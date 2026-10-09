Sportuojantys darželinukai

Sportuojantys darželinukai

Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis“ jau trečius metus organizuoja projektą „Sportuojantis darželinukas“, suburiantį ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus. Šiais metais prie projekto prisijungė ugdymo įstaigos iš Elektrėnų, Kaišiadorių ir Ignalinos savivaldybių.
Projekto tikslas – skatinti vaikų fizinį aktyvumą, ugdyti socialinius ir emocinius gebėjimus, o sportuo­jant puoselėti olimpines vertybes – draugystę, pagarbą ir sąžiningumą. Visų veiklų metu vaikai judėjo, išbandė save, mokėsi veikti komandoje, palaikyti draugus ir kartu džiaugtis sportu.
Rugsėjo 14–18 dienomis projekte dalyvaujančiose ugdymo įstaigose vyko „Olimpinė savaitė“ ir „Savaitė be automobilio“. Kiekvieną rytą mažieji rinkosi į bendras mankštas, kurias vedė ugdytinių tėvai, įstaigų darbuotojai, treneriai ir kiti bendruomenės nariai. Mankštos dovanojo daug geros nuotaikos ir energijos, o kartu padėjo pasiruošti baigiamajam projekto renginiui – sporto šventei.
Rugsėjo 22 dieną į sporto šventę susirinko šešios mažųjų sportininkų komandos iš Elektrėnų ir Kaišiadorių savivaldybių. Šventinis rytas prasidėjo simboline eisena Elektrėnų savivaldybės aikštėje. Mažieji sportininkai žygiavo nešini olimpine, Elektrėnų savivaldybės ir savo komandų vėliavomis. Po eisenos visi susirinko Elektrėnų profesinio mokymo centro sporto salėje, kur komandos prisistatė ir pasiruošė sportinėms rungtims.
Vaikų laukė šešios sportinės stotelės: estafetės, judrieji žaidimai ir įvairios užduotys. Mažieji bėgo, šokinėjo, rungtyniavo, išbandė savo vikrumą, ištvermę ir sumanumą. Ne mažiau svarbus buvo ir komandinis darbas – vaikai tarėsi, drąsino vieni kitus, džiaugėsi draugų sėkme ir kartu siekė įveikti kiekvieną užduotį.
Šioje šventėje laimėjo visi. Kiekviena komanda buvo pastebėta ir įvertinta už tai, ką jai pavyko parodyti geriausiai. Mažųjų sportininkų pasirodymus stebėjo socialinių part­nerių atstovai – Elektrėnų švietimo paslaugų centro metodininkė Akvilė Kananavičiūtė, Elektrėnų sporto ir laisvalaikio centro treneris Dovydas Kulevičius ir Elektrėnų profesinio mokymo centro moky­tojas Visvaldas Ašmena. Jie turėjo smagią, bet atsakingą užduotį – pastebėti komandų stiprybes ir skirti šešias nominacijas.
Sumaniausių darželinukų nominacija atiteko Elektrėnų sav. Vievio Jurgio Milančiaus pradinei mo­kyklai, ištvermingiausių – Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklai-darželiui „Vaikystės dvaras“, aktyviausių – Kai­šiadorių r. Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ Žiežmarių skyriui „Varpelis“. Elektrėnų sav. lopšelio-darželio „Eglutė“ komanda pelnė draugiškiausių, Elektrėnų mo­kyklos-darželio „Žiogelis“ – jud­riausių, o Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ – sportiškiausių dar­želinukų nominaciją.
Sportuoti teko ir mokytojams. Elektrėnų visuomenės sveikatos biuro specialistės jiems parengė aktyvias užduotis, o vaikai akimirksniu tapo pačiais garsiausiais savo mokytojų sirgaliais. Jie drąsino, plojo, džiaugėsi ir iš visų jėgų palaikė savuosius. Ši šventės dalis sukėlė ypač daug juoko ir nuoširdžių emocijų.
Dar viena vaikų laukta akimirka – apdovanojimai. Kiekvienos komandos mažiesiems sportininkams įteikti medaliai ir taurės, kurias skyrė Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis“ ir Elektrėnų sporto ir laisvalaikio centras. Vaikus renginiui parengusiems pedagogams įteiktos Elektrėnų švietimo paslaugų centro padėkos. Po aktyvios sporto šventės mažieji atsigaivino projekto rėmėjo UAB „Eckes-Granini Baltic“ dovanotomis „Elmenhorster“ vaisių ir uogų sultimis.
„Sportuojantis darželinukas 2026“ vaikams padovanojo ne tik sportinių išbandymų. Kartu jie mokėsi draugauti, tartis, padrąsinti šalia esantį, nepasiduoti ir džiaugtis ne tik savo, bet ir draugo sėkme. O medaliai, taurės ir nominacijos tapo gražiu priminimu apie dieną, kai kiekvienas galėjo pasijusti tikru sportininku.
Nuoširdžiai dėkojame projekto partneriams – Elektrėnų švietimo paslaugų centrui, Elektrėnų sporto ir laisvalaikio centrui, Elektrėnų profesinio mokymo centrui ir Elektrėnų visuomenės sveikatos biurui – už bendradarbiavimą ir pagalbą kuriant šią sporto šventę. Dėkojame UAB „Eckes-Granini Baltic“ už mažiesiems sportininkams dovanotas „Elmenhorster“ sultis.
O labiausiai ačiū – vaikams. Už jų energiją, pastangas, draugystę, garsų palaikymą ir nuoširdų džiaugsmą. Nes „Sportuojančiame darželinuke“ svarbiausia ne tai, kas greičiausias ar stipriausias. Svarbiausia, kad kiekvienas vaikas išdrįso pabandyti, patyrė sėkmę ir namo išsinešė jausmą – šiandien laimėjome visi.

Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“

Olimpinio ugdymo darbo grupė

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