Didžiuojamės Elektrėnais!

Klaipėdoje vyko Metų buriuotojų apdovanojimai, kuriuose buvo išrinkti geriausi šių metų Lietuvos buriuotojai. Šiame iškilmingame renginyje sužibėjo ir Elektrėnų vardas – mūsų sporto centro auklėtinis Benas Šapkinas (treneris Darius Gerasimavičius) tapo 2025 m. Metų buriuotoju!
Benas kartu su Mykolu Leipumi „RS Feva“ jachtų klasėje šiemet pasiekė ne vieną reikšmingą laimėjimą tarptautinėse „RS Feva“ varžybose – tarp jų Europos čempionato bronza vaikinų kategorijoje ir „RS Feva“ Europos serijos varžybų taurė. Metų trenerio titulas atiteko Jurgiui Jurgelioniui.
Tai – ypatingi metai Elektrėnų buriavimo bendruomenei, o šie įvertinimai dar kartą įrodo, kokį tvirtą pagrindą mūsų miestas turi šioje sporto šakoje.
Sveikiname Beną, trenerį Darių ir Metų trenerį Jurgį!
Tegu sėkmingi vėjai neša į dar didesnes pergales!
Red. inf.