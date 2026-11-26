Diskusijos dalyvius sudomino 3D spausdintuvu atspausdinta Ledo rūmų formos dėžutė. Ją architektui A. Domereckui (antras iš kairės) įteikė muziejaus vedėjas T. Petrauskas (pirmas iš kairės). Kartu diskusijoje dalyvavo meras G. Ratkevičius ir energetikas veteranas L. Juškevičius
Virginija Jacinavičiūtė
Lapkričio 7-ąją Elektrėnų ledo rūmams sukako 50 metų. Jubiliejus – puiki proga prisiminti išskirtinio pastato atsiradimo istoriją, žmones, kurių iniciatyva ir pastangomis jis buvo pastatytas, bei techninius sprendimus, kuriuos teko įgyvendinti tuomet, kai statybinių medžiagų trūko, o galimybės buvo ribotos.
Jubiliejiniame renginyje apie arenos projektavimo pradžią, statybų iššūkius, netikėtus sprendimus ir technines naujoves pasakojo pagrindinis pastato architektas Albertas Domereckas. Savo prisiminimais taip pat dalijosi energetikas veteranas Liudas Juškevičius, o dabartines arenos aktualijas ir ateities perspektyvas pristatė Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius.
Renginį organizavo Elektrėnų krašto muziejus. Jo vedėjas Tomas Petrauskas pristatė jubiliejui parengtą parodą ir trumpai apžvelgė Ledo rūmų istoriją.
Ledo arena yra neatsiejama Elektrėnų miesto tapatybės dalis. Ji tapo ne tik sporto objektu, bet ir miesto simboliu, su kuriuo siejami daugelio gyventojų prisiminimai. Per penkis dešimtmečius čia užaugo ne viena ledo ritulininkų ir dailiojo čiuožimo atstovų karta, garsinusi Elektrėnus ir Lietuvą.
Drąsi idėja, mažos galimybės
Elektrėnų ledo rūmų istorija prasidėjo nuo drąsios idėjos, kurią įgyvendinti tuometinėmis sąlygomis atrodė itin sudėtinga. Sovietmečiu oficialiai nebuvo leidžiama statyti naujų didelių sporto objektų, nes prioritetas buvo teikiamas pramoninei statybai. Vis dėlto elektrinės ir miesto statytojas Pranas Noreika sugebėjo rasti būdą, kaip sumanymą įgyvendinti.
Vienas svarbiausių postūmių atsirasti Ledo rūmams buvo tuo metu keičiami dujotiekio vamzdžiai. Išardant seną dujų trasą atsirado galimybė panaudoti metalines konstrukcijas arenos statybai. Pranui Noreikai kilo mintis iš šių vamzdžių pastatyti sporto statiniui reikalingas atramas ir sukurti neįprastos formos stogą. Leidimą naudoti dujų trasos vamzdžius P. Noreika gavo Maskvoje. Buvo užsakytas konstrukcinis projektas. Konstruktorius A. Kanapeckas suprojektavo parašiuto (kaip buvo minėjęs P. Noreika – riešuto kevalo) formos stogą, po kuriuo turėjo tilpti olimpinių matmenų ledo aikštė – 60 metrų ilgio ir 30 metrų pločio.
Ten, kur dabar stovi arena, bolavo pelkė. Pirmas darbas buvo išlyginti aikštei vietą, užbetonuoti, sukauptą metalą suvirinti į tam tikrą tinklą, o toliau nebuvo aišku ką daryti. Tada P. Noreika į pagalbą pasikvietė elektrinės remonto-statybos baro viršininko pavaduotoją Leoną Valinevičių, kuris tapo pagrindiniu statybų vadovu. Jo organizaciniai gebėjimai, išradingumas ir gebėjimas rasti nestandartinius sprendimus buvo ypač svarbūs įgyvendinant šį sudėtingą projektą.
L. Valinevičius pats domėjosi žiemos sportu, taip pat praktikavo irklavimą, alpinizmą ir vandens slidžių sportą. Kaip akcentavo. T. Petrauskas, L. Valinevičiaus dėka Elektrėnai tapo sporto miestu.
