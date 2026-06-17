„STEP BY STEP“ vėl pirmi!

„STEP BY STEP“ vėl pirmi!

Gegužės 17 d. Vilniuje, „Litexpo“ parodų ir kongresų centre, vyko tarptautinis šokio festivalis-konkursas SPACE’2026. Elektrėnų gatvės šokių studijos „Step By Step“ šokėjai parodė savo gabumus ir laimėjo prizines vietas:
*  Mini kids kategorija – 1 vieta ir Grand Prix.
*  Kids kategorija – 1 vieta ir nominacija už energiją.
*  Juniors kategorija – 1 vieta.

Gegužės 31 d. vyko tarptautinis šokio festivalis-konkursas SPACE’2026. Elektrėnų šokėjai laimėjo prizines vietas:
*  Mini kids kategorija – 2 vieta.
*  Kids kategorija – 1 vieta.
*  Juniors kategorija – 2 vieta.

Vadovės Aistė ir Skaistė Kulevičiūtės dėkoja studijos šokėjams už dalyvavimą ir jų tėveliams už palaikymą.

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