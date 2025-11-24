Tarp geriausių bibliotekininkių – elektrėnietė Rima

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje lapkričio 12 dieną vyko Vilniaus regiono bibliotekų tarybos posėdis. Jo metu pristatyti 2025 m. vykdyti projektai, MIRKT veikla, skaitymo skatinimo iniciatyvos bei padėkota „Vasara su knyga“ projekto koordinatoriams.
Pasibaigus posėdžiui tradiciškai vyko geriausiųjų Vilniaus regiono bibliotekininkų apdovanojimai „Riešutas 2025“. Buvo renkamas geriausias Vilniaus regiono bibliotekininkas, mokyklos bibliotekininkas, bibliotekos vadovas ir komanda. Geriausius Vilniaus regiono bibliotekų darbuotojus renka Vilniaus regiono bibliotekų taryba, kurią sudaro visų Vilniaus ir Alytaus regionų bibliotekų atstovai. Sveikiname laimėtojus!
Geriausia Vilniaus regiono bibliotekininke išrinkta Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos dailininkė-edukatorė Rima Čepienė. Šis apdovanojimas skiriamas už išskirtinį profesinį aktyvumą, bibliotekos vardo garsinimą ir teigiamo bibliotekininko įvaizdžio kūrimą. 2025 m. Rima Čepienė įgyvendino kelis reikšmingus kūrybinius projektus. Vienas iš jų – „Mes su pasakom užaugę“, kurio metu kartu su dalyvėmis sukūrė 50 metrų ilgio pasakų herojų alėją Elektrėnų bibliotekos prieigose. Ji taip pat organizavo projektą „Piešiu savo miestą“ ir tapybos plenerą Elektrėnų 65-mečiui, sutraukusį daugiau nei 200 dalyvių, o jų darbai buvo eksponuoti viešose erdvėse ir bibliotekoje. Rimos iniciatyva surengta paroda „Elektrėnai koliažuose“ buvo pristatyta ne tik bibliotekoje, bet ir Seime bei Trečiojo amžiaus universitete.
Geriausia Vilniaus regiono bibliotekos vadovė – Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos direktorė Sigita Astikienė, geriausia Vilniaus regiono mokyklos bibliotekininkė – Alytaus Dzūkijos mokyklos bibliotekininkė Astra Matažinskienė. Apdovanojimas už kūrybišką ir šiuolaikišką komunikaciją, sėkmingai naudojant „Reels“ formato vaizdo įrašus, stiprinančius bibliotekos įvaizdį ir didinančius auditorijos įsitraukimą įteiktas Vilniaus regiono bibliotekininkų komandai: Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos darbuotojams.
Renginyje koncertavo Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos mokiniai.
Paruošta pagal Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos informaciją.