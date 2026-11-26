Elektrėnuose visą lapkritį vykstanti kultūrinių renginių programa „Etno srovė“ ir toliau kviečia atrasti lietuvišką etninę kultūrą įvairiais būdais. Ją galima pažinti per muziką, teatrą, kūrybines veiklas ar net azartišką žinių išbandymą.
„Gandro dovana“
Lapkričio 19 dieną Elektrėnų kultūros centre žiūrovai buvo pakviesti į nemokamą „Stalo teatro“ spektaklį „Gandro dovana“. Tai muzikinis etnologinis pasirodymas, nukeliantis į protėvių pasaulį, kuriame gamta, žmogus ir visa gyvybė susiję tarpusavio ryšiais. Spektaklyje atsiskleidžia senieji lietuvių tikėjimai, etninės kultūros vaizdiniai ir pasaulėjauta.
„Gandro dovana“ žiūrovams pasiūlė pažvelgti į tradicijas per teatro kalbą, kurioje susipina pasakojimas, muzika ir simboliai. Spektaklis apdovanotas 2011 metų „Auksiniu scenos kryžiumi“, tad jo įtraukimas į „Etno srovės“ programą tapo puikia proga Elektrėnų publikai susipažinti su išskirtiniu „Stalo teatro“ kūriniu.
Kultūros pažinimas per žinias
Lapkričio 20-ąją lietuviškos kultūros pažinimas persikėlė į Elektrėnų savivaldybės viešąją biblioteką. Čia vyko „Etno protmūšis“, subūręs tradicijomis ir kultūriniu paveldu besidominčius dalyvius. Komandos galėjo pasitikrinti, kiek žino apie lietuvių papročius, protėvių gyvenimą, tradicijas ir kultūros paveldą. Klausimai skatino pasukti galvą, prisiminti girdėtus pasakojimus ir pasidalyti žiniomis su komandos draugais. Geriausiai pasirodė ir pergalę iškovojo „Laumės“.
Du skirtingi renginiai dar kartą parodė, kad etninę kultūrą galima pažinti ne vienu būdu. Vieni jos pasaulį atranda per teatro sceną ir meninius pasakojimus, kiti per klausimus, diskusijas ir žinių varžytuves. „Etno srovė“ tęsiasi, o kartu tęsiasi ir kvietimas atrasti lietuvišką paveldą iš naujo.
„Etno srovės“ uždarymas
Visus kviečiame lapkričio 29 d. 14 val. į Elektrėnų kultūros centrą. Čia vyks paskutinė „Etno srovės“ šventė „Ramta Drylia“.
Renginio lankytojų laukia gyvos liaudiškos muzikos, dainų ir puikios nuotaikos popietė. Koncertinėje programoje pasirodys modernus folkloro ansamblis „Zobalda“, tradicinės kapelos „Noragas“ ir „Gers čiesas“ bei liaudiškos muzikos kapela „Vingis“. Renginio vedėjais bus Vinculis ir Marceliutė. Jie pasirūpins, kad šventėje netrūktų smagių akimirkų, humoro ir geros nuotaikos. Bilieto kaina 7€. Senjorams ir neįgaliesiems 5€. Bilietai parduodami Elektrėnų kultūros centro kasoje.