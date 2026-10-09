Motyvacija – kelias į veikimą

Motyvacija – kelias į veikimą

Rugsėjo 21 d. Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje lankėsi psichologas Evaldas Karmaza, II klasių mokiniams skaitęs paskaitas apie motyvaciją – norą mokytis, veikti, siekti savo tikslų ir nebijoti iššūkių.
Susitikimo metu mokiniai buvo skatinami geriau pažinti save, suprasti, kas juos motyvuoja, atrasti vidinių jėgų ir drąsiai siekti užsibrėžtų tikslų. Psichologas dalijosi praktiniais patarimais, gyvenimiškomis įžvalgomis ir pavyzdžiais, skatinusiais mokinius susimąstyti apie savo pasirinkimus, atsakomybę ir ateities galimybes.
Paskaita vyko įgyvendinant socializacijos projektą „Aš – dalis Tavęs“, kurio metu mokiniams sudaromos galimybės ugdyti ne tik žinias, bet ir socialinius, emocinius bei asmeninius gebėjimus.
Tikime, kad šis susitikimas mokiniams tapo prasminga patirtimi, suteikė naujų minčių ir paskatino drąsiau veikti, mokytis bei siekti savo svajonių.
Projektas „Aš – dalis Tavęs“ finansuojamas Elektrėnų savivaldybės švietimo ir ugdymo programos lėšomis pagal Vaikų socializacijos projektų finansavimo programą.

Projekto koordinatorė
Aurelija Griščenkienė

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