Architekto Alberto Domerecko vaidmuo
Elektrėnų ledo rūmų projektavimo istorijoje svarbu atskirti kelių žmonių indėlį. Leonas Valinevičius vadovavo statyboms, Pranas Noreika buvo pagrindinis idėjos iniciatorius, o pastato architektūrinius sprendimus kūrė architektas Albertas Domereckas.
A. Domereckas prisiminė, kad viešojoje erdvėje, taip pat ir Vikipedijoje, Ledo rūmų projektavimas siejamas su architekte A. Jusevičiene. Tačiau, anot jo, ši informacija nėra tiksli, nes pirminis projektas vėliau buvo iš esmės pakeistas, užsakytas naujas projektas, o galutiniai architektūriniai sprendimai įgyvendinti pagal jo sumanymą.
A. Jusevičienė buvo pakviesta projektuoti pastato vidų, tribūnas ir interjerą. Tuo metu A. Domereckas buvo pakviestas dirbti prie „Perkūnkiemio“ restorano interjero. Į Elektrėnus jis atvyko 1973 metais, būdamas 34 metų.
Architektas prisiminė ir savotišką likimo sutapimą. Jis apsigyveno Draugystės gatvės 7-ajame name, kuriame gyveno ir Leonas Valinevičius. Taip abu susipažino ir pradėjo bendrauti. A. Domerecką iš pradžių sudomino pats statinys, jo dydis ir tuo metu Europoje plitusi architektūrinė kryptis – brutalizmas. Šiai krypčiai buvo būdingi masyvūs betono tūriai, vietoje apdailos paliekamas atviras, natūralus betono paviršius.
Atvykęs į Elektrėnus architektas pamatė jau pradėtus darbus – maždaug trečdalis atraminių kolonų buvo sustatyta. Jis buvo supažindintas su A. Jusevičienės parengtu projektu, tačiau pirmasis įspūdis nebuvo geras. Kartu su Leonu Valinevičiumi aptarę projektą, jie pastebėjo, kad kai kurie sprendimai nėra tinkami.
Tuo metu A. Domereckui vis labiau rūpėjo mintis apie atviro betono konstrukcijas. Niekam iš anksto nepranešęs, jis savo didžiajame kambaryje pasidarė didelį būsimo pastato maketą. Jį parodė Pranui Noreikai. Šiam sumanymas patiko, todėl jis nusprendė architektui patikėti Ledo rūmų projektavimą.
Buvo užsakytas naujas Ledo rūmų projektas. Iš ankstesnio sumanymo liko parašiuto formos stogas ir A. Kanapecko suprojektuota konstrukcija. Visa kita buvo iš esmės pakeista, projektas gerokai išaugo.
A. Domereckas pabrėžė, kad arena iš esmės yra pastatas pastate. Išorinis metalinių konstrukcijų ir vamzdžių žiedas sudaro vieną statinio dalį, o viduje įrengtos tribūnos ir kitos konstrukcijos – atskirą pastato dalį.
Toks sprendimas buvo reikalingas ir dėl techninių priežasčių. Metalas, priklausomai nuo temperatūros, plečiasi ir traukiasi. Leonas Valinevičius buvo apskaičiavęs, kad vasarą visas metalinis žiedas pailgėja maždaug 35 centimetrais. Todėl reikėjo atsižvelgti į skirtingas metalo ir betono fizikines savybes.
Projektuojant taip pat atsirado papildomas P. Noreikos pageidavimas – įrengti dar vieną ledo aikštę vaikų treniruotėms ir apšilimui. Ji buvo numatyta toje vietoje, kur abar yra rūbinės.
Statybos, kurioms reikėjo išradingumo
Statybų organizavimo klausimas buvo vienas sudėtingiausių. Buvo kreiptasi į įvairias statybines organizacijas, tačiau nė viena nesutiko imtis tokio objekto. Lietuvoje tuo metu nebuvo pastato, kuriame būtų naudojami tokie dideli betono kiekiai ir tokio masto konstrukcijos.
