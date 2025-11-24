Grupė Lietuvaičiai 12.04 Elektrėnų kultūtos centre

Grupė Lietuvaičiai 12.04 Elektrėnų kultūtos centre
Charizmatiškoji ir populiarioji vaikinų grupė „Lietuvaičiai“ kviečia į išskirtinį koncertą gruodžio 4 d. Elektrėnų kultūros centre!
Atvira širdimi ir didele pozityvumo bei optimizmo doze vaikinai atliks visas populiariausias savo dainas kaip – „Lai skamba dainos Lietuvoj“ , „Tinka patinka“ , „Baliavosim“ , „Jazminų žiedai“ , „Batareikė“ , „Sukasi malūnai“ , „Pirmutinė meilė“ , „Išskirtinė“ ir daugelį kitų!
Bilietus galite įsigyti:
Bilietai.lt – https://bit.ly/12_04_Lietuvaičiai_Elektrėnuose ir kultūros centre.
 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Tarp geriausių bibliotekininkių – elektrėnietė Rima
Apie chorų šventę „Dainuojame drauge“
„Bočiai“ koncertavo Širvintų parapijos globos namuose
Rudenį išlydėjo dainomis

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Grupė Lietuvaičiai 12.04 Elektrėnų kultūtos centre
Elektrėnų HC „Amber“ sezoną pradėjo galingai – iškovotos dvi pergalės pirmajame ture
Mindaugo Kiero žmona Jurgita: mano tikslas išsaugoti vyro atminimą
Vievio kultūros centras, įgyvendindamas Lietuvos kultūros tarybos ir Elektrėnų savivaldybės finansuojamą projektą „Keli žvilgsniai į Čiurlionį“, lapkričio 20 d. kviečia į Valstybinio choro „Vilnius“ koncertą ,,SKAMBANTYS ČIURLIONIO PAVEIKSLAI”.

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44