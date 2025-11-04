Tarptautinis „Reveranso“ šokėjų pripažinimas

Elektrėnų „Reveranso“ šokėjai dalyvavo Pasaulio sportinių šokių federacijos reitingo varžybose Kroatijoje „Varaždin 2025“. Dvi poros atstovavo Lietuvai penkiose kategorijose. Šokėjai turėjo galimybę ne tik pasisemti patirties kartu su Ukrainos, Vengrijos, Liuksemburgo, Slovakijos, Slovėnijos, Šiaurės Makedonijos, Austrijos ir kitų šalių šokėjais, bet ir stebėti aukšto meistriškumo pasirodymus. Sėkmingi startai buvo abiem poroms. Rokas Kartenis su Evita Koženiauskaite, atlikdami klasikinius šokius, du kartus pateko į finalą, kur iškovojo šeštąsias vietas. Pijus Petkevičius ir Klėja Vilintė Kulaitytė finale varžėsi Kylančių žvaigždžių kategorijoje, Lotynų Amerikos šokių programoje. Vertintojai porai taip pat skyrė šeštą vietą.
Reveranso inf.