Galiausiai buvo nuspręsta statyti ūkio būdu, pasitelkiant pačios elektrinės pajėgas. A.Domereckas prisiminė susitikimą, kuriame dalyvavo jis, Leonas Valinevičius ir Pranas Noreika. L. Valinevičius įtikino, kad jis pajėgs susitvarkyti su statybomis. Visi trys sumušė delnais ir sutarė imtis darbo.
Pirmiausia buvo pagamintas nedidelis maketas, pagal kurį vėliau ruošti klojinių sprendimai. Metalines konstrukcijas elektrinė taip pat ruošė pati, čia padėjo L.Valinevičiaus organizaciniai gebėjimai ir išradingumas.
Statybų metu teko spręsti ir sudėtingus konstrukcinius klausimus. Perdarius projektą, P. Noreikos pageidavimu, buvo suplanuota papildoma aikštė vaikų treniruotėms. Paaiškėjo, kad reikalingos didelės konsolės, o numatytų atramų nėra.
Konstruktorius A.Kanapeckas atsisakė projektuoti šias konstrukcijas. Tuomet A. Domereckas kreipėsi į inžinierių Gubeckį ir paprašė apskaičiuoti, ar visus jau pastatytus rėmus galima sujungti į vientisą betoninį žiedą. Architektas intuityviai manė, kad toks sprendimas įmanomas. Gubeckiui atlikus skaičiavimus, paaiškėjo, kad viskas įmanoma ir buvo tęsiami darbai.
Betono konstrukcijos buvo liejamos atskiroje aikštelėje. Klojiniais buvo formuojami atskiri betono kevalų elementai, kurie vėliau surenkami į bendrą konstrukciją. Anot A.Domerecko, Lietuvoje tuo metu nebuvo kito tokio pastato, kuriame būtų naudojamas toks betono kevalų konstravimo būdas.
Iš pradžių buvo sumontuotos dujotiekio vamzdžių kolonos ir stogas. Uždengus stogą, buvo formuojamos betono konstrukcijos, o galiausiai – langai.
Statybos vyko nuolat ieškant medžiagų ir tinkamų sprendimų. Vienas didesnių iššūkių buvo gauti reikalingą plieną stogo konstrukcijoms. Reikėjo didelio kiekio ramaus lydimo plieno. Kaip sako L. Juškevičius, buvo pinigų, bet nebuvo, kur pirkti. Tekdavo kreiptis į įvairias organizacijas, ieškoti pažinčių ir naudotis visomis įmanomomis galimybėmis.
Energetiko Liudo Juškevičiaus prisiminimai
Statybų užkulisius papildė energetiko veterano Liudo Juškevičiaus prisiminimai. Jis taip pat pabrėžė Prano Noreikos vaidmenį. Anot jo, P. Noreika buvo pagrindinis idėjos autorius ir žmogus, kuris nuosekliai stūmė projektą į priekį. Pradžioje buvo mintis įrengti atvirą čiuožyklą, tačiau žingsnis po žingsnio nuspręsta statyti rimtesnį sporto objektą. Dabar atrodo, kad kažkas iš aukščiau padėjo: pirma atsirado dujų vamzdžiai, vėliau pasitarnavo elektrinės įrenginiai. Keičiant pirmųjų blokų katilų šildomuosius paviršius, buvo keičiami kolektoriniai garo perkaitintuvai. Jų vamzdelius vėliau buvo sumanyta panaudoti ledo aikštės įrengimui.
Rūšiuojant medžiagas paaiškėjo, kad dalis perkaitintuvų buvo pagaminti iš austenitinio plieno. Eksploatacijos metu į šį plieną prasiskverbę išmetamosiose dujose esantys cheminiai junginiai pakeitė jo struktūrą. Plieno kristalinė gardelė pakito, todėl medžiaga tapo trapi, primenanti cukrų. Dėl šios priežasties teko atsisakyti dalies vamzdelių ir atrinkti tik tinkamus.
