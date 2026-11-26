Kietaviškių seniūnijos gyvenvietėse pastatyti penki nauji socialiniai ženklai, primenantys šunų šeimininkams apie pareigą surinkti augintinių paliktus ekskrementus. Šia iniciatyva siekiama skatinti atsakingą elgesį ir prisidėti prie švaresnės, jaukesnės bei visiems malonesnės aplinkos.
Ženklai įrengti prie daugiabučių namų, pėsčiųjų takų ir Kareivonių parko. Prie kai kurių jų pastatytos ir specialios dėžės panaudotiems maišeliams išmesti. Jos įrengtos tose vietose, kur netoliese nėra įprastų atliekų konteinerių. Ten, kur konteineriai yra visai šalia, papildomų dėžių neprireikė – panaudotus maišelius galima išmesti į juos.
Kietaviškių seniūnė Jurgita Matkevičienė džiaugiasi, kad seniūnijoje netrūksta atsakingų šunų šeimininkų, kurie augintinių ekskrementus surenka ir be jokių priminimų. Vis dėlto vis dar pasitaiko atvejų, kai tai lieka nepadaryta. Dėl tokio elgesio nepatogumų patiria kiti praeiviai, vaikai, kaimynai ir visi, kurie naudojasi bendromis viešosiomis erdvėmis.
Ar naujieji ženklai padės pakeisti situaciją? Vienareikšmio atsakymo nėra. Vargu ar vien priminimai gali pakeisti visų žmonių įpročius, tačiau tikimasi, kad jie paskatins susimąstyti apie atsakomybę ir galbūt padės kai kuriems pakeisti savo elgesį.
„Tai pirmiausia tarpusavio pagarbos klausimas. Viešąja aplinka dalijamės visi, todėl turėtume galvoti ne tik apie savo patogumą, bet ir apie šalia esantį žmogų. Jei galime išvengti kitam nemalonių situacijų, kodėl to nepadarius?“ – sako seniūnė Jurgita Matkevičienė.
Seniūnija kviečia šunų šeimininkus būti atsakingus, pasirūpinti savo augintiniais ir nepamiršti, kad švari aplinka – bendras visų rūpestis. Tegul Kietaviškių seniūnijos aplinka būna švari ir maloni visiems – ir dvikojams, ir keturkojams!
Red. inf.