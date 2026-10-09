Mokyklų tinklaveika

Rugsėjo 22 d. Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje susitiko „Versmės“ gimnazijos, „Ąžuolyno“ ir Kietaviškių progimnazijų administracijos bei švietimo pagalbos specialistai. Susitikimo centre – įtraukusis ugdymas ir dalijimasis patirtimi, padedančia užtikrinti sklandžią bei kokybišką pagalbą kiekvienam mokiniui.
Šis bendradarbiavimas ypač svarbus ir dėl to, kad į „Versmės“ gimnazijos I klases kasmet atvyksta mokiniai iš „Ąžuolyno“ ir Kietaviškių progimnazijų. Todėl bendras mokyklų dalijimasis gerosiomis praktikomis padeda geriau pažinti mokinių poreikius, užtikrinti ugdymo tęstinumą ir sklandesnį perėjimą į gimnaziją.
Susitikimo metu daugiausia dėmesio skirta mokyklų tinklaveikai, organizuojant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymą ir švietimo pagalbą. Dalyviai dalijosi praktine patirtimi, aptarė veiksmingus pagalbos mokiniams būdus, mokyklos vadovų ir švietimo pagalbos specialistų bendradarbiavimą, mokytojų, mokinio padėjėjų, specialistų ir šeimos įsitraukimą.
Susitikime taip pat ieškota praktinių sprendimų, padedančių stiprinti mokinių įsitraukimą, mokymosi motyvaciją ir pažangą.
Atviras dalijimasis patirtimi ir bendradarbiavimas tarp mokyklų – svarbus žingsnis kuriant stipresnį mokyklų tinklą ir ieškant geriausių sprendimų kiekvieno mokinio sėkmingam ugdymui.
Ramunė Matonienė,
gimnazijos direktorė