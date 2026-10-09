Spalio 2 d. gautas Elektrėnų savivaldybėje registruotos UAB vadovo pranešimas, kad į įmonės mobilaus ryšio telefoną gavo SMS žinutę su nuoroda apie gautą administracinę nuobaudą. Paspaudęs šią nuorodą ir suvedęs Smart-ID prisijungimo duomenis, pastebėjo, kad nuo įmonės banko sąskaitos buvo nuskaityti 35102 Eur., kurie nedelsiant pervesti į privataus asmens sąskaitą užsienyje.
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Telefoniniai sukčiai nesnaudžia
Spalio 2 d. gautas Elektrėnų savivaldybėje registruotos UAB vadovo pranešimas, kad į įmonės mobilaus ryšio telefoną gavo SMS žinutę su nuoroda apie gautą administracinę nuobaudą. Paspaudęs šią nuorodą ir suvedęs Smart-ID prisijungimo duomenis, pastebėjo, kad nuo įmonės banko sąskaitos buvo nuskaityti 35102 Eur., kurie nedelsiant pervesti į privataus asmens sąskaitą užsienyje.