Gėrybių kraitėje – daug muzikos, maisto, sodinukų, pramogų, apdovanojimų, tik prekybininkams naudos – „ne prūdais“

Gėrybių kraitėje – daug muzikos, maisto, sodinukų, pramogų, apdovanojimų, tik prekybininkams naudos – „ne prūdais“

Šoka kolektyvas „Dar ne sutema“

 

Julija Kirkilienė

Ateidama į rudens šventę pirmiausia sutikau vienos partijos atstovus, raginusius per rinkimus padaryti savivaldybėje tvarką. Toliau buvau kviečiama pasirašyti peticiją, kad darbdaviai neskriaustų darbuotojų. Tada tamsiaodžiui smui­kininkui į kepurę įmečiau eurą, o žonglieriui su šuniuku euro padovanoti nebeturėjau. Tada aplankiau sriubų virimo čempionato dalyvius, atvažiavusius iš visos Lietuvos kraštų ir siūlančius pačių skaniausių sriubų. Prasibrovusi pro sodinukų, daigų ir kitų gėrybių prekyvietes, centrinėje aikštėje apsistojau ilgiau. Negalėjau gi praleisti, kaip sveikinimo žodžius išsakys Seimo nariai Kęstutis Vilkauskas ir Algirdas Radvila bei meras Gediminas Ratkevičius. Kalbos greitai pasimiršta, bet seniūnė, apdovanodama gražiausių sodybų šeimininkus – miesto teritorijos Liudmilą ir Arūną Steckus, kaimo – Jūratę Batėnienę, ne tik gražių žodžių prikalbėjo, bet kartu su padėkomis įteikė maišą konditerijos ceche prigrybautų grybų. Nuo scenos seniūnė visus kvietė apsilankyti seniūnijos palapinėje, susipažinti, padiskutuoti su seniūne ir seniūnaičiais apie seniūnijos kasdienybę ir, žinoma, pasivaišinti. Vaišių tai tikrai buvo tiek, kad užteko ir po pietų į šventę atvykusiam atlikėjui Andriui Rimiškiui. Kitoje – Socialinių paslaugų centro palapinėje lankytojai ne tik buvo vaišinami, bet ir pa­kviesti kartu nutapyti bendrystės, pagalbos ir gerumo medį. Kiekvienas paveikslo bendraautoris pridėjo po lapelį, nes lapelis – vienas žmogus. Vienas žmogus – vienas ryšys. O daugybė ryšių sukuria stiprią bendruomenę.

This slideshow requires JavaScript.


Šventiniame šurmulyje šoko ir dainavo visi Elektrėnų kultūros centro – ir ne tik – mėgėjų meno kolektyvai. Kalbinti žmonės sakė, kad šventė buvo labai pavykusi, bet prekybininkai ne visi buvo patenkinti. Vieni pas kitus į svečius užėję kalbėjo, kad kituose miestuose, kuriuose dalyvavo, žmonių buvę daugiau ir prekyba geresnė. O Elektrėnuose – „ne prūdai, ne prūdai“.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Gėrybių kraitėje – daug muzikos, maisto, sodinukų, pramogų, apdovanojimų, tik prekybininkams naudos – „ne prūdais“
Susipažinkime – kompozitorius: Vievyje skambėjo Jaroslavo Cechanovičiaus chorinė kūryba
Jis budėjo Lietuvos sargyboje. Jurgio Kybarto žūties 95-metis
Elektrėnuose – pirmoji Lietuvoje energetikos klasė

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Telefoniniai sukčiai nesnaudžia
Komedija„(Ne)ištikimybės spąstai“
Fotografijos konkurso „Daina per fotoobjektyvą“ finalas
Susipažinkime - kompozitorius Jaroslavas Cechanovičius

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44