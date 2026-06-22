Apie tai, kodėl ne visiems tremtiniams patinka jazminų kvapas

Ariogala 2023 m. Iš kairės: Onutė Šatavičienė, Elena Jakavičienė, Romas Jakavičius, Genutė Malūnavičienė, Antanas Malūnavičius ir tremtinė iš kito rajono
Julija Kirkilienė
1941 metų birželio 14 dieną Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) Elektrėnų filialo pirmininkės Dalios Charūnienės Kaune gyvenusiam tėveliui Viktorui Opulskiui buvo 14 metų. Tėveliai birželio 13 dieną šventė dėdės Antano vardines, o paaugliai, tarp jų ir Viktoras, Kauno Ąžuolyne domėjosi karinės technikos ir rusų kareivių judėjimu. Tą pačią naktį kareiviai pasibeldė į Opulskių namus ir Viktorą kartu su tėveliais susodino į gyvulinius vagonus…. Viktoras savo prisiminimuose užrašė, kaip tada kvepėjo jazminai. To kvapo tremtinys nepamiršo visą gyvenimą ir jo nekentė. Paauglio išgyvenimai jį lydėjo iki 95 jo gyvenimo metų… Visus tuos metus jis bijojo, kad jazminų kvapas gali atnešti nelaimę…
Viktoras tremtyje išgyveno 19 metų ir juos vadino pačia ilgiausia jo gyvenimo kelione. Iš tremties Viktorui pasisekė pabėgti. Slapčia grįžęs į Lietuvą buvo įstojęs į MA Fizikos-technikos institutą studijuoti fizikos ir astronomijos, deja… Bėglys buvo susektas ir ištremtas atgal. 1959 metais grįžęs iš tremties Viktoras baigė pradėtas studijas ir dirbo mokytoju Garliavos mokykloje–internate, vėliau Kauno penktojoje vidurinėje mokykloje dėstė fiziką ir astronomiją. Mokykloje jis buvo sukūręs orbitą – dangaus skliautą su žvaigždynu. Pamokų metu būdavo užtemdomi langai ir įjungta kiekvienos žvaigždės lemputė. Tuo metu orbitos maketo pažiūrėti į Kauną važiuodavo ekskursijos iš visos Lietuvos mokyklų. Tėvelio gyvenimo užrašytus prisiminimus saugo jo dukra, vieviškė D. Charūnienė, tarsi atiduodama duoklę jam, nuo 2025 m. gruodžio vadovauja (LPKTS) Elektrėnų filialui.
Tremtinio dukra į naują veiklą pasinėrė visomis jėgomis ir savo neblėstančia energija. Dalia sako, kad dabar jos pagrindinis darbas yra surasti ir suregistruoti visus savivaldybėje gyvenančius tremtinius ir jų palikuonis. Prieš 15 metų savivaldybėje sąrašuose buvo 526 tremtiniai ir politiniai kaliniai. Šiuo metu, pirmininkė mano, galėtų jų būti apie 100, bet aktyvioje veikloje dalyvauja tik 36 žmonės. Dar keletą tremtinių pirmininkė pažįsta, bet jie dėl sveikatos veikloje nebedalyvauja. Artimiausias tremtinių renginys – sekmadienį, birželio 14 d., 10.30 gėlių padėjimas Vievio kapinėse. 11 val. 30 min., šventė pradėta bus Elektrėnų Švč. Mergelės Kankinių karalienės bažnyčioje. Po pamaldų prie bažnyčios vyks koncertas, po koncerto – tremtinių ir politinių kalinių kapų lankymas Elektrėnų kapinėse. Pirmininkė labai kviečia visus savivaldybės tremtinius pagal galimybes susitikti renginyje, aptarti būsimas veiklas. O veiklų naujoji pirmininkė su aktyviais valdybos nariais jau daug įvykdė ir dar daugiau planuoja.
Ką tik Vievyje nuskambėjo Lietuvos tremtinių chorų festivalis „Leiskit į tėvynę“. Dalia sako tuo renginiu labai besididžiuojanti – nors mūsų nedaug likę, bet mes dar galime dainuoti… Ir dainavo Vievyje tremtiniai iš visos Lietuvos, o po dainų Vievio aikštėje buvo gražių pokalbių ir smagių pasibuvimų. „Atrodo, visi išvažiavo patenkinti“, – sako pirmininkė.
Pernai, gruodžio mėnesį, vos įregistravus bendrą tremtinių ir politinių kalinių Elektrėnų skyrių, elektrėniškiai turėjo progą pasisvečiuoti Kauno karininkų ramovėje, kur Vievio teatras vaidino spektaklį „Devynbėdžiai“. Tremtiniai į Kauną važiavo palaikyti savo aktorės, vaidinančios spektaklyje, pirmininkės Dalios. Po pasibuvimo Kaune, Vievio teatras sulaukė daug pakvietimų į kitus Lietuvos miestelius, o savivaldybės tremtiniai, palaikydami savo pirmininkę, turės progą pakeliauti po Lietuvą… Rugpjūčio mėnesį tremtiniai planuoja sudalyvauti ekskursijoje po Kauną: aplankyti Kauno pilį, Kauno katedrą, Pažaislio vienuolyną, tremtinių memorialą Petrašiūnų kapinėse ir kt. Ir, žinoma, rugpjūčio pirmą savaitgalį visi norintys galės dalyvauti tremtinių sąskrydyje Ariogaloje. Sąskrydyje kiekvienais metais elektrėniškiai dalyvauja gausiai – tremtiniai dažnai važiuoja su savo šeimos nariais.
Tad šį pavasarį, pasklidus jazminų kvapui, pirmininkė ragina visus kentėjusius lageriuose ir tremtyje, visus jų vaikus, anūkus ir proanūkius žinoti savo tėvų ir protėvių gyvenimo istorijas, bet jazminų kvapo nebijoti… Tegul jazminai žydi ir padeda daug kentėjusiems mūsų bendraamžiams švęsti Gyvenimą…