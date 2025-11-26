Rygoje iškovoti du bronzos medaliai

Rygoje iškovoti du bronzos medaliai

Lapkričio 15-16 d. Rygoje įvyko šių metų paskutinis Europos U-15 ir U-13 „Hopes“ taurės turas. Elektrėnų savivaldybės jaunieji dziudo sporti­ninkai jau antrame paeiliui ture iškovoja medalius Lietuvai ir Elektrėnams.

Elektrėnų SK „Draugystė“ ir Elektrėnų savi­valdybės sporto centro auklėtiniai šį kartą iškovo­jo 2 bronzos medalius ir vieną penktą vietą:
U-13 amžiaus grupėje Emilis Shukurov (sv. kat. iki 34 kg) – 3 v.
U-13 amžiaus grupėje Denis Budko (sv. kat. iki 42 kg) – 3 v.
U-15 amžiaus grupėje Kevinas Učkuronis (sv. kat. iki 38 kg) iškovojo 5 vietą.
Tikimės, kad šiais metais įgavę daug patyrimo mūsų jaunieji sportininkai kitais metais dar labiau džiugins mus pergalėmis ir garsins mūsų šalį bei Elektrėnus.

Treneris Kęstas Vitkauskas

