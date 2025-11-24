Apie chorų šventę „Dainuojame drauge“

Apie chorų šventę „Dainuojame drauge“

2025-ieji paskelbti Lietuvių liaudies dainų metais, nes sukanka 200 metų nuo pirmojo lietuvių liaudies dainų rinkinio išleidimo, kurį 1825 metais lietuvių ir vokiečių kalbomis išleido Liudvikas Rėza.Ta proga Vilniuje, Karoliniškėse, buvo surengtas chorų festivalis „Dainuojame drauge“. Šventėje dalyvavo Lietuvos aklųjų ir silpnaregių falkloro ansamblis „Versmė“ (vadovas Darius Mackevičius), Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto moterų choras „Vasara“, vyrų vokalinis ansamblis „Seni draugai“ (vadovas Petras Garšva), mišrus choras „Karoliniškių bočiai“ (vadovas Petras Garšva), Elektrėnų kultūros centro vokalinis ansamblis „Sidabrinė gija“ (vadovė Regina Bartkienė). Šventę vainikavo jungtinė daina „Lopšinė gimtinei motinai“ (muzika Vytauto Mikalausko, žodžiai Justino Marcinkevičiaus). Dainos mylėtojų atvyko pasveikinti Seimo narys Vytautas Sinica. Choristai dar ilgai nesiskirstė, dainavo lietuvių liaudies dainas džiaugdamiesi, kad tai yra tarsi laiškai iš praeities.

Danutė Grigonienė

