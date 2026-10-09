Pristato naują paslaugą įmonėms – bendrą Kalėdų gala renginį

„Delfi“ plečia renginių pasiūlą ir šiemet pristato naują paslaugą – bendrą kalėdinį gala vakarą įmonių kolektyvams. Renginys „Įmonių Kalėdų gala 2026“ vyks gruodžio 12 dieną Kauno sporto halėje. Jame skirtingų įmonių darbuotojai gali dalyvauti bendroje vakaro programoje, o vakariene ir programa rūpinsis organizatoriai.
Šis formatas siūlomas kaip alternatyva atskirai organizuojamoms įmonių šventėms. Įmonės galės dalyvauti su skirtingo dydžio kolektyvais, joms reikės pasirūpinti dalyvių skaičiumi ir atvykimu.
„Delfi“ konferencijų bilietų pardavimų ir klientų aptarnavimo komandos vadovo Tautvydo Baltramonaičio teigimu, tokios paslaugos poreikį lemia įmonėse šventes organizuojantiems darbuotojams tenkantis papildomas darbo krūvis.
„Mažesnėse įmonėse organizatorius būna vienas žmogus iš administracijos, HR ar rinkodaros, komunikacijos specialistas, kuriam tai yra tiesiog dar viena papildoma atsakomybė darbe“, – sako T. Baltramonaitis.
Pasak jo, bendras renginys leidžia įmonėms prisijungti prie jau parengtos programos ir sumažinti savarankiškai sprendžiamų organizacinių klausimų skaičių – nuo vietos paieškos iki maitinimo ir atlikėjų užsakymo.
T. Baltramonaitis taip pat pastebi, kad jo aptarnaujami klientai kalėdines šventes planuoja iš anksto: pagrindinius sprendimus dažnai priima rugpjūčio–spalio mėnesiais, o dalis vietas rezervuoja dar vasarį. Jo vertinimu, įmonės daugiau dėmesio skiria bendrai darbuotojų patirčiai, o šventę sieja ir su komandos ryšių stiprinimu.
„Įmonių Kalėdų gala 2026“ programoje numatyta trijų patiekalų vakarienė ir grupių „Good Time Boys“, „Rondo“ bei „Šeškės“ pasirodymai. Dalyviams bus siūlomi mėsos, žuvies, vegetariški ir veganiški patiekalai.
Svečius pasitiks raudonas kilimas, renginio vietoje dirbs fotografai. Daugiau informacijos apie renginio programą ir dalyvavimo sąlygas skelbiama svetainėje imoniukaledos.lt.