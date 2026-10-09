Atgimęs Elektrėnų baseinas – ir laisvalaikiui, ir profesionaliam sportui

Atgimęs Elektrėnų baseinas – ir laisvalaikiui, ir profesionaliam sportui

Spalio 3 d., šeštadienį, duris lankytojams oficialiai atveria ką tik rekonstruoti pabaigtas Elektrėnų baseinas. Rekonstrukcija kainavo kiek daugiau nei 12 milijonų eurų – tai didžiausias ir brangiausias projektas Elektrėnų savivaldybės istorijoje.


Ilgai lauktas projektas
„Jaučiu didelį džiaugsmą ir pasididžiavimą. Tai projektas, kurio Elektrėnai laukė ne vienus metus. Daugeliui mūsų baseinas yra susijęs su vaikystės prisiminimais, pirmo­siomis plaukimo pamokomis, sportu ar tiesiog laisvalaikiu. Šį baseiną lankė kelios elektrėniškių kartos. Man labai svarbu, kad pavyko ne tik išsaugoti šį istorinį objektą, bet ir prikelti jį naujam gyvenimui“, – susijaudinimo neslėpė Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius.
50 m ilgio, aštuonis plaukimo takelius turintis baseinas mena beveik keturiasdešimties metų istoriją – buvo atidarytas 1989 m., tiesa, veikė su pertraukomis, pavyzdžiui, nuo 1996 m. iki 2005 m. pagal paskirtį naudojamas nebuvo, tačiau tuo metu jame buvo įrengtas ir veikė ringas dvikovinėms sporto šakoms. Vėliau, kai baseinas vėl ėmė veikti, jo įranga buvo nuolat prižiūrima, remontuojama, kai kas keičiama, tačiau didžioji dalis agregatų buvo naudojama iki pat renovacijos pradžios.

„Labai rimtai vertinsime lankytojų atsiliepimus – norime, kad jie nebūtų tik išklausomi, o taptų informacija, pagal kurią koreguosime savo darbą“, – sako baseino direktorius A. Valaiša.


Investicija į ateitį
„Baseinas buvo veikiantis, lankomas, tačiau tiek fiziškai, tiek morališkai pasenęs. Jo įranga jau buvo neefektyvi, reikalavo vis daugiau priežiūros ir remonto bei didelių energijos sąnaudų. Be to, pats pastatas nebuvo tinkamai apšiltintas, todėl šilumos nuostoliai buvo dideli. Baseinas apskritai yra energetiškai imlus objektas – reikia nuolat šildyti vandenį, palaikyti tinkamą oro temperatūrą, užtikrinti vėdinimą“, – kalbėjo baseino direktorius Audrius Valaiša.
Jam antrino ir meras, tvirtinęs, kad kito pasirinkimo tiesiog nebuvo. „Buvo galima ir toliau lopinėti problemas, bet tai būtų buvęs tik trumpalaikis sprendimas. Pasirinkome investuoti į ilgalaikę ateitį: sumažinti eksploatavimo sąnaudas, pagerinti paslaugų kokybę ir sukurti tokį objektą, kuriuo galės naudotis ir mūsų vaikai, ir anūkai“, – teigė politikas.


Užtruko trumpiau, nei planuota
Baseino rekonstrukcija buvo pra­dėta 2023 m. Jos metu moderni­zuota baseino techninė įranga, įdiegta išmani plaukimo varžybų laiko matavimo sistema, atnaujinti vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklai, kitos inžinerinės sistemos, rekonstruoti tualetai ir dušai, persirengimo patalpos, įrengtos keturios pirtys: dvi saunos su garu, turkiška pirtis ir aromatinė garų pirtis, sūkurinė vonia, taip pat – du baseinai su kaskadomis ir povandeninėmis srovėmis, vaikų baseinėlis, komplekse taip pat atnaujintos visos trys sporto salės – imtynių, krepšinio bei tinklinio.
Vienas iš svarbiausių sprendimų – pakeistas baseino vandens paruo­šimo procesas. Apie 2 tūkstančius kubinių metrų baseino vandens per parą pakeičiama net keturis kartus (iki rekonstrukcijos buvo keičiamas tik vieną kartą).
Iš viso baseino rekonstrukcija savivaldybei atsiėjo 12 312 391 eurą. Projekto rangovas – UAB „Statybos ritmas“.
Beje, rekonstrukcija užtruko net trumpiau, nei buvo planuota. „Visgi, tai buvo tikrai didelės apimties ir sudėtingas projektas, todėl iššūkių netrūko. Renovacija buvo vykdoma etapais: pirmuoju etapu buvo renovuota ir lankytojams atverta plaukimo baseino dalis, tada imtasi sveikatingumo komplekso – SPA zonos, baseinėlių, sporto salių renovacijos. Kadangi buvo ne statomas naujas pastatas, o renovuojamas senas, ne viską buvo galima numatyti iš anks­to – atliekant darbus ir atidengiant senas konstrukcijas, teko operatyviai priimti kai kuriuos techninius sprendimus“, – pasakojo A. Valaiša.
Pasak jo, renovuojant baseiną, buvo siekiama funkcionalumo, ilgaamžiškumo, saugumo ir estetikos. „Tai jau – ne tik vieta laisvalaikio plaukimui. Turime modernią laiko matavimo įrangą, taigi čia jau galime organizuoti ne tik treniruo­tes, bet ir įvairias plaukimo varžybas. Baseinas taip pat yra pritaikytas vandensvydžio sportui – jo erdvę galima nesudėtingai transformuoti į vandensvydžio aikštę. Lankytojai ypač laukia SPA erdvės su įvairiomis pirtimis, baseinėliais ir atskira vaikų zona. Atnaujintos ir sporto salės“, – vardijo direktorius.
Šiuo metu baseine treniruojasi daugkartinis Lietuvos vyrų vandensvydžio čempionas – Elektrėnų vandensvydžio klubas „Žaibas“.


