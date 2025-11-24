Grupė Lietuvaičiai 12.04 Elektrėnų kultūtos centre

Charizmatiškoji ir populiarioji vaikinų grupė „Lietuvaičiai“ kviečia į išskirtinį koncertą gruodžio 4 d. Elektrėnų kultūros centre!
Atvira širdimi ir didele pozityvumo bei optimizmo doze vaikinai atliks visas populiariausias savo dainas kaip – „Lai skamba dainos Lietuvoj“ , „Tinka patinka“ , „Baliavosim“ , „Jazminų žiedai“ , „Batareikė“ , „Sukasi malūnai“ , „Pirmutinė meilė“ , „Išskirtinė“ ir daugelį kitų!
Bilietus galite įsigyti:
Bilietai.lt – https://bit.ly/
12_04_Lietuvaičiai_ Elektrėnuose ir kultūros centre.
