Susipažinkime – kompozitorius: Vievyje skambėjo Jaroslavo Cechanovičiaus chorinė kūryba

Vievio kultūros centro kamerinio choro „Con moto“ fotoalbumas pasipildys dar viena įsimintina akimirka – kartu su Jaroslavu Cechanovičiumi
Virginija Jacinavičiūtė
Daugelis žino dainą „Senelė“, kurią išgarsino dainininkas Stasys Povilaitis, tačiau retas žino, kad šios dainos ištakos siejasi su Vieviu. Čia gimė Lietuvos kompozitorius, dirigentas, pedagogas, gitaristas ir trombonininkas Jaroslavas Cechanovičius. Būtent jis sukūrė šią dainos muziką ir skyrė savo žmonai Alfredai, kai jų šeimoje gimė pirmasis anūkas.
Šį ir kitus įdomius faktus apie kompozitoriaus gyvenimą bei kūrybą muzikos mėgėjai ir savo krašto šviesuolius norintys geriau pažinti žmonės išgirdo Vievio kultūros centre vykusiame koncerte „Susipažinkime – kompozitorius. Jaroslavo Cechanovičiaus chorinės kūrybos vakaras“.
Renginio vedėjui Vytautui Mikalauskui pristatant J. Cechanovičiaus kūrybą, minint archyvuose saugomų įrašų skaičių ir šalis, kuriose kompozitorius lankėsi muzikuodamas, klausytojams vis labiau atsivėrė jo veiklos mastas. Pasiekimų ir talentų gausa paskatino renginio vedėją retoriškai paklausti: „Koks angelas praskrido pro Vievį, kad padovanojo jam tiek daug talentingų asmenybių, tarnaujančių Lietuvai, ypač kūrybinėje srityje?“
Būtent talentingi žmonės paskatino Vievio kultūros centro direktorę Audronę Stepankevičiūtę įgyvendinti projektą „Chorų festivalis–konkursas „Mūsų dainose 2026“. Per keliolika metų projektas suteikė galimybę artimiau pažinti Vievio krašto kūrėjus, išsiskiriančius aukštu meistriškumu.
J. Cechanovičiaus kūrybai skirtas vakaras tapo finaliniu šių metų projekto renginiu. Kompozitoriaus kūrinius atliko Vilniaus kultūros centro LRT vaikų ir jaunimo chorai, Vievio kultūros centro kamerinis choras „Con moto“, Vievio meno mokyklos jaunučių choras, Vievio meno mokyklos ir Vilniaus Juozo Tallat–Kelpšos konservatorijos solistai. Akompanavo Eglė Vosyliūtė.
Koncertas pradėtas J. Cechanovičiaus sukurta daina „Vievio ievos“. Kaip pasakojo maestro, šis kūrinys kilo iš noro įamžinti vietą, kurioje gimė, kur basas vaikščiojo ir kur ėjo į mokyklą.
„Savo biografijoje turėjau pažymėti sau svarbią vietą. Kaip mokėjau, taip ir pažymėjau“, – nedaugžodžiaudamas apie kūrinį pasakojo kompozitorius.
Savo kūrybos koncerto kompozitorius klausėsi artimųjų – žmonos Alfredos, dukros Jolantos, sūnaus Juozo ir sesers Irenos – draugijoje. J. Cechanovičius dėkojo atlikėjams, gyrė jų pasirodymą, solistams spaudė ranką, o jo sesuo Irena dirigentams ir solistams įteikė gėlių.
Po koncerto kompozitorius neslėpė, kad iš naujo klausantis savo kūrinių jam pačiam kilo netikėtų minčių.
„Ne be reikalo kažką dariau. Išgirdau „Mišias“. Jas idealiai interpretavo Regina Maleckaitė. Tokio varianto dar negirdėjau. Klausausi ir galvoju: negi čia aš parašiau? Nesuprantu… „Septynios dainelytės vaikams“ buvo įrašytos prieš 30 metų su orkestru. Dabar klausausi ir tikrai suprantu, kad ne be reikalo parašiau, todėl, kad malonu klausytis“, – sakė J. Cechanovičius.
Kompozitorius taip pat nuoširdžiai dėkojo A. Stepankevičiūtei, paskatinusiai jį priimti kvietimą į šį projektą.
„Man truputį gėda. Nes jei rašau, save apnuoginu ir kiekvienas paskui gali pasityčioti: ką jis ten… Galėjo ir nerašyti, galėjo gražiau ar kitaip parašyti…“ – kukliai apie kūrybą kalbėjo J. Cechanovičius.
Renginyje dalyvavo ir Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius. Jis J. Cechanovičiui įteikė padėką už ilgametę profesionalią muzikinę veiklą, reikšmingą chorinės kūrybos puoselėjimą ir svarų indėlį į Lietuvos kultūros raidą bei Elektrėnų vardo garsinimą šalies ir tarptautinėje kultūrinėje erdvėje.
Sveikindamas kompozitorių meras priminė, kad spalio 1-oji yra Tarptautinė muzikos diena, ir pasveikino visus, kurių širdyje muzika užima svarbią vietą.
„Mums, Vievio choristams, be galo sentimentalu dainuoti Cechanovičiaus dainas ir giesmes. Didžiuojamės, kad savo krašte turime tokių talentų, kurie sukuria nuostabią muziką“, – sakė G. Ratkevičius, kuris pats dainuoja chore „Con moto“.
Vakaro metu J. Cechanovičius pasidalijo ir keliais vaikystės prisiminimais. Jis mokėsi Aleksandriškių mokykloje, o dar būdamas šešerių metų kartu su vyresniais broliais koncertuodavo mokyklos šokiuose. Grodavo mandolina ir kartą, pasak jo paties, begrodamas net užmigo.
Paklaustas, kodėl kuria, kompozitorius atsakė paprastai: „Nežinau, kodėl kažką sukūriau. Kiti žino. Gali paaiškinti. O aš nežinau, kodėl rašau, kodėl grojau. Matyt, taip reikėjo. Gyvenau tokioje aplinkoje, matyt, genai mamos ir tėvo kažką reiškia“, – sakė kūrėjas apie savo darbus kalbantis labai paprastai ir kukliai, pripažindamas, kad kalbėti jam patinka mažiau nei kurti.
„Gyvenau paprastą gyvenimą, rašiau. Gerai, jei išėjo kažkas, kas žmonėms patinka – o kad patinka, girdžiu ir jaučiu. Kažką nustebinti nebuvo tikslo“, – sakė kompozitorius.
Vakaro kulminacijoje dirigento vieta buvo patikėta pačiam maestro. Koncertas iškilmingai užbaigtas visų koncerte dalyvavusių chorų atlikta daina „Lietuva – dainų šalis“, kuriai muziką taip pat parašė J. Cechanovičius, o tekstą – Elektrėnų garbės pilietis Stasys Žlibinas.
Projektą Chorų festivalis – konkursas „Mūsų dainose 2026“ finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Elektrėnų savivaldybė. Remia UAB „Malsena plius“ ir UAB „Finėjas“.