Administratoriaus keitimas veikia panašiu principu.
„Žmonės dažnai ilgus metus naudojasi netenkinančia paslauga vien todėl, kad galvoja neturintys pasirinkimo. Bet pasirinkimas visada yra – tereikia žinoti savo teises ir išdrįsti jomis pasinaudoti“, – pastebi R. Vitkus.
5. Pasitikrinkite patys: ar esate patenkinti?
Užduokite sau kelis paprastus klausimus:
1. Ar tikrai žinau, už ką kas mėnesį moku mokesčius?
2. Ar pernai gavau aiškią ataskaitą, kur buvo išleisti namo pinigai?
3. Ar nutikus avarijai meistrai atvažiuoja per priimtiną laiką?
4. Ar laiptinės ir kiemai prižiūrimi tvarkingai ir pagal grafiką?
5. Ar prisiskambinti administratoriui yra lengva?
6. Ar žinau, ką siūlo kitos namų priežiūros įmonės?
Jei į daugumą atsakėte „ne“ arba „nežinau“ – tai gali būti gera proga plačiau pasidomėti savo namo valdymo sąlygomis.
Jūs turite teisę rinktis
Daugiabučio priežiūra yra paslauga, ir kai rinkoje veikia kelios įmonės, išlošia gyventojai. Galėdami rinktis, gaunate kokybiškesnę priežiūrą už sąžiningą kainą.
Dėl bendro pobūdžio informacijos apie daugiabučių administravimą ar namo valdymo klausimus galima kreiptis žemiau nurodytais kontaktais.
UAB „Centina Servis Kaunas“
Remigijus Vitkus
Tel.: +370 606 40112
info@centinaservis.lt
www.centinaservis.lt
