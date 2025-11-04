Stovykla „Mums gera čia 7“: Elektrėnų jaunimas savanorystėje

2025 m. liepos 7–11 dienomis Elektrėnų jaunimo centras jau septintą kartą organizavo vasaros ­stovyklą „Mums gera čia 7“. Jos pagrindinis tikslas – supažindinti Elektrėnų savivaldybėje gyvenančius jaunuolius su savanoryste, ugdyti norą dalyvauti bendruomenės veiklose ir padėti atrasti jiems ­patinkančias savanorystės sritis.

Šiemet stovykloje dalyvavo gausi komanda – dvidešimt 14–29 metų amžiaus jaunuolių iš Elektrėnų savivaldybės. Penkių dienų programoje buvo derinama edukacija, praktinės veiklos ir aktyvus laisvalaikis, leidžiant jaunimui atrasti savanorystės galimybes tiek Lietuvoje, tiek tarptautiniu mastu.
Savanorystės stiprinimo prak­tinių užsiėmimų metu dalyviai turėjo galimybę atrasti savo stipriąsias savybes, susipažinti su skirtingomis savanorystės formomis ir jas išbandyti. Dauguma jaunuolių aktyviai įsitraukė į veiklas, tokias kaip aplinkos tvarkymo akcija, bei parodė didelį susidomėjimą savanoryste.
Dalyviai gilinosi į NVO veiklą, jos steigimo procesą bei naudą tiek savanoriams, tiek visuomenei. Buvo pateikta praktinių pavyzdžių apie organizacijas, dirbančias su jaunimu, ir galimybes prie jų prisijungti. Stovykla suteikė galimybę apsilankyti „Keturkojis draugas“ organizacijoje, kur jos veiklą pristatė organizacijos vadovė.

Savanorystės paskaitose dalyviams buvo pristatyta Erasmus+ programa ir Europos Solidarumo korpusas, taip pat supažindinta su Lietuvos savanorystės galimybėmis per Jaunimo savanorišką tarnybą (JST). Daug dalyvių išreiškė susidomėjimą tarptautiniais jaunimo mainais ir kai kurie jau pradėjo ieškoti projektų, prie kurių galėtų prisijungti.

Projektas skatino jaunuolius aktyviai leisti laisvalaikį ir dalyvauti socialinėse bei aplinkosaugos ­veik­lose, padėjo atrasti naujų pomėgių ir stiprinti komandinio darbo įgūdžius. Dalyviai įgijo žinių apie NVO, ­tarptautinius mainus ir savanorystės programas, stiprino bendravimo, komandinio bendradarbiavimo įgūdžius ir atrado galimybes aktyviau dalyvauti bendruomenės gyvenime.
Projektą finansavo Elektrėnų savivaldybė.

Elektrėnų jaunimo centro inf.

