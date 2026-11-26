Lapkričio 8 dieną Vievio kultūros centre vyko kapelų šventė-varžytuvės „Stovi malūnas prie kelio“, subūrusi liaudiškos muzikos mylėtojus, muzikantus ir šokėjus. Skambių melodijų, dainų ir geros nuotaikos kupina popietė tapo gražia tradicinės kultūros švente.
Renginį pradėjo praėjusių metų nugalėtoja – kaimo kapela „Pylimėlis“, vadovaujama Onos Nenartavičienės. Šįkart dėl žiūrovų simpatijų varžėsi penki kolektyvai: Avižonių krašto kaimo kapela (vadovė Ramunė Savickienė), „Beržynėlis“ (vadovas Vytautas Danauskas), „Och“ (vadovas Ričardas Ramanauskas), Kietaviškių kaimo kapela „Volungė“ (vadovė Rūta Vaičekonytė-Chveduk) ir „Geri vakarai“ (vadovas Antanas Noreika). Šventės nuotaiką kūrė ir tautinių šokių grupė „Vijūnas“, vadovaujama Angelės Pačesienės, o renginio vedėjos Uršė ir Rakalia savo nuotaikingais pokalbiais, humoru ir liaudišku sąmoju ne kartą privertė žiūrovus nusišypsoti.
Šių varžytuvių išskirtinumas – nugalėtojus rinko patys žiūrovai. Kiekvienas jų gavo po kaštoną, kuriuo balsavo už labiausiai patikusią kapelą. Susumavus balsus, paaiškėjo, kad daugiausiai žiūrovų simpatijų pelnė ir nugalėtoja tapo liaudiškos muzikos kapela „Beržynėlis“, vadovaujama Vytauto Danausko. Nuoširdžiai sveikiname kolektyvą su pergale!
Prieš apdovanojimų ceremoniją sveikinimo žodį tarė Seimo narys Kęstutis Vilkauskas. Vėliau dalyvius pasveikino Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius, Vievio seniūnė Kristina Vitartė ir Vievio kultūros centro direktorė Audronė Stepankevičiūtė. Buvo pagerbti ir apdovanoti šventės dalyviai.
Šventė baigėsi bendra daina „Stovi malūnas prie kelio“ ir visų dalyvių bendra nuotrauka. Šiais metais dar kartą įsitikinome, kad liaudiška muzika vienija žmones, puoselėja tradicijas ir dovanoja daug gražių akimirkų.
Šventės organizatoriai dėkoja visiems kolektyvams, renginio vedėjoms, žiūrovams ir svečiams, taip pat partneriams – Elektrėnų savivaldybei ir Vievio seniūnijai, pagrindiniam rėmėjui UAB „Malsena plius“ bei kitiems rėmėjams: „Fototema“, „Obenių medelynas”, „Obuolių metai“, „Londūkis“ ir ūkininkams Ingai bei Robertui Ramaneckams.
Aurelija Molienė