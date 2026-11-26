Nuotraukose susitikimo Elektrėnuose akimirkos
Kad patirtys nestabdytų gyvenimo
Apie gyvenimo iššūkius, savivertę, priklausomybių įveikimą, vidinę stiprybę ir viltį atviruose pokalbiuose diskutuota susitikimuose Elektrėnuose ir Pakalniškėse. Spalis „Žvelk giliau“ psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos projekto, kuriam vadovauja psichikos sveikatos koordinatorius Gediminas Dalinkevičius, komandai buvo aktyvus.
Jaukus jau antrasis „Žvelk giliau“ psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos MČTAU projekto komandos susitikimas Pakalniškių socialinių paslaugų namuose įžiebė ypatingai atvirą diskusiją apie teigiamas ir neigiamas patirtis socializacijos ir pokyčių kelyje: kas padeda, kas trukdo, kas priverčia dairytis atgal. Diskutuota, kaip svarbu priimti savo patirtis, nebijoti apie jas kalbėti ir, svarbiausia, atrasti jėgų judėti pirmyn. Mintimis dalijosi ambasadorius Eligijus Juchnevičius.
Spalio pabaigoje Elektrėnų socialinės globos namuose savo mintimis, asmeninėmis patirtimis ir įžvalgomis, kaip svarbu priimti savo patirtis, nebijoti apie jas kalbėti ir atrasti jėgų judėti pirmyn, dalijosi „Žvelk giliau“ ambasadoriai Eligijus Juchnevičius, Andrius Semaška ir Stanislovas Janušauskas. „Žvelk giliau“ ambasadorių iniciatyvos koordinatorius Gediminas Dalinkevičius priminė, kad kiekvienas žmogus yra daugiau nei jo išgyvenimai.
„Iniciatyvos „Žvelk giliau“ susitikimai su savanoriais Elektrėnų socialinės globos namų bei Pakalniškių ir Savarankiško gyvenimo namų padalinių klientams suteikė galimybę pabūti nuoširdžioje, saugioje ir palaikančioje aplinkoje, kurioje kiekvienas galėjo būti savimi, pasidalinti savo mintimis, jausmais ir gyvenimiškomis patirtimis. Šie susitikimai buvo ne tik pokalbiai, bet ir galimybė užmegzti naujus ryšius, pajusti dėmesį, supratimą ir žmogišką šilumą.
Savanorių atvirumas, nuoširdumas ir dalijimasis asmeninėmis istorijomis galėjo padrąsinti drąsiau kalbėti apie savo išgyvenimus, labiau pasitikėti savimi ir suprasti, kad su savo sunkumais jie nėra vieni. Tokie susitikimai padeda mažinti vienišumo jausmą, stiprina savivertę ir suteikia vilties, kad net ir sudėtingose gyvenimo situacijose galima atrasti stiprybės bei naujų galimybių.
Svarbiausia, kad šie susitikimai priminė – kiekvienas žmogus nori būti išgirstas, suprastas ir priimtas toks, koks yra. Kartais tam, kad pasijustume geriau, tereikia žmogaus, kuris iš tiesų klausosi. Kartais užtenka būti išgirstam, kad atsirastų drąsos keistis“, – sako šiuos susitikimus padėjusi surengti psichologė Rasa Trakimavičiūtė.
Stipriau nei patarimai
„Žvelk giliau“ psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos ambasadorius bei priklausomybių konsultantas Eligijus Juchnevičius turi nemažai savanorystės patirties. Seime surengtoje spaudos konferencijoje, skirtoje psichikos sveikatos dienai, Eligijaus pasisakymas sulaukė pritarimo ir palaikymo.
„Savo pasisakyme sąmoningai nenorėjau daug kalbėti apie savo praeitį ar priklausomybę. Man buvo svarbiau kalbėti apie tai, ką patirtis gali reikšti šiandien. Apie gebėjimą pastebėti. Paklausti. Išklausyti. Neišsigąsti kito žmogaus skausmo. Apie tai, kad stigma gyvena ne tik netinkamuose žodžiuose ar stereotipuose. Ji gyvena mūsų reakcijose. Mūsų baimėje. Mūsų tylėjime. Mūsų polinkyje atsitraukti nuo žmogaus, kuriam sunku. Todėl man labai svarbi „Žvelk giliau“ iniciatyvos esmė. Stigma mažėja nuo kontakto. Nuo susitikimo. Nuo momento, kai prieš save nustojame matyti diagnozę, priklausomybę ar „problemą“ ir pradedame matyti žmogų.
Esu dėkingas už galimybę tai pasakyti. Už tai, kad yra girdimas ir žmogaus, kuris pats patyrė sunkumų, balsas“, – apie dalyvavimą renginyje Seime pasakojo Eligijus Juchnevičius.
Praeities pakeisti negalime. Tačiau galime keisti tai, ką su ja darome šiandien. Tai, kas kažkada buvo silpnybė, gali tapti jautrumu, empatija, atjauta ir stiprybe kitam žmogui. Žvelkime giliau.
Verta jungtis prie „Žvelk giliau“ psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos.
Psichikos sveikata nėra tik „kitų“ žmonių tema. Tai mūsų visų gyvenimo dalis. Kartu galime kurti visuomenę, kurioje apie psichikos sveikatą kalbėti yra normalu, pagalbos ieškoti yra drąsu, patiriantis sunkumus žmogus nėra atstumiamas, o skirtumai priimami su pagarba.
Lilija Smalakienė
„Žvelk giliau“ psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyva – apie psichikos sveikatą be stereotipų!“
„Žvelk giliau“ psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvą organizuoja Higienos institutas, finansuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija“
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