L. Juškevičius prisiminė ir sunkumus ieškant statyboms reikalingų medžiagų. Langams apsaugoti reikėjo tvirto, 5–6 milimetrų storio metalinio tinklo, nes juos nuolat išdaužydavo, tikėtina, stiklelio mėgėjai. Reikiamo kiekio metalo bazėse gauti buvo nelengva. Galiausiai paaiškėjo, kad toks tinklas naudojamas kombainams. Elektrinės darbuotojai pažinojo buvusio Tiekimo skyriaus darbuotojo Kozyrovičiaus sūnų, dirbusį metalo bazės vyriausiuoju inžinieriumi. Per jį pavyko gauti reikalingą tinklą. Tačiau vėliau pats metalo bazės vadovas kreipėsi į L. Juškevičių ir paklausė, ar dar liko nesumontuoto tinklo. Paaiškėjo, kad jo pritrūko kolūkio kombainams.
Stogo konstrukcija ir netikėti iššūkiai
Kita istorija susijusi su arenos lubomis. Iš apačios jos buvo padengtos armėniškomis tufo plokštėmis. Po kurio laiko, spėjama nuo vibracijos, plokštės pradėjo kristi, kilo pavojus, kad jos gali sužeisti žmones. Reikėjo rasti išeitį, tad L. Juškevičius kartu su L. Valinevičiumi vyko į Klaipėdą, kreipėsi į uostą. Visur buvo atsakoma, kad turimų medžiagų kiekiai riboti. Galiausiai pavyko pasinaudoti asmeniniais ryšiais. L. Juškevičius susirado buvusį instituto bendramokslį, dirbusį žvejybiniame uoste. Per jį buvo gautas reikalingas tinklas, kuris vėliau buvo ištemptas arenoje, kad sulaikytų plokštes, jei jos kristų.
A. Domereckas pasakojo, kad pradžioje armėniškos tufo plokštės buvo chaki spalvos, tačiau ilgainiui tamsėjo, kol įgavo šokoladinę spalvą. O kupolo konstrukcijos buvo dažytos oranžine švino suriko spalva. Architekto teigimu, šis spalvinis derinys atrodė labai gražiai. Plokštės buvo didelės – maždaug 1,5 metro ilgio ir 0,8 metro pločio, jų storis siekė 6 centimetrus. Nukritusios tokios plokštės galėjo sunkiai sužeisti žmogų.
Dar vieną įdomų architektūrinį reiškinį A. Domereckas atskleidė kalbėdamas apie arenos akustiką. Susirinkusieji sužinojo, kad aikštės viduryje yra vadinamasis mirties taškas. Jame stovint, net ir tyliai kuždant, balsas girdimas aiškiai. Tai lemia aidas.
Architektas pasakojo, kad ir išvykęs iš Elektrėnų toliau rūpinosi pastato įrengimo detalėmis. Kiekvieną savaitgalį atvažiuodavo į miestą, nes dar buvo likę įvairių apdailos darbų. Kartu su L. Valinevičiumi jie aptardavo ir spręsdavo iškilusius klausimus. Tai truko iki Leono Valinevičiaus mirties 1989 m.
Pirmosios rungtynės ir Elektrėnų sporto tradicijos
Elektrėnų ledo rūmų oficialia veiklos pradžia laikoma 1976 metų lapkričio 7 diena. Tą dieną buvo sužaistos pirmosios simbolinės rungtynės tarp dviejų energetikų komandų – „Transformatoriaus“ ir „Rotoriaus“.
Vienoje komandų žaidė ir pats Leonas Valinevičius. Pirmąjį įvartį pelnė Gintautas Zubrus, žymaus ledo ritulininko Dainiaus Zubraus tėtis.
