Gamtos sporto salė Vievyje: nuo treniruočių iki vandens pramogų

Nedidelių miestelių gyventojai pasyviam gyvenimo būdui dažnai randa pasiteisinimą: sportuotume, bet pas mus nėra sporto klubų ar salių. Vis dėlto jau seniai įrodyta, kad geriausia sporto salė yra gamtoje. Vievyje veikianti bendruomenės organizacija „Moderni karta“ ir vėl kviečia gyventojus sportuoti lauke, stiprinti savijautą ir netgi laimėti irklentę.
Formuojasi įprotis
„Jau ketvirtus metus iš eilės organizuojame gyventojams aktyvias veiklas gamtoje. Mokėmės taiči, gamtos meditacijų, miško maudynių, turėjome kineziterapinius užsiėmimus ir išbandėme maudynes šaltame vandenyje. Visos mūsų veiklos vyksta gamtoje, nes taip pasiekiami geriausi rezultatai tiek fizinei, tiek psichologinei savijautai“, – pasakojo „Moderni karta“ vadovė Eglė Vankevičė.
Šį sezoną „Moderni karta“ kviečia priimti sporto iššūkį. Gegužę prasidėjęs projektas tęsis iki pat rugsėjo. Dalyviai renka taškus dalyvaudami penktadienio lauko treniruotėse su profesionaliu treneriu. Papildomų taškų galima surinkti ir sportuojant savarankiškai. Jei per dieną nueinama daugiau nei 10 tūkst. žingsnių, skiriami papildomi 5 taškai, o už kasdien nueinamus 15 tūkst. žingsnių – net 10 taškų. Daugiausia taškų surinkęs dalyvis laimės irklentę.
„Siekiame suformuoti įprotį nuolat judėti lauke – ne tik šiltuoju metų laiku, bet ištisus metus. O irklentė – puikus paskatinimas ir toliau aktyviai leisti laiką gamtoje“, – teigė E. Vankevičė.
Sportas lauke – dviguba nauda
Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai pabrėžia, kad mankštintis lauke svarbu todėl, jog gryname ore organizmas gauna daugiau deguonies, stiprėja imunitetas ir gerėja bendra savijauta. Natūrali šviesa taip pat padeda palaikyti gerą nuotaiką ir energiją.
„Sportas lauke dažnai būna įvairesnis ir natūralesnis, nes judama skirtingais paviršiais, dirba daugiau raumenų grupių. Be to, buvimas gamtoje padeda atsipalaiduoti ir sumažinti stresą“, – pabrėžė Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistė Livija Kierė.
Ne mažiau svarbu ir tai, kad buvimas lauke visapusiškai gerina psichologinę sveikatą. Sportuojant gamtoje smegenys išskiria daugiau endorfinų ir serotonino, po treniruotės dažnai sumažėja nerimas bei pagerėja nuotaika. Saulės šviesa padeda reguliuoti miego ritmą, todėl žmonės, kurie reguliariai juda lauke, dažniau miega giliau ir dieną jaučiasi energingesni. Fizinis aktyvumas gamtoje taip pat mažina streso hormono kortizolio kiekį, lengviau atsipalaiduoti ir susikaupti. Net 30 minučių sporto lauke gali pastebimai sumažinti emocinę įtampą.
Sportas gamtoje įkvepia
Penktadienio lauko treniruotes pakaitomis veda du patyrę treneriai – taiči meistras Romualdas Petkevičius ir kliūčių ruožo lenktynių entuziastas, vievietis Ričardas Kvedaravičius. Pastarasis jau ne pirmus metus kviečia gyventojus pasimankštinti draugų aikštelėje Pilypiškėse. Pats jis sportuoja tik lauke.
„Kiek save atsimenu, visada sportavau lauke. Man patinka grynas oras, labai svarbi gamta, kurioje galiu laisvai judėti. Nesvarbu, koks oras – lietus, +25 ar -20“, – sako sportininkas.
Jis pabrėžia, kad gamtoje sportas „įkrauna“ visai kitaip nei uždaroje salėje.
„Gamtos sporto salės“ programoje – ne tik treniruotės sausumoje, bet ir veiklos ant vandens: plaukimas irklentėmis bei baidarėmis. Vievyje vis daugiau entuziastų išnaudoja pačiame miestelio centre esantį ežerą. Irklentės, jėgos aitvarai, burlentės, baidarės, drakonų laivai – veiklų daugėja, o kartu auga ir aktyviai laisvalaikį leidžiančių žmonių bendruomenė.
Sportui puikiai tinka ir ežeras
Gamtos sporto salės programoje – treniruotės ne tik sausumoje, bet ir ant vandens: plaukimas irklentėmis bei baidarėmis. Vievyje vis daugiau entuziastų atranda pačiame miestelio centre esantį ežerą, kuris tampa patrauklia aktyvaus laisvalaikio erdve. Čia populiarėja įvairios vandens sporto veiklos – irklentės, jėgos aitvarai, burlentės, baidarės, drakonų laivai.
Baidarių entuziastas, vieviškis Viktoras Granickis kviečia visus, bent kiek besidominčius, išbandyti baidares: „Svarbiausia – ne patirtis, o noras išplaukti į vandenį. Dažnai užtenka vieno karto, kad suprastum, jog tai tampa nauju pomėgiu ir puikiu būdu pabūti gamtoje“, – sako jis.
Norintys prisijungti prie sporto iššūkio registruokitės el. p. modernikarta@vilnius.lt
Sporto iššūkis iš dalies finansuojamas Elektrėnų savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo programos lėšomis.
Eglė Vankevičė