Tarptautinis „Reveranso“ šokėjų pripažinimas

Tarptautinis „Reveranso“ šokėjų pripažinimas

Elektrėnų „Reveranso“ šokėjai dalyvavo Pasaulio sportinių šokių federacijos reitingo varžybose ­Kroatijoje „Varaždin 2025“. Dvi poros atstovavo Lietuvai penkiose kategorijose. Šokėjai turėjo galimybę ne tik pasisemti patirties kartu su Ukrainos, Vengrijos, Liuksemburgo, Slovakijos, Slovėnijos, Šiaurės Makedonijos, Austrijos ir kitų šalių šokėjais, bet ir stebėti aukšto meistriškumo pasirodymus. Sėkmingi startai buvo abiem poroms. Rokas Kartenis su Evita Koženiauskaite, atlikdami klasikinius ­šokius, du kartus pateko į finalą, kur iškovojo šeštąsias vietas. Pijus Petkevičius ir Klėja Vilintė Kulaitytė finale varžėsi Kylančių žvaigždžių kategorijoje, Lotynų Amerikos šokių programoje. Vertintojai porai taip pat skyrė šeštą vietą.

Reveranso inf.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Stovykla „Mums gera čia 7“: Elektrėnų jaunimas savanorystėje
Medicinos proveržis: atidarytamoderni klinika „SolviMeda“
Pakalniškėse gausu derliaus ir bendruomeniškų žmonių
Jaunimas jungiasi per ekologiją: Erasmus+ projektas Lietuvoje subūrė dalyvius iš trijų Baltijos šalių

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Tarptautinis „Reveranso“ šokėjų pripažinimas
Top dance open
ŠAŠKIŲ TURNYRAS „BEIŽIONIŲ RUDUO 2025“
Mykolas Škadauskas tapo pirmu lietuviu, pasižymėjusiu WHL lygoje

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44