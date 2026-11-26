Per beveik dvejus veiklos metus Kovinio sporto asociacija įrodė, kad kovos menai – tai ne tik fizinė jėga, bet ir stipraus charakterio kalvė. Asociacijos vadovas Konstantin Krupa, vykdydamas veiklą, turi vieną pagrindinį tikslą – prisidėti prie jaunosios kartos ugdymo ir padėti jauniems žmonėms užaugti dorais, stipriais ir disciplinuotais žmonėmis su stipriu vertybiniu pamatu. „Mes ugdome dorus piliečius, kurie mokosi siekti tikslų per juodą darbą, o ne trumpiausiais keliais, ugdo psichologinį atsparumą ir gebėjimą suvaldyti emocijas, supranta socialinę atsakomybę“, – sako Kovinio sporto asociacijos vadovas K. Krupa.
Beveik prieš dvejus metus Kovinio sporto asociacija atvėrė savo namų duris – „Chang Gym Vievis“, vienintelę Vievyje specializuotą kovos menų salę. Šiandien čia prakaitą lieją daugiau nei 100 narių. Asociacija akcentuoja, kad sportas neturi amžiaus ribų: jauniausiam klubo nariui – 5-eri, vyriausiam – 67-eri.
Per šį veiklos laikotarpį net du kartus Elektrėnų vardas skambėjo visoje Lietuvoje, nes miestas buvo tapęs muaythai sporto meka. Praėjusių metų gruodžio pabaigoje Kovinio sporto asociacija suorganizavo didelio masto turnyrą „Elektrėnų taurė 2025“. Tą dieną Elektrėnų Laisvalaikio centre susitiko per 20 klubų, o žiūrovai išvydo daugiau nei 50 įtemptų kovų. Kovos menų salėje Vievyje mokoma ne tik smūgių, bet ir atsakomybės už tuos, kurie šalia. Turnyro metu buvo surinkta parama, kuri buvo skirta „Pagalbos legionui“, organizacija surinktas lėšas perdavė nuo karo nukentėjusiems Ukrainos gyventojams bei organizacijai „Kitoks aš“, kuri rūpinasi autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais. Šių metų balandį į Elektrėnus vėl sugužėjo kovinio sporto klubai iš visos Lietuvos, nes vyko turnyro antroji dalis – „Elektrėnų taurė II. Tikrasis muaythai“ – prie šio turnyro organizavimo prisidėjo ir vienas stipriausių Lietuvoje kovinio sporto klubų „Titanas“.
Kovinio sporto asociacija nuolat deklaruoja, kad bendrystė ir vienybė padeda stiprėti visiems. Kartu su Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuru asociacija suorganizavo atvirą ir nemokamą užsiėmimą visiems, norintiems iš arčiau pažinti kovos menus. Taip pat prisijungė prie festivalio nerūkantiems „Linksminkis sveikai“, kur paaugliams surengė energingą treniruotę, o Elektrėnų jaunimo centro gimtadienio diskusijoje su jaunimu dalijosi įžvalgomis apie discipliną, atsakingus sprendimus, iššūkius bei prasmės paieškas. Dar praėjusių metų gale laimėjo 55 tūkst. eurų vertės dalyvaujamojo biudžeto projektą, kurio lėšomis 2026 m. pavasarį Vievyje buvo įrengti profesionalūs lauko treniruokliai. Prieš kelis mėnesius Kovinio sporto asociacija tapo oficialia Lietuvos muaythai federacijos ir Lietuvos kikbokso federacijos nare. Tai ne tik kuria bendrystę, suteikia prestižo, bet ir atveria daugiau galimybių garsinti mūsų kraštą.
Sunkus darbas sporto salėje virsta gražiais rezultatais. Elektrėnų savivaldybės sportininkai nuolat dalyvauja daugybėje varžybų visoje Lietuvoje, kur kovojama ne tik dėl pergalių, bet ir yra ugdomas jaunųjų mūsų krašto sportininkų charakteris. Lietuvos muaythai čempionate „Chang Gym Vievis“ klubo kovotojai iškovojo penkis sidabro ir bronzos medalius. Trys klubo sportininkai – Pijus Aukštakojis, Aurimas Baškevičius, Artiom Hurinovich – šią vasarą pirmą kartą pasirodė ir profesionaliame ringe – Bushido SWAT turnyre. Didžiausias pasiekimas buvo paskelbtas visai neseniai – klubo sportininkas vievietis Pijus Aukštakojis lapkričio 28 d. pasirodys UTMA – stipriausios organizacijos Baltijos šalyse – turnyre, kur susikaus su aukšto meistriškumo sportininku Mantu Stankiu. Pijui kraštiečių palaikymas bus ypač svarbus ir reikalingas. Galimybė pasirodyti tokio lygio turnyre – didelė pergalė ir pasididžiavimas mūsų kraštui.
Kovinio sporto asociacija dėkoja Elektrėnų savivaldybės administracijai, kurios parama padeda siekti ne tik sportinių, bet ir vertybinių rezultatų bei prisideda prie jaunosios kartos ugdymo. Suteikta finansinė pagalba iš Sporto programos visus šiuos metus padėjo tobulėti ir prisidėjo prie to, kad Elektrėnų vardas muaythai pasaulyje skamba labai garsiai. Dėkojame mūsų krašto žmonėms, organizacijoms ir verslams, kurie nuo pat pradžių patikėjo, palaikė ir prisidėjo prie sėkmės: „Poilsio namelis“, „Geolift“, UAB „Technologinė linija“, „Deinavos baldai“, „Pagalbos legionas“, „Clean King“, UAB „Sanara“.
„Chang Gym Vievis“ inf.