Telefoniniai sukčiai nesnaudžia

Telefoniniai sukčiai nesnaudžia

Spalio 2 d. gautas Elektrėnų savivaldybėje registruotos UAB vadovo pranešimas, kad į įmonės mobilaus ryšio telefoną gavo SMS žinutę su nuoroda apie gautą administracinę nuobaudą. Paspaudęs šią nuorodą ir suvedęs Smart-ID prisijungimo duomenis, pastebėjo, kad nuo įmonės banko sąskaitos buvo nuskaityti 35102 Eur., kurie nedelsiant pervesti į privataus asmens sąskaitą užsienyje.
ROIK, VMI, EPASLAUGOS, EPOLICIJA – tai žinomi žodžiai, kurie gali suklaidinti ir priversti Jus patikėti, kad žinutė gali būti tikra. BET būkite budrūs, neskubėkite atlikti prašomų veiksmų, nespauskite jokiose žinutėse aktyvių nuorodų! Informaciją visada tikrinkite institucijų oficialiose svetainėse!

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