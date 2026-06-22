Vievio gimnazijoje prasiautė Europos mėnuo

Vievio gimnazijoje prasiautė Europos mėnuo

Gegužės mėnuo Vievio gimnazijoje buvo skirtas Europai – jos vertybėms, institucijoms ir pilietiškumo idėjoms pažinti. Gimnazijos MEPA (Mokyk­los – Europos Parlamento ambasadorės) komanda gegužę paskyrė Europos Sąjungos temai. Visą mėnesį jaunesnieji ambasadoriai organizavo įvairias veiklas – vedė pamokas,­ rengė paskaitas ir diskusijas, inicijavo protmūšius bei stiprino ryšius su vietos bendruomene.
Europos mėnuo prasidėjo pa­žintinėmis ir edukacinėmis veik­lomis Vievio pradinėje mokyk­loje. Jaunesnieji ambasadoriai pradinukams vedė interaktyvias pamokas apie Europos Sąjungą, jos simbolius, valstybes nares ir kultūrų įvairovę. Mokiniai aktyviai įsitraukė į kūrybines užduotis, žaidimus ir diskusijas, kurių metu ne tik plėtė žinias, bet ir mokėsi suprasti demokratijos, žmogaus teisių bei pilietinio aktyvumo svarbą. Šios veiklos stiprino bendradarbiavimą tarp ugdymo įstaigų ir ugdė jaunųjų europiečių sąmoningumą nuo pat mažens.


Gegužės 8-ąją, minint Europos dieną, gimnazistai dalyvavo Europos egzamine ir pasitikrino žinias apie Europos Sąjungos istoriją, institucijas bei aktualijas. Tą pačią dieną gimnazijoje viešėjo Vilniaus universiteto docentas dr. Laurynas Jukna. Dešimtokams jis skaitė paskaitą apie ekstremaliųjų situacijų valdymą, geografinių tyrimų svarbą ir Europos Sąjungos fondų vaidmenį finansuojant mokslinius tyrimus bei kovojant su dezinformacija.
Gegužės 20 d. savo įžvalgomis ir patirtimi apie pilietiškumą, demokratiją bei jaunimo įsitrauki­mą į politiką su mokiniais dalijosi Žemės ūkio ministerijos Tei­sėkūros ir atstovavimo skyriaus vyresnysis patarėjas, Elektrėnų savivaldybės tarybos narys, Pylimų kaimo bendruomenės pirmininkas Modestas Važnevičius. Susitikimo metu mokiniai buvo skatinami kritiškai vertinti aktualijas, domėtis Europos politika ir aktyviau įsitraukti į visuomeninį ­gyvenimą.
Europos mėnesio renginius papildė tarpmokyklinis protmūšis apie Europos Sąjungą, subūręs skirtingų Lietuvos mokyklų bendruomenes. Jame dalyvavo Vievio gimnazijos, Biržų „Saulės“ gimnazijos ir Kauno menų ir dizaino mokymo centro mokiniai. Komandos varžėsi atsakinėdamos į klausimus apie Europos Sąjungos istoriją, kultūrą, geografiją ir institucijų veiklą, o draugiška konkurencija tapo puikia proga pasitikrinti žinias bei užmegzti naujų pažinčių.
Svarbi Europos mėnesio dalis buvo ir bendruomeniškumo stip­rinimas. Siekdami įtraukti vieviškius, jaunesnieji ambasadoriai pakvietė miesto gyventojus į protmūšį „Ką žinai apie Europos Sąjungą?“. Renginį svetingai priėmė Vievio Lazdynų Pelėdos biblioteka, tapusi erdve prasmingam dialogui, žinių dalijimuisi ir bendravimui. Tokios iniciatyvos padeda kurti atvirą, aktyvią ir pilietišką bendruomenę, kurioje Europa tampa ne tolima politine sąvoka, o kasdienio gyvenimo dalimi.
Europos mėnuo Vievio gimnazijoje tapo prasminga galimybe ne tik pagilinti žinias apie Europos Sąjungą, bet ir ugdyti atsakingus, aktyvius bei pasauliui atvirus jaunuolius. Įgytos patirtys ir įgyvendintos iniciatyvos dar kartą parodė, kad pilietiškumas pra­sideda nuo domėjimosi aplinka, ­aktyvaus dalyvavimo bendruomenės gyvenime ir noro pažinti Europą ne tik iš vadovėlių, bet ir per asmeninę patirtį.

Vievio gimnazijos istorijos mokytoja Viktorija Gildutienė

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