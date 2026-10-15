Gėrybių kraitėje – daug muzikos, maisto, sodinukų, pramogų, apdovanojimų, tik prekybininkams naudos – „ne prūdais“

Šoka kolektyvas „Dar ne sutema“
Julija Kirkilienė
Ateidama į rudens šventę pirmiausia sutikau vienos partijos atstovus, raginusius per rinkimus padaryti savivaldybėje tvarką. Toliau buvau kviečiama pasirašyti peticiją, kad darbdaviai neskriaustų darbuotojų. Tada tamsiaodžiui smuikininkui į kepurę įmečiau eurą, o žonglieriui su šuniuku euro padovanoti nebeturėjau. Tada aplankiau sriubų virimo čempionato dalyvius, atvažiavusius iš visos Lietuvos kraštų ir siūlančius pačių skaniausių sriubų. Prasibrovusi pro sodinukų, daigų ir kitų gėrybių prekyvietes, centrinėje aikštėje apsistojau ilgiau. Negalėjau gi praleisti, kaip sveikinimo žodžius išsakys Seimo nariai Kęstutis Vilkauskas ir Algirdas Radvila bei meras Gediminas Ratkevičius. Kalbos greitai pasimiršta, bet seniūnė, apdovanodama gražiausių sodybų šeimininkus – miesto teritorijos Liudmilą ir Arūną Steckus, kaimo – Jūratę Batėnienę, ne tik gražių žodžių prikalbėjo, bet kartu su padėkomis įteikė maišą konditerijos ceche prigrybautų grybų. Nuo scenos seniūnė visus kvietė apsilankyti seniūnijos palapinėje, susipažinti, padiskutuoti su seniūne ir seniūnaičiais apie seniūnijos kasdienybę ir, žinoma, pasivaišinti. Vaišių tai tikrai buvo tiek, kad užteko ir po pietų į šventę atvykusiam atlikėjui Andriui Rimiškiui. Kitoje – Socialinių paslaugų centro palapinėje lankytojai ne tik buvo vaišinami, bet ir pakviesti kartu nutapyti bendrystės, pagalbos ir gerumo medį. Kiekvienas paveikslo bendraautoris pridėjo po lapelį, nes lapelis – vienas žmogus. Vienas žmogus – vienas ryšys. O daugybė ryšių sukuria stiprią bendruomenę.
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Šventiniame šurmulyje šoko ir dainavo visi Elektrėnų kultūros centro – ir ne tik – mėgėjų meno kolektyvai. Kalbinti žmonės sakė, kad šventė buvo labai pavykusi, bet prekybininkai ne visi buvo patenkinti. Vieni pas kitus į svečius užėję kalbėjo, kad kituose miestuose, kuriuose dalyvavo, žmonių buvę daugiau ir prekyba geresnė. O Elektrėnuose – „ne prūdai, ne prūdai“.