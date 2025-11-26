„VIEVIO DŽIAZO KLAVIŠAI 2025“: UŽBURIANTIS FESTIVALIO STARTAS

„VIEVIO DŽIAZO KLAVIŠAI 2025“: UŽBURIANTIS FESTIVALIO STARTAS

Emiliano D’Auria Brooklyn Bound dėkoja emocingajai publikai. Centre – grupės lyderis pianistas Emiliano D’Auria (Vyto Laukaičio nuotrauka)

 

Pirmajame koncerte – žvaigždės iš Estijos, Italijos, JAV
Praėjusį šeštadienį Vievį su­drebino pirmasis festivalio „Vievio džiazo klavišai 2025“ koncertas. Pilnutėlė salė liejo emocijas, plojimais reaguodama į kiekvieną niuansą. Tokios publikos reakcijos buvo vertas bene kiekvienas šio vakaro numeris, kiekvienas atlikėjas, kiekviena koncerto akimirka. Dvi absoliučiai skirtingos grupės – išskirtinė galimybė publikai pajusti džiazo įvairialypumą ir spalvas.
„Artis Boriss Trio“ iš Estijos – trijų jaunų virtuozų ansamblis su pianistu Artis Boriss priešakyje. Publika gėrėjosi tradicinio ir modernaus džiazo deriniu, nuspalvintu šiaurietiško kolorito, interpretacijos šviežumu ir pavergiančia jaunųjų atlikėjų – Artis Boriss (fortepijonas), Ramuel Tafenau (mušamieji) ir Joosep Talumaa (bosinė gitara) – charizma.

Jaunieji Artis Boriss Trio džiazo virtuozai (Vyto Laukaičio nuotrauka)

 

Emiliano D’Auria Brooklyn Bound (Italija-JAV) – didžiulę pa­tirtį turinčių ir ne vienoje pasaulio scenoje koncertavusių atlikėjų grupė, į šį kolektyvą susibūrusi tik šiemet ir surengusį turą Europoje. Vievio ­publika patyrė tikrą emocijų audrą: nuo nostalgiško susikaupimo lyriniuose kūriniuose iki šėlimo uždegančiose kompozicijose. Kiekvienas pianisto Emiliano D’Auria suburtos grupės narys – aukščiausios prabos atlikėjas (trimitininkas Philip Dizack, saksofonininkas Godwin Louis, kontrabosininkas, Jacopo­ Ferrazza, perkusininkas Joe Dyson) – stulbino ir virtuziškai atliekamomis solo partijomis ir itin jautriu bendro muzikavimo pojūčiu.
Abiem grupėms nuolat skambė­jo „bravo“, „bis“, šėlstanti publika nenorėjo atlikėjų paleisti nuo ­scenos…

Ką žada antrasis „Vievio džia­zo klavišų 2025“ koncertas?
Lapkričio 22-ąją „Vievio džiazo klavišai 2025“ kviečia į antrąjį festivalio koncertą.
Pirmoje koncerto dalyje gė­rėsimės Dainius Pulauskas group (DPG) autorinėmis džiazo kompozicijomis. Dainius Pulauskas – pasaulinio reitingo džiazo pianistas, grupių lyderis, kompozitorius, Elektrėnų savivaldybės Garbės pilietis, projekto „Festivalis „Vievio džiazo klavišai 2025“ meno vadovas – specialiai šiam festivaliui sukūrė naują programą, kurios premjera įvyks šio koncerto metu, o 2026 ­metais bus įamžinta  naujajame grupės albume, tad grupės gerbėjų laukia nauji muzikiniai potyriai.
Antroje koncerto dalyje didelę tarptautinę patirtį turinti grupė iš Latvijos „Maris Briezkalns Quintet“ su garsiais klavišininkais Viktors Ritovs ir Raimonds Macats žada energija trykštančią, pop, klasikinio džiazo ir Lotynų Amerikos džiazo derinio programą. Grupės programą papuoš jaunosios atlikėjos Elly Bert vokalas.
Nepraleiskime progos patirti išskirtinių aukščiausio lygmens džiazo atlikėjų ir jų kūrybos žavesį „Vievio džiazo klavišuose 2025“!
Projektą „Vievio džiazo klavišai 2025“ finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Elektrėnų savivaldybė. Rėmėjai: UAB „Plastiksė“, UAB „Finėjas“, UAB AV Terminal, UAB „Gelmesta“, UAB „Usva“, UAB Bauwerk Group Lietuva, UAB „Vievio paukščiai“.

Audronė Stepankevičiūtė,
projekto „Festivalis „Vievio džiazo klavišai 2025“ vadovė

 

