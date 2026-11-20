Šiemet Elektrėnų Kalėdos įsižiebs kitaip: miestas kviečia atrasti savo žiburį
Gruodžio 5 dieną, 17 valandą, Lietuvos Valstybės Atkūrimo Šimtmečio aikštėje, Elektrėnuose, bus paskelbta gražiausių metų švenčių pradžia. Kalėdų eglės įžiebimo šventė „Elektrėnų žiburiai“ šiemet kvies ne tik pasigrožėti nušvitusiu miestu, bet ir tapti ypatingos kalėdinės istorijos dalimi.
Elektrėnai – miestas, kurio istorija ir vardas neatsiejami nuo šviesos bei energijos. Būtent tai tapo šių metų šventės kūrybiniu atspirties tašku. Tačiau šįkart žiburiai simbolizuos kur kas daugiau nei miesto gatves puošiančias lemputes. Kiekvienas iš mūsų nešiojamės savyje žiburį. Vienų jis slypi muzikoje, kitų – šypsenoje, gerame žodyje ar laike, praleistame kartu. O kas nutinka, kai visi šie žiburiai susijungia? Atsakymą į šį klausimą elektrėniškiai ir miesto svečiai sužinos šventės vakarą.
Organizatoriai žada, kad šiemet eglutės įžiebimas taps įtraukiančiu reginiu, kuriame susipins muzika, šviesos, netikėti sceniniai sprendimai ir žiūrovų įsitraukimas. Kai kurios vakaro detalės kol kas sąmoningai laikomos paslaptyje, tačiau viena aišku – be susirinkusiųjų pagalbos svarbiausias miesto žiburys neįsižiebs. „Elektrėnų žiburiai“ – tai kvietimas bent vienam vakarui sustoti, susitikti, pabūti kartu ir pasidžiaugti miestu, kuriame gyvename. Juk gražiausiai miestas šviečia tuomet, kai šviesa dalijasi jo žmonės.
Gruodžio 5-ąją kviečiame atvykti su šeima, draugais, kaimynais ir, svarbiausia, atsinešti savo žiburį. Kokį? Tai išsiaiškinsime kartu!
Kalėdų eglės įžiebimo šventė „Elektrėnų žiburiai“
Data – 2026 m. gruodžio 5 d.
Laikas – 17 val.
Vieta – Lietuvos Valstybės Atkūrimo Šimtmečio aikštė, Elektrėnai.
Šventės organizatoriai – Elektrėnų savivaldybė, Elektrėnų seniūnija ir Elektrėnų kultūros centras.