Dovydas Laimutis
Elektrėnų savivaldybės sporto centras didžiuojasi savo bendruomenės nariais, kurių profesionalumas, atsidavimas sportui ir kasdienis darbas įvertinami nacionaliniu lygmeniu. Artėjant tarptautiniams ledo ritulio turnyrams, džiaugiamės galėdami pasveikinti savo atstovus, prisidedančius prie Lietuvos nacionalinių vyrų ir moterų rinktinių veiklos.
Treneris Dovydas Kulevičius paskirtas Lietuvos nacionalinės vyrų ledo ritulio rinktinės trenerio asistentu, o treneris Dovydas Laimutis atstovaus Lietuvai kaip nacionalinės vyrų rinktinės žaidėjas. Lapkričio 5–7 dienomis Lietuvos vyrų rinktinė dalyvaus Tarptautinės ledo ritulio federacijos (IIHF) organizuojamame Europos tautų taurės (European Cup of Nations) turnyre Taline, Estijoje. Lietuvos komanda varžysis su Estijos, Rumunijos ir Ispanijos rinktinėmis.
Ne mažiau džiugi žinia pasiekė ir mūsų moterų ledo ritulio bendruomenę. Elektrėnų savivaldybės sporto centro metodininkė Ramunė Maleckienė paskirta Lietuvos nacionalinės moterų ledo ritulio rinktinės vyriausiąja trenere. Lapkričio 5–7 dienomis ji kartu su Lietuvos rinktine dalyvaus Europos tautų taurės turnyre Bukarešte, Rumunijoje. Lietuvos moterų rinktinės varžovės bus Ukrainos, Rumunijos ir Turkijos komandos.
Šie paskyrimai – svarbus mūsų specialistų profesinio kelio įvertinimas ir visos Elektrėnų sporto bendruomenės pasididžiavimas. Tai įrodo, kad kompetencija, atkaklumas, atsakomybė ir meilė sportui padeda siekti aukštų tikslų bei prisidėti prie Lietuvos ledo ritulio augimo.
Elektrėnai turi gilias ledo ritulio tradicijas, o mūsų trenerių ir sportininkų pasiekimai dar kartą primena, kokią didelę reikšmę turi nuoseklus darbas, bendruomeniškumas ir jaunųjų sportininkų ugdymas.
Elektrėnų savivaldybės sporto centras nuoširdžiai linki Dovydui Kulevičiui, Dovydui Laimučiui ir Ramunei Maleckienei sėkmės tarptautiniuose turnyruose, tvirtybės, įkvėpimo ir kuo geriausių rezultatų. Tegul sukaupta patirtis, komandinis darbas ir ryžtas padeda siekti užsibrėžtų tikslų ir garsinti Lietuvos bei Elektrėnų vardą!
Palaikome, tikime ir didžiuojamės savo bendruomene.
Elektrėnų savivaldybės sporto centro inf.