Didžiuojamės Elektrėnais!

Didžiuojamės Elektrėnais!

Klaipėdoje vyko Metų bu­riuotojų apdovanojimai, kuriuo­se buvo išrinkti geriausi šių metų Lietuvos buriuotojai. Šiame iškilmingame renginyje sužibėjo ir Elektrėnų vardas – mūsų sporto centro auklėtinis Benas Šapkinas (treneris Darius Gerasimavičius) tapo 2025 m. Metų buriuotoju!
Benas kartu su Mykolu Leipumi „RS Feva“ jachtų klasėje šiemet pasiekė ne vieną reikšmingą laimėjimą tarptautinėse „RS Feva“ varžybose – tarp jų Europos čem­pionato bronza vaikinų kategorijoje ir „RS Feva“ Europos serijos varžy­bų taurė. Metų trenerio titulas atiteko Jurgiui Jurgelioniui.
Tai – ypatingi metai Elektrėnų buriavimo bendruomenei, o šie įvertinimai dar kartą įrodo, kokį tvirtą pagrindą mūsų miestas turi ­šioje sporto šakoje.
Sveikiname Beną, trenerį Darių ir Metų trenerį Jurgį!
Tegu sėkmingi vėjai neša į dar didesnes pergales!

Red. inf.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

„VIEVIO DŽIAZO KLAVIŠAI 2025“: UŽBURIANTIS FESTIVALIO STARTAS
Skaitymo ir rašymo galia: krašto poetų žodis Elektrėnų jaunimui
Ancius M. Murray knygos „Nepaprasta Džono ir Adelės kelionė“ pristatymas Kazokiškėse
Atidaryta Kauno akvarelininkų paroda „Ars longa, vita brevis“

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Didžiuojamės Elektrėnais!
Rygoje iškovoti du bronzos medaliai
Elektrėnai suvienijo šalies buriuotojus: mieste įvyko didžiausias metų forumas
Grupė Lietuvaičiai 12.04 Elektrėnų kultūtos centre

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44