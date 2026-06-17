Kai leidžiama eiti miegoti vėliau: naktiniai nuotykiai su vaikais

Veiklos naktį vaikams – ypatingos: juk smagu, kai galima neiti miegoti įprastu laiku! Žvaigždžių stebėjimas, muziejaus tyrinėjimas pasišviečiant žibintuvėliu, naktinių gyvūnų ritualų stebėjimas ir Kaune gyvenančio miesto Žvėries pėdsakų paieškos suteiks neišdildomų įspūdžių tiek suaugusiems, tiek – ir ypač – mažiesiems. „Keliauk Lietuvoje“ kviečia nepramiegoti vasaros ir leisti jauniesiems keliautojams panaktinėti su šeima.
Sutemų ekskursija „Žvėriški nuotykiai Kauno senamiestyje“
Tėvelių lydimiems vaikams nuo 6 metų Kaunas siūlo unikalią ekskursiją su žibintais po senamiestį. „Miestas tampa tikru miestu tik tada, kai jo viduje, jo požemiuose, apsigyvena Žvėris. Nuo tos akimirkos miestas liaujasi būti laikinas. Jis tampa amžinu” – tokią legendą pasakoja ekskursijos rengėjai.
Būtent šio Žvėries pėdsakų ir leisitės ieškoti, lydimi istorijų bei nuotykių. Naktinės kelionės metu
sužinosite, kur jis slepiasi, kada miega, kur vaikštinėja ir ką valgo, o, tyliai prisiartinę, net galėsite išgirsti jo knarkimą. Dar geriau – ekskursijos metu kartu atrasite ir daiktinį Žvėries egzistavimo įrodymą!
Ekskursija vyksta bet kokiu oru, tad nepamirškite tinkamai apsirengti ir avėti patogiais batais, o žibintus suteiks patirties organizatoriai.
Edukacija „Gyvūnai nemiega“ Dapkų ūkyje
Birutės ir Virginijaus Dapkų ūkyje gyvena begalė skirtingų gyvūnų: Aberdinų angusų veislės mėsiniai galvijai, alpakos, įvairūs paukščiai, žirgai, poniai, triušiai, ožiai. Čia atvykus galima susipažinti su jų priežiūra, veislių kilme, patiems rinkti sudėtus kiaušinius ar pajodinėti.
Tačiau gyvūnų elgesys naktį – daugumai retas vaizdas. Kad išsklaidytų paslapties šydą, ūkio savininkai vaikams siūlo vakarinę edukaciją apie gyvūnų elgesį būtent tamsiuoju paros metu. Jos metu mažieji stebi vakarinį gyvūnų šėrimą, jų ruošimąsi nakčiai, gali pauostyti, kaip kvepia tikras šienas ir net išmokti patys pasigaminti žibintą. Nepamirškite dėl apsilankymo ir edukacinių veiklų susitarti iš anksto.
Interaktyvios edukacijos apie visatą Etnokosmologijos muziejuje
Naktiniai dangaus stebėjimai – viena populiariausių ir paslaptingiausių veiklų Molėtų rajone įsikūrusiame Lietuvos etnokosmologijos muziejuje. Tai gali tapti nepamirštamu vakaru visai šeimai – ko vertas vien prisilietimas prie didelį įspūdį paliekančios astronominės įrangos! O pats žvaigždžių stebėjimas ir pasakojimai apie sunkiai suvokiamus tolius praplečia vaikų akiratį bei lavina vaizduotę.
Naktiniai stebėjimai galimi pro 80 cm ir 40 cm teleskopus. 80 cm teleskopas yra vienas didžiausio skersmens teleskopų Europoje, skirtų lankytojams. Didesnis teleskopo veidrodis leidžia ryškiau pamatyti toliau kosmose esančius objektus, tokius kaip galaktikos. Tik nepamirškite, kad naktiniai stebėjimai vedami tik esant giedrai.
Edukacija „Pažink muziejų tamsoje“ Laisvės kovų muziejuje
Laisvės kovų muziejus Vilniuje kviečia dalyvauti valandos trukmės edukacijoje „Pažink muziejų tamsoje“. Jos metu užgesinamos visos šviesos, o dalyviams suteikiami žibintuvėliai. Vaikštinėdami po tamsias muziejaus sales, dalyviai susipažįsta su jo ekspozicijomis išties nepamirštamoje atmosferoje.
Patirtį dar labiau sustiprina ir užduotys, kurias vaikai atlieka tyrinėdami muziejuje sukauptus istorinius turtus. Greičiausiai teisingai atlikę užduotis edukacijos dalyviai apdovanojami specialiais prizais. Muziejaus pažintis tamsoje organizuojama 10-24 žmonių grupėms.