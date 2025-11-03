Kokie maisto produktai padeda palaikyti vyrišką seksualinę funkciją?

Kokie maisto produktai padeda palaikyti vyrišką seksualinę funkciją?

Vyriškos seksualinės funkcijos palaikymas ir gerinimas yra susijęs su bendra sveika mityba, tačiau yra keletas maisto produktų ir maistinių medžiagų, kurios dažnai išskiriamos dėl jų galimo teigiamo poveikio kraujotakai, hormonų pusiausvyrai ir lytiniam potraukiui (libido).

Produktai, kurie gali pagerinti kraujotaką ir erekciją

Arbūzai: juose yra citrulino, amino rūgšties, kuri organizme virsta L-argininu, o tai skatina azoto oksido gamybą, padedantį atpalaiduoti kraujagysles ir gerinti kraujotaką..

Burokėliai: turi nitratų, kurie organizme virsta azoto oksidu, gerinančiu kraujotaką.

Špinatai ir kitos lapinės daržovės, brokoliai: Magnio ir kitų maistinių medžiagų šaltinis, kurios gerina kraujotaką.

Juodasis šokoladas (kakavos gaminiai): turi flavonoidų, kurie gerina kraujotaką ir gali padėti sumažinti impotencijos riziką.

Imbieras: tradiciškai naudojamas kraujotakai gerinti ir turi afrodiziakinį poveikį.

Pistacijų riešutai, graikiniai riešutai, migdolai: Turtingi sveikaisiais riebalais, baltymais ir ląsteliena, pistacijos ypač siejamos su varpos kraujotakos gerinimu.

Žalioji arbata: turi katechinų, gerinančių kraujotaką apatinėje kūno dalyje.

Produktai, naudingi hormonų pusiausvyrai ir libido (lytiniam potraukiui):

Jūros gėrybės (ypač austrės, krabai, raudona mėsa, moliūgų sėklos, pinijų riešutai): gausu Cinko – mineralo, būtino testosterono gamybai ir spermatozoidų kokybei bei kiekiui. Cinkas yra esminis mineralas, palaikantis lytinę funkciją.

Riebios žuvys (lašiša, skumbrė, tunas): turtingos Omega-3 riebalų rūgštimis, kurios gerina kraujotaką ir mažina uždegimą, taip pat gerina nuotaiką.

Kiaušiniai: baltymų, vitamino B5 ir B6 šaltinis, didinantis energijos lygį ir lytinį potraukį.

Avokadas: turi vitamino C ir kalio, siejamas su seksualinės funkcijos gerinimu.

Medus: palaiko energijos lygį ir ištvermę.

Kriaušės, citrusiniai vaisiai, paprikos: vitamino C šaltiniai, kuris gerina spermos kiekį ir kokybę.

Karštieji prieskoniai (pvz., Kajeno pipirai, muskato riešutai, šafranas, cinamonas): skatina kraujotaką ir žinomi kaip afrodiziakai.

Svarbios maistinės medžiagos, reikalingos seksualinei funkcijai

Cinkas (jūros gėrybės, raudona mėsa, riešutai, sėklos) – testosterono gamybai ir spermos kokybei.

L-argininas (randamas mėsoje, paukštienoje, riešutuose, pieno produktuose, arbūzuose) – amino rūgštis, skatinanti azoto oksido gamybą, kuri atpalaiduoja kraujagysles ir gerina kraujotaką (potencijai).

Kalis (bananai, bulvės, jogurtas, avokadai, špinatai) – svarbus kraujotakai ir nuotaikai.

Vitaminas D (saulė, riebi žuvis, kiaušinio tryniai) – svarbus testosterono gamybai ir libido.

Taip pat naudingi gali būti ir tokie pasirinkimai, kuriuos rasite šioje svetainėje.