Kokybę kuria žmonės
Pašnekovas atkreipė dėmesį, kad paslaugų kokybei užtikrinti vien atnaujinti pastato neužtenka – ją visų pirma kuria žmonės. „Todėl labai daug dėmesio skiriame ir darbuotojų parengimui, gelbėtojų darbui, klientų aptarnavimo standartams, švarai. Be to, lankytojų patogumui sukūrėme skaitmeninę rezervacijos sistemą, kurioje galima matyti baseino užimtumą, rezervuoti paslaugas, įsigyti bilietus ir abonementus. Labai rimtai vertinsime lankytojų atsiliepimus – norime, kad jie nebūtų tik išklausomi, o taptų informacija, pagal kurią koreguosime savo darbą“, – tikino A. Valaiša.
Baseinas bendradarbiauja su Elektrėnų savivaldybės mokyklomis – jame šiuo metu organizuojamos nemokamos plaukimo pamokos 2-4 klasių moksleiviams, kuriose vaikai mokomi ne tik plaukti, bet, visų pirma, saugiai elgtis vandenyje. Taip pat baseinas planuoja aktyviai bend­radarbiauti su sporto klubais, federacijomis, treneriais, įvairiomis sporto organizacijomis, organizuoti įvairius plaukimo ir kitų sporto šakų renginius, stovyklas.
„Norime, kad Elektrėnų basei­nas būtų patrauklus ne tik miesto ir savivaldybės gyventojams. Turima infrastruktūra leidžia siekti, kad čia atvyktų sportininkai, sporto klubai ir komandos iš kitų Lietuvos miestų bei užsienio. Baseinas pradeda nau­ją etapą – iš techniškai pasenusio ir daug energijos reikalaujančio objekto jis tapo šiuolaikišku sporto ir sveikatingumo kompleksu“, – džiaugėsi vyras.


Tikslas – auginti lankytojų skaičių
Pirmaisiais veiklos metais atnaujintas baseinas planuoja sulaukti apie 50 tūkstančių žmonių, ir šį skaičių nuosekliai didinti – per penkerius metus norėtų pasiekti 70 tūkstančių apsilankymų per metus.
Apsilankymo baseine kaina – nuo 5 eur. Moksleiviams, studentams, senjorams, neįgaliesiems bei juos lydintiems asmenims taikoma 20 proc. nuolaida. Vaikams iki 4 metų įėjimas nemokamas. „Stengiamės, kad mūsų paslaugos būtų prieinamos. Tačiau prieinamumą suprantame plačiau, nei vien bilieto kainą. Tai – ir darbo laikas, galimybė rezervuoti paslaugas internetu, aiški informacija apie baseino takelių užimtumą, skirtingoms žmonių grupėms pritaikyti pasiūlymai“, – aiškino A. Valaiša. Baseino darbo laikas – nuo 6:30 iki 23:00 val. darbo dienomis, nuo 9:00 iki 23:00 val. šeštadieniais ir nuo 10:00 iki 23:00 val. sekmadieniais.


Atidarymo proga – nemokamas apsilankymas
Šeštadienį atidarymo proga baseinas visus norinčius kvies apsilankyti nemokamai. Rengiama ir speciali šventinė programa. Vidurdienį baseiną pašventins Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Ka­ralienės bažnyčios vikaras kunigas Tautvydas Dikčius. Vėliau vyks pramoginė dalis – koncertuos garsi popmuzikos grupė „Delfinai“ (ši grupė pasirinkta simboliškai – mat ir Elektrėnų baseino logotipe yra pavaizduotas delfinas). Nuo 13:30 val. prasidės atvirų durų diena – visi norintys galės nemokamai išbandyti atnaujinto komplekso erdves. O 18:00 val. sporto entuziastai galės pasimėgauti parodomosiomis vandensvydžio klubo „Žaibas“ varžybomis. Be to, lankytojai turės progą apžiūrėti Elektrėnų baseinui skirtą archyvinių fotografijų parodą, kurioje pamatys daugybę unikalių kadrų, tarp kurių – ir 1989 m. vykusio basei­no atidarymo akimirkos. Beje, atidarymo šventėje kalbą sakys ir pirmoji baseino direktorė Eglė Noreikaitė.
„Atidarymo diena pasirinkta neatsitiktinai – pirmąjį spalio šeštadienį pasaulyje minima Kūno kultūros ir sporto diena, ji puikiai atspindi ir atnaujinto baseino paskirtį – skatinti sveiką gyvenseną, fizinį aktyvumą ir sportą. Norime sukurti ir šventinę nuotaiką, ir suteikti galimybę visiems norintiems išbandyti ir pasidžiaugti atnaujintu moderniu Elektrėnų baseinu. Kartu tikiuosi, kad šis apsilankymas pa­skatins čia sugrįžti dar ne kartą“, – atvykti kvietė Elektrėnų savivaldybės vicemerė Inga Kartenienė.

Inga Valiauskaitė
Ukos Bukinės nuotr.

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