Šis įvykis išliko svarbia Elektrėnų ledo ritulio istorijos dalimi. Pirmosiose varžybose buvo naudojamas ledo ritulys, ant kurio ranka išdrožinėtas arenos kontūras ir dedikacija P. Noreikai, pirmąjį įvartį paskiriant jam. Tokia buvo ledo ritulio pradžia Elektrėnuose, o vėliau buvo įkurtas ledo ritulio klubas „Energija“, susibūrė Elektrėnų berniukų komanda „Viltis“. Ledo rūmai tapo vieta, kurioje išugdyta ne viena sportininkų karta – ledo ritulininkai, dailiojo čiuožimo bei greitojo čiuožimo trumpuoju taku sportininkai.
Per kelis dešimtmečius Elektrėnai išugdė ne vieną žinomą ledo ritulininką. Tarp jų – Lietuvos vardą pasaulyje garsinantys Dainius Zubrus ir Darius Kasparaitis, taip pat šviesios atminties sportininkas Mindaugas Kieras ir kiti iš šio miesto kilę žaidėjai.
2012 metų renovacija – naujas arenos etapas
Praėjus daugiau nei trims dešimtmečiams nuo arenos atidarymo, pastatui prireikė rimtų atnaujinimo darbų. 2008 metais Elektrėnų ledo rūmai buvo pripažinti valstybinės reikšmės objektu. Šis statusas padėjo įgyvendinti renovacijos projektą, kuris baigtas 2012 metais.
A. Domereckas prisiminė, kad prie šio etapo jam taip pat teko prisidėti. Renovaciją projektavo įmonė „Šiltas namas“. Atvykę specialistai pamatė arenoje Leonui Valinevičiui skirtą atminimo lentą ir nusprendė, kad jis buvo pastato architektas. Kadangi objektas buvo pripažintas valstybinės reikšmės, o architektas, jų manymu, jau buvo miręs, jie nematė kliūčių vykdyti rekonstrukciją.
Situaciją atsitiktinai pastebėjo A.Domerecko sūnus. Jis paaiškino, kad pastato architektas yra jo tėvas. Po to įmonės „Šiltas namas“ atstovai pradėjo lankytis architekto namuose Vilniuje, derino projektinius sprendimus ir renovacijos klausimus.
A.Domereckui tai buvo antrasis prisilietimas prie šios čiuožyklos istorijos. Vienas svarbiausių pokyčių buvo šildymo įrengimas, nes iki renovacijos arena nebuvo šildoma.
Renovacija truko kelerius metus. Nedidelei savivaldybei tai buvo itin didelis ir brangus projektas. Jo vertė siekė 17 milijonų litų. Darbams panaudota dalis Europos Sąjungos fondų lėšų, prisidėjo ir Elektrėnų savivaldybė.
Kaip pasakojo meras, pirkimų procesai buvo sudėtingi, kilo skundų, vyko teisminiai procesai. Kol vyko renovacija, sustojo įprasta arenos veikla, todėl gyventojai ir sportininkai nekantriai laukė, kada objektas vėl galės priimti lankytojus. Nepaisant visų sunkumų, renovacija buvo sėkmingai užbaigta.
Dabartinė arenos būklė ir išlaikymas
Jubiliejiniame renginyje nemažai dėmesio skirta ne tik praeičiai, bet ir dabartinei arenos būklei, jos išlaikymui bei ateities planams.
Meras Gediminas Ratkevičius paaiškino, kad renovacijos laikotarpiu, gavus Europos Sąjungos paramą, pagal nustatytas sąlygas buvo privaloma skelbti konkursą, kad objektą po atnaujinimo administruotų privatus investuotojas.
Šią funkciją perėmė viešoji įstaiga „Ledo arena“. Šių metų pavasarį savivaldybės administracija arenos valdymą susigrąžino į savo rankas. Šiuo metu pastatą valdo Elektrėnų savivaldybės sporto centras, o išlaikymas finansuojamas savivaldybės biudžeto lėšomis.
