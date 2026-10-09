Šventė „Po darbų…“: duonos pagerbimas, padėkos žmonėms, pramogos ir rudeniškos vaišės

Po nuotr.: Irena Gaiden, Rita Marcinkevičienė, Onutė Viltė Bagdonavičienė, Rasutė Jarockienė, Gintautas Ratkevičius, Dalytė Vėželienė, Jovita ir Edvardas Šermukšniai, Saulius Stirna. Su tautiniais drabužiais Neringa Bubelevičienė, Vida Vičkačkienė
Rugsėjo 25-osios vakarą Gilučių seniūnijos gyventojai ir svečiai susirinko į rudens šventę „Po darbų…“. Nors oras buvo tikrai rudeniškas ir už lango merkė lietus, tai nesutrukdė visiems susitikti, pabūti kartu, pasidžiaugti bendryste, muzika ir gera nuotaika. Salėje buvo jauku ir šilta, o akį traukė gražiai papuošta scena. Pagrindiniu jos akcentu tapo didelė gilė, puikiai derėjusi prie rudeniškos šventės nuotaikos.
Renginyje dalyvavo Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius, Elektrėnų savivaldybės tarybos narė Viktorija Juknevičienė, kaimyninių seniūnijų seniūnai: Vievio seniūnė Kristina Vitartė ir Žiežmarių apylinkės seniūnas Aivaras Jonyka. Smagu, kad į Gilučių rudens šventę užsuko ne tik vietos gyventojai, bet ir svečiai, su kuriais buvo galima pabendrauti ir pasidžiaugti gražiu šventiniu vakaru.
Šventėje buvo prisiminta ir lietuviui labai svarbi tradicija – duonos pagerbimas. Duona nuo seno simbolizuoja namus, darbą, derlių, šeimą ir bendrystę.
Gilučių seniūnei Neringai Bubelevičienei Gilučių krašto ūkininkų vardu Saulius Stirna įteikė duonos kepalą – padėkos, pagarbos ir bendrystės ženklą.
Gilučių seniūnė Neringa Bubelevičienė pasveikino susirinkusiuosius ir padėkojo žmonėms, kurie visus metus savo darbu, laiku ir iniciatyvomis prisideda prie seniūnijos gyvenimo. Šventės metu įteiktos padėkos:
UAB „Biovela Trade Company“ – už bendradarbiavimą, nuolatinę paramą ir indėlį į Gilučių seniūnijos kultūrinę bei bendruomeninę veiklą;
Onutei Viltei Bagdonavičienei – už rūpestį gamta ir indėlį išsaugant laukines gėles ateities kartoms;
Ritai Marcinkevičienei – už nepriekaištingai atliekamas seniūnaitės pareigas, rūpestį gyventojais bei pagalbą po audros;
Stirnų šeimai – už iniciatyvą ir pastangas organizuojant pavasarinę talką bei suburiant gyventojus bendram darbui;
Vėželių šeimai – už iniciatyvą, pastangas ir sukurtą šventinę nuotaiką Gabriliavos kaime, papuošiant Kalėdinę eglutę;
Jovitai ir Edvardui Šermukšniams – už išskirtinai gražią, išpuoselėtą ir prižiūrimą sodybą;
Gilučių moterų ansambliui „Obelėlė“ (vadovė Diana Norušienė) – už meilę dainai, aktyvumą ir prasmingą indėlį į kultūrinį seniūnijos gyvenimą;
Asociacijai „Gilučių bendruomenė“ – už neatlygintiną laiką, rūpestį ir nuoširdų darbą prisidedant prie seniūnijos renginių organizavimo ir vaišių ruošimo;
Šventėje šurmuliavo kermošius, kuriame netrūko mūsų krašto žmonių sukurtų darbų, įvairių gaminių: papuošalų, keramikos dirbinių, vaško žvakių, hidrolatų, medaus, įvairiausių uogienių, pyragų ir kitų skanėstų. Buvo galima įsigyti ir savo daržuose užaugintų gėrybių.
Smagu, kad mūsų krašto žmonės noriai dalijasi savo darbais ir gabumais, o kiti gali juos pamatyti, pasidžiaugti ir paragauti.
Renginio metu veiklos netrūko ir mažiesiems, ir suaugusiems. Vyko etno žaidimai ir kūrybinės dirbtuvės, kuriuose šventės dalyviai galėjo susipažinti su senaisiais lietuvių liaudies žaidimais ir patys juos išbandyti.
Vaikai taip pat turėjo galimybę pasigaminti birbynes – susipažinti su senuoju lietuvišku muzikos instrumentu. Tokios dirbtuvės vaikams suteikė smagių akimirkų, ir leido iš arčiau pažinti mūsų tautos tradicijas.
Rudens šventė neįsivaizduojama be rudeniškų vaišių. Net lietus nesutrukdė Rasutei Jarockienei, Ilonai ir Gintautui Ratkevičiams lauke, ant laužo, išvirti didelio puodo kvapnios moliūgienės ir pavaišinti šventės dalyvius.
Šventinę programą papuošė tautinių šokių kolektyvas „Verpstė“, vadovaujamas Nijolės Leonavičienės. Susirinkusiuosius linksmino muzikantas „Aukštaitis“, o vakaro kulminacija tapo Irūnos ir Mariaus Jampolskio koncertas, padovanojęs žiūrovams geros muzikos, gražių emocijų ir smagų vakarą.
Nuoširdžiai ačiū visiems, kurie prisidėjo prie šventės organizavimo, dalyviams, svečiams, atlikėjams, savanoriams ir visiems, kurie savo buvimu kūrė šios šventės nuotaiką.
Iki kitų susitikimų Gilučiuose!
Elektrėnų KC kultūrinių renginių organizatorė Gilučių seniūnijoje
V. Vičkačkienė