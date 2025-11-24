Tarp geriausių bibliotekininkių – elektrėnietė Rima

Tarp geriausių bibliotekininkių – elektrėnietė Rima

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje lapkričio 12 dieną vyko Vilniaus regiono bibliotekų tarybos posėdis. Jo metu pristatyti 2025 m. vykdyti projektai, MIRKT veikla, skaitymo skatinimo iniciatyvos bei padėkota „Vasara su knyga“ projekto koordinatoriams.
Pasibaigus posėdžiui tradiciškai vyko geriausiųjų Vilniaus regio­no bibliotekininkų apdovanojimai „Riešutas 2025“. Buvo renkamas geriausias Vilniaus regiono biblio­tekininkas, mokyklos bibliotekininkas, bibliotekos vadovas ir komanda. Geriausius Vilniaus regiono bibliotekų darbuotojus renka Vilniaus regiono bibliotekų taryba, kurią sudaro visų Vilniaus ir Alytaus regionų bibliotekų atstovai. Svei­kiname laimėtojus!
Geriausia Vilniaus regiono bibliotekininke išrinkta Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos dailininkė-edukatorė Rima Čepienė. Šis apdovanojimas skiriamas už išskirtinį profesinį aktyvumą, bibliotekos vardo garsinimą ir teigiamo bibliotekininko įvaizdžio kūrimą. 2025 m. Rima Čepienė įgyvendino kelis reikšmingus kūrybinius projektus. Vienas iš jų – „Mes su pasa­kom užaugę“, kurio metu kartu su dalyvėmis sukūrė 50 metrų ilgio pasakų herojų alėją Elektrėnų biblio­tekos prieigose. Ji taip pat organizavo projektą „Piešiu savo miestą“ ir tapybos plenerą Elektrėnų 65-mečiui, sutraukusį daugiau nei 200 dalyvių, o jų darbai buvo eksponuoti viešose erdvėse ir bibliotekoje. Rimos iniciatyva surengta paroda „Elektrėnai koliažuose“ buvo pristatyta ne tik bibliotekoje, bet ir Seime bei Trečiojo amžiaus universitete.
Geriausia Vilniaus regiono bib­liotekos vadovė – Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos direktorė Sigita Astikienė, geriausia Vilniaus regiono mokyklos bibliotekininkė – Alytaus Dzūkijos mokyk­los bibliotekinin­kė Astra Ma­tažinskienė. Apdova­nojimas už kūrybišką ir šiuolaikišką komunikaciją, sėkmingai naudojant „Reels“ formato vaizdo įrašus, stiprinančius bibliotekos įvaizdį ir didinančius auditorijos įsitraukimą įteiktas Vilniaus regio­no bibliotekininkų komandai: Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bib­liotekos darbuotojams.
Renginyje koncertavo Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos mokiniai.

Paruošta pagal Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos informaciją.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Tarp geriausių bibliotekininkių – elektrėnietė Rima
Apie chorų šventę „Dainuojame drauge“
„Bočiai“ koncertavo Širvintų parapijos globos namuose
Rudenį išlydėjo dainomis

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Elektrėnų HC „Amber“ sezoną pradėjo galingai – iškovotos dvi pergalės pirmajame ture
Mindaugo Kiero žmona Jurgita: mano tikslas išsaugoti vyro atminimą
Vievio kultūros centras, įgyvendindamas Lietuvos kultūros tarybos ir Elektrėnų savivaldybės finansuojamą projektą „Keli žvilgsniai į Čiurlionį“, lapkričio 20 d. kviečia į Valstybinio choro „Vilnius“ koncertą ,,SKAMBANTYS ČIURLIONIO PAVEIKSLAI”.
Istorinė Elektrėnų plaukikų pergalė „Regionų taurėje 2025“

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44