Meras atkreipė dėmesį, kad Ledo rūmai yra itin daug išlaidų reikalaujantis objektas. Savivaldybei perėmus areną, svarbiausia užduotis buvo kuo greičiau ją paleisti, kad nebūtų praleistas ledo sezonas. Ledo arenos įranga turėjo rimtų defektų, kurių sutvarkymui reikėjo ne tik lėšų, bet ir operatyvumo.
Renginio metu taip pat kalbėta apie pastato stogo būklę. Vykdant 2012 metų renovaciją, stogas buvo apipurkštas poliuretano putomis, o viršutinis sluoksnis padengtas poliurėjos danga, atsparia aplinkos poveikiui. Vis dėlto laikui bėgant, danga buvo pažeista, stogas prarado estetinę išvaizdą, jame kaupiasi dulkės ir kitos šiukšlės, tad stogas patamsėjęs.
Sulaukęs Tarybos nario Edvardo Baleišio klausimo apie galimą šios problemos sprendimą, A.Domereckas svarstė, kad vienas tinkamesnių sprendimų būtų palikti esamą poliuretano šiltinimo sluoksnį, o ant jo įrengti naują dangą. Galimas variantas – skarda, nors toks sprendimas būtų brangus. Jis taip pat prisiminė, kad ankstesnė cinkuota profiliuota skarda atrodė estetiškiau nei dabartinė stogo danga.
Kaip kitą galimybę architektas paminėjo ultravioletiniams spinduliams atsparias medžiagas. Poliuretano sluoksnis, jo vertinimu, yra naudingas šilumos išsaugojimui, todėl jo nereikėtų atsisakyti.
Meras pripažino, kad stogo estetika svarbi, tačiau šiuo metu savivaldybei pirmiausia reikia spręsti būtiniausius klausimus. Didelės investicijos jau skiriamos aplinkai tvarkyti – aplink areną atnaujinama važiuojamoji dalis, pėsčiųjų takai ir kita infrastruktūra. Stogo klausimą numatoma spręsti paprasčiau – jį nuvalyti ir nudažyti. Visiškas naujos dangos įrengimas pareikalautų didelių investicijų, bet toks sprendimas neatmetamas ateityje.
Arenos ateitis ir jos reikšmė miestui
Elektrėnų ledo rūmai ir šiandien išlieka svarbiu Lietuvos ledo ritulio centru. Čia ne kartą vyko pasaulio ledo ritulio čempionatai, įvairių divizionų varžybos. Tikimasi, kad tokie renginiai Elektrėnuose vyks ir ateityje.
Jubiliejiniame susitikime meras pasidalijo informacija apie pokalbius su Lietuvos ledo ritulio federacijos vadovu. Buvo svarstoma galimybė Elektrėnuose surengti moterų ledo ritulio čempionatą. Renginio metu minėta, kad artimiausios tarptautinės varžybos galėtų vykti jau kitais metais.
Meras priminė ir Lietuvos ledo ritulio istorijos pradžią. Ledo ritulys į Lietuvą atkeliavo 1922 metais, jį iš Jungtinių Amerikos Valstijų parvežė lakūnas Steponas Darius.
Elektrėnų ledo arena prisidėjo prie šios sporto šakos vystymosi Lietuvoje. Čia išugdytų sportininkų pasiekimai tapo žinomi ne tik šalies mastu. Darius Kasparaitis ir Dainius Zubrus, abu Elektrėnų garbės piliečiai, garsino Lietuvą visame pasaulyje. Prie Lietuvos ledo ritulio istorijos taip pat prisidėjo daugybė kitų iš Elektrėnų kilusių sportininkų.
Meras prisiminė ir pirmąjį įvartį pelniusį Gintautą Zubrų, kurį asmeniškai kvietė į jubiliejinį renginį. Atvykti jis negalėjo, nes gyvena Jungtinėse Amerikos Valstijose, bet renginio dalyviams perdavė linkėjimus. Keičiasi ne tik arena, bet ir ją supanti aplinka. Anksčiau Draugystės gatvei priklausęs pastatas dabar yra Prano Noreikos gatvėje ir žymimas pirmuoju numeriu. Ne tik lengva įsiminti, bet ir prasminga, nes P. Noreika buvo pirmasis žmogus, kuris nepabijojo ambicingos idėjos – Elektrėnuose turėti ledo areną.
Architektūrinis išskirtinumas
Jubiliejinio renginio metu muziejaus vedėjas Tomas Petrauskas atkreipė dėmesį, kad Elektrėnų ledo rūmai panašūs į Romoje esančius sporto rūmus Palazzetto dello Sport. Architekto A. Domerecko buvo klausiama, ar šis objektas galėjo turėti įtakos projektuojant Elektrėnų areną.
A. Domereckas atsakė, kad apie šį pastatą projektuodamas negalvojo ir juo nesirėmė. Elektrėnų ledo rūmų architektūrinė idėja kilo iš tuo metu Europoje plitusios brutalizmo architektūros ir bendros architektūrinės tendencijos naudoti atviras betonines konstrukcijas.
Jo teigimu, panašių pastatų pasaulyje yra nemažai. Tuo laikotarpiu betonas buvo plačiai naudojama architektūrinė medžiaga, o jo paviršius dažnai būdavo paliekamas nepadengtas papildoma apdaila. Elektrėnų ledo rūmai išsiskyrė ne tik savo paskirtimi, bet ir statybos technologijomis, konstrukcijų sprendimais bei architektūrine išraiška.
Istorija, kurią kūrė žmonės
Ruošiantis jubiliejui Elektrėnų krašto muziejus parengė stendinę parodą, kuri buvo ne tik proga geriau pažinti ledo rūmų istoriją, bet ir išsaugoti ją ateities kartoms. T. Petrauskas pasakojo iš pradžių nerimavęs, ar pavyks surinkti pakankamai archyvinės medžiagos. Tačiau atsirado daug nuotraukų, dokumentų, suvenyrų ir kitų istorinių eksponatų.
Paroda suskirstyta į keturias dalis. Pirmasis stendas skirtas ledo arenos idėjai, sumanymui ir statyboms. Antrasis pasakoja apie arenos veiklą nuo 1976 iki 1990 metų. Trečiasis apima nepriklausomos Lietuvos laikotarpį, o paskutinysis – Ledo rūmų įamžinimą.
Stenduose panaudotos nuotraukos susirinkusiems buvo rodomos ir televizoriaus ekrane. Muziejus neatmetė galimybės parodą pratęsti ar ateityje, surengti gyvą ekspoziciją, kurioje lankytojai galėtų pamatyti daugiau istorinių eksponatų.
T. Petrauskas dėkojo visiems, prisidėjusiems prie parodos rengimo: Raimondui Vileikiui, Eglei Noreikaitei, Liudmilai Felčinskajai, Virgilijui Poviliūnui ir Liudui Juškevičiui. Jie padėjo rinkti nuotraukas, eksponatus ir kitą istorinę medžiagą.
Jubiliejiniame renginyje apsilankė ir žmonės, kurių šeimų istorijos tiesiogiai susijusios su Ledo rūmų atsiradimu. Tarp jų buvo Prano Noreikos dukra Eglė ir Leono Valinevičiaus dukra Eglė Šadeikienė.
Penkiasdešimt metų gyvuojanti arena primena laikotarpį, kai dideli sumanymai buvo įgyvendinami ribotomis sąlygomis, o reikalingų medžiagų ir sprendimų tekdavo ieškoti pačiais įvairiausiais būdais. Šio pastato istorija neatsiejama nuo Prano Noreikos iniciatyvos, Leono Valinevičiaus organizacinių gebėjimų, architekto Alberto Domerecko projektinių sprendimų, energetikų ir daugybės kitų žmonių darbo.
Tai pirmiausia žmonių, kurie patikėjo sudėtinga idėja ir sugebėjo ją įgyvendinti, istorija. Jų pastangomis Elektrėnuose atsirado objektas, tapęs miesto simboliu ir svarbia Lietuvos sporto istorijos dalimi.