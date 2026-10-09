Kol sodybos žydi, o karvės ganosi – kaimas gyvas

Rugsėjo 27-osios popietę Kazokiškėse vyko Rudens šventė. Šiemet ruduo šventės dalyviams buvo dosnus ne tik savo spalvų – po apniukusių dienų pasirodžiusi saulė ir puikus oras tarsi specialiai kvietė neskubėti namo, pabūti drauge, pasiklausyti muzikos, pabendrauti su kaimynais ir pasidžiaugti tuo, ką gražaus per metus sukūrė Kazokiškių krašto žmonės.
Šventę nuotaikingomis dainomis pradėjo kapela „OCH“ (vadovas Ričardas Ramanauskas), o susirinkusius pasveikino Kazokiškių seniūnas Arvydas Vyšniauskas. Kaip ir kasmet, Rudens šventė tapo puikia proga padėkoti žmonėms, kurie savo darbu, rūpesčiu ir kūrybiškumu gražina Kazokiškių seniūniją.
Gražiai sutvarkyta sodyba neatsiranda per vieną dieną. Už žydinčių gėlynų, prižiūrėtų vejų, išpuoselėtų augalų ir skoningai sutvarkytų poilsio kampelių slypi daugybė šeimininkų darbo, kantrybės ir meilės savo namams. Vieni daugiau dėmesio skiria gėlėms ir spalvoms, kiti – tvarkai, aplinkos vientisumui ar savitam stiliui. Tačiau kiekviena prižiūrėta sodyba gražina ne tik jos šeimininkų kiemą – ji puošia visą kaimą ir seniūniją. Todėl Kazokiškių seniūnijoje tęsiama tradicija pastebėti ir padėkoti tiems, kurie savo aplinką puoselėja su ypatingu rūpesčiu.
Šiais metais buvo išrinktos penkios išskirtinės sodybos. Tvarkingiausios sodybos nominacija skirta Jurgitai Zautrienei, žydinčios sodybos – Karolinai Petkevičiūtei, stilingiausios sodybos – Olegui Čencovui, spalvingiausios sodybos – Marijai Dzedulionienei, o gražiausios sodybos nominacija atiteko Janinai Bartkevičienei.
Kiekviena jų skirtinga, todėl ir išskirti norėjosi ne vieną „gražiausią“, o pastebėti tai, kuo konkreti sodyba patraukė akį. Vienur pirmiausia žavėjo tvarka, kitur – gausybė žiedų ir spalvų, dar kitur – stilius bei šeimininkų gebėjimas skoningai suderinti augalus ir kitus aplinkos elementus. Šventės metu apdovanojant sodybų šeimininkus norėjosi ne tik pasveikinti, bet ir nuoširdžiai padėkoti už jų pastangas bei gražinamą Kazokiškių kraštą.
Šių metų Rudens šventėje dėmesio sulaukė ir kiek neįprasti „kaimo gyventojai“. Kadaise beveik kiekviename kaimo kieme buvo galima išgirsti kibirų žvangėjimą ar iš ganyklos grįžtančių karvių mūkimą. Šiandien tai jau tampa retenybe. Kazokiškėse beliko vos trys karvės, todėl šventėje nuspręsta pagerbti ir jų šeimininkus – Genutę Stankevičienę, Vitą Malinauską ir Gražiną Bartoševič. Jiems padėkota už tai, kad išsaugojo dalelę senojo kaimo gyvenimo ir ūkiškumo tradicijų. Kaip šventėje juokauta – kol Kazokiškėse mūkia bent viena karvė, tol kaimas gyvas.
Po apdovanojimų šventė tęsėsi su muzika. Į sceną žengusi grupė „Lietuvaičiai“ išjudino ir tuos, kurie iki tol muzikos klausėsi ramiau. Netrūko šokių, juoko, geros nuotaikos ir pokalbių.
Po koncerto niekas neskubėjo skirstytis – visus kvietėme vaišintis seniūnijos darbuotojų Loretos, Editos ir Dalios virta gardžia kopūstiene.
Nuoširdžiai dėkojame ūkininkams Jolitai ir Mindaugui Gumbiams, UAB „Elektrėnų mėsa“, Kazokiškių bendruomenei, Simonai Mikšienei, nuostabiai vedusiai mūsų šventę, seniūnijos darbuotojams, seniūnui bei visiems, kurie savo darbu ir pagalba prisidėjo prie renginio organizavimo.
O šiemet prie geros nuotaikos prisidėjo ir saulėtas ruduo. Tad belieka tikėtis, kad po metų vėl turėsime kuo pasidžiaugti – naujais darbais, dar gražesnėmis sodybomis ir žmonėmis, kuriems gera gyventi, kurti ir susitikti Kazokiškėse. Iki kitų susitikimų!
Kazokiškių renginių organizatorė Vaida